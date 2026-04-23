Quince grandes cómics, para toda la familia, para celebrar el Día del Libro

Los cómics pueden ser un fabuloso regalo para este Día del Libro, ya sea para vosotros mismos o para las personas a las que améis. Por eso queremos recomendaros una selección de quince grandes títulos para distintos rasgos de edad y preferencias, para que nadie se quede sin su cómic. Y recordad: cualquier día es bueno para regalar un libro y un cómic y, como siempre os decimos, en caso de duda lo mejor es que consultéis a vuestro librero.

'La medusa' La medusa (La Cúpula editorial), de la canadiense Boum, es uno de los mejores cómics del año. Se basa en la propia historia de la autora, que, a sus veintipocos años era feliz trabajando en una librería de barrio y acababa de iniciar una bonita relación cuando una pequeña mancha (que ella dibuja como una diminuta medusa) amenaza con condenarla a una vida de oscuridad. Una medusa (una degeneración macular) que empezará a multiplicarse sin control lo que llevará a la portagonista a enfrentarse a sus miedos, atravesando todas las fases del duelo en un viaje a las tinieblas que, sin embargo, está lleno de luz y de esperanza, gracias a la gente que la rodea. Destacar que Boum utiliza de forma magistral (e incluso poética), el lenguaje del cómic para mostrarnos cómo esas medusas, dibujadas con un negro intenso sobre las viñetas grises, van adueñándose de su campo de visión amenazando con sumirla en esa oscuridad total. Un cómic tan triste como bello, inspirador y emocionante, que ha recibido algunos de los premios más importantes (Eisner Award, Doug Wright Award, Bédéis Causa Awards, Lynd Ward Graphic Novel Prize...). Una joya que no deberíais dejar escapar. La traducción es de Sara Díez Santidrián. Portada de 'La medusa', de Boum (La Cúpula)

'Gyo' Desde hace más de 30 años, el japonés Junji Ito es el autor de cómic que más escalofríos nos ha provocado, que más nos ha hecho mirar por encima del hombro y que más ha excitado nuestra imaginación. Y lo ha hecho gracias a sus mangas poblados de monstruos muy humanos, dimensiones desconocidas y todo tipo de deformaciones de la carne y el espíritu. Planeta Cómic está publicando uno de sus grandes clásicos, Gyo, que narra cómo un olor a podrido empieza a extenderse por la isla de Okinawa, en Japón. Entonces, empiezan a salir del mar todo tipo de peces, tiburones, pulpos, con unas patas mecánicas. Unas extrañas criaturas que atacan a todo lo que se porne por delante, causando el pánico. Y es solo el principio. Así leído el argumento nos podría parecer tan risible como Sharknado, pero os garantizamos que Junji Ito es capaz de helaros cualquier sonrisa en la cara con su irresitibel mezcla de terror corporal, científicos locos, suspense e imágenes inquietantes. Una joya del cómic que provocará pesadillas a los lectores más sensibles (y fascinará al resto), que Planeta rescata en una estupenda edición. La traducción es de Marc Bernabé. Portada de 'Gyo'

'Jimmy Olsen', el amigo de Superman Jimmy Olsen, el amigo de Superman (Panini), de Matt Fraction y Steve Lieber, es una de las joyas del cómic de superhéroes reciente, galardonado con dos Premios Eisner a mejor serie limitada y mejor publicación humorística. Y es que se trata de uno de los cómics más absurdos y divertidos de los últimos años. Y, a la vez, es un bello homenaje al género y a esas delirantes aventuras de los cómics de DC de la Edad de Plata, en los que cualquier locura podía pasar. De hecho, imita ese formato de historias cortas de ocho páginas que no parecen tener ninguna relación las unas con las otras y que incluso presentan algunas variaciones de estilo gráfico. Pero que forman un puzzle en el que, al final, todas las piezas encajan a la perfección. El cómic comienza cuando Jimmy Olsen despierta en una cama de un casino junto a una villana con la que se ha casado. Una villana que le encargará que lleve a la protectora de animales a un gato con el poder de vomitar sangre a raudales. Y ese es solo el comienzo de esta delirante historia en la que Jimmy deberá resolver su propio asesinato, que nos presenta algunas de las versiones más divertidas de los personajes del Universo DC (y muchas tortugas) y que nos deja algunos de los momentos más divertidos de los últimos años. Destacar la estupenda edición de Panini que incluye un montón de extras y comentarios de los autores. Y una fabulosa portada que homenajea a la de Superman vs Muhammad Ali. La traducción es de Bárbara Azagra. Portada de 'Jimmy Olsen, el amigo de Superman'

'El diario de Samuel' Una de las mejores series de animación actuales (y de las más originales) es Samuel (2024), que podéis ver completa en Clan y que ha convertido a su creadora, la francesa Emilie Tronche, en una de la autoras preferidas de los chavales (como pudimos comprobar durante su reciente visita a la Feria del Cómic de Madrid). Narra la vida de un niño de 10 años y sus amigos a principios de los 2000 y está contada en primera persona a través del diario de Samuel, explorando el paso de la niñez a la adolescencia, los primeros amores, las amistades o la presión escolar. Ahora Emilie Tronche publica la esperada novela gráfica El diario de Samuel (Salamandra Graphic), que también destaca por el mismo estilo aparentemente sencillo pero ideal para transmitir los sentimientos y emociones de su joven protagonista. Un estilo con elque los chavales se identifican, que dota de vida a los personajes y nos permite commpartir sus sueños y esperanzas. Sin duda una de las mejores historias infantiles-juveniles de la actualidad, que ahora podemos disfrutar en estos dos formatos distintos. La traducción es de Marta Armengol Royo. Portada de 'El diario de Samuel'

'Barrio 5. El debutante' Paso a paso Carlos Giménez, el que para mí es el autor más importante de la historia del cómic español, ha ido cerrando sus colecciones más famosas, como Dani Futuro, Paracuellos o Los profesionales. Y ahora le toca el turno a otra de sus obras míticas, Barrio, de laque ha publicado el quinto y último tomo Barrio 5. El debutante (Reservoir Books), una crónica sobre la vida en un barrio madrileño de los años cincuenta y sesenta del siglo pasado que puede leerse como una continuación de su obra magna: Paracuellos. En esta historia acopañaremos a Carlines (alter ego del propio Carlos), en su paso de la adolescencia a la madurez. Le veremos tomar las decisiones que marcarán su vida, como asumir la responsabilidades familiares o decidirse a ser dibujante de tebeos, cumpliendo así su sueño de la infancia. Pero también volveremos a comprobar lo difícil que fue la vida de nuestros abuelos y padres, en un momento en que la carestía marcaba la vida de los barrios. Un libro en el que Giménez mira hacia atrás con más cariño que ira, y en el que también tiene espacio para recordar a los amigos que ha ido perdiendo durante el camino, como el también dibujante Enrique Ventura (Grouñidos), fallecido en 2024. Un cómic que nos demuestra por qué Giménez sigue siendo uno de los autores más emocionantes, divertidos y emotivos. Y uno de los que más ha contribuido a hacer grandes a las viñetas españolas. Portada de 'Barrio 5: El debutante'

'Ducktopia' Yo fuí uno de aquellos niños que aprendí a leer con Mortadelo y Filemón y la revista Don Miki. Por eso me gustan tanto los cómics de Disney, made in Italia, que están recopilando Panini y SD en su colección Disney Limited, como Ducktopia, una asombrosa saga de fantasía medieval protagonizada por los grandes personajes de la firma. Una acentura que tiene ecos de El Señor de los anillos, Alicia en el País de las Maravillas o Robin Hood. Todo comienza cuando el rey Gilitethor (el Tío Gilito), descubre que los monstruos del reino, que eran bastante pacíficos, están empezando a atacar a los aldeanos. Así que enviará a su sirviente Quako Picolsón (el Pato Donald) y a sus sobrinos, Flip, Flop y Flap (Jorgito, Juanito y Jaimito), a buscar al famoso cazador de monstruos Mickeralt de Trivia (Mickey Mouse) y a su fiel Bardo Goofunculus (Goofy). Así comienza esta divertida aventura con guiones de Francesco Artibani y la escritora Licia Troisi, autora de la famosa serie del Mundo Emergido. Una aventura que nos llevará a descubrir los asombrosos paisajes y las divertidas criaturas que pueblan este mundo. Y también a los taimados villanos que intentan destruirlo. Aunque pronto descubriremos que nada es lo que parece. Una divertida aventura en la que destacan los fabulosos dibujos y la imaginación sin límites de algunos de los mejores dibujantes italianos de Disney, como Francesco Artibani, Licia Troisi y Francesco d'Ippolito. La traducción de esta joya es de Alfons Moliné. Portada de 'Ducktopia'

'Miss Charity' Miss Charity. Las primeras aventuras de una joven dibujante (Errata Naturae), de Marie-Aude Murail, Loïc Clément y Anne Montel, es un precioso cómic para todas las edades que se inspira en la escritora e ilustradora Beatrix Potter, la popular creadora de Peter Rabbit. En este primer tomo, narran la infancia de la pequeña Charity en la Inglaterra de finales del Siglo XIX en una familia pudiente de Londres donde las niñas no deben hacer demasiadas preguntas. A Charity la educan para que sea una perfecta señorita, con clases de piano, idiomas o ballet. Pero ella prefiere jugar con animales, observar setas en el microscopio, dibujar con las acuarelas que le facilita su institutriz francesa, escuchar las historias de terror que le cuenta su doncella escocesa o pasar horas en la biblioteca familiar donde descubre a Shakespeare. Con un guion emocionante y muy divertido, y unas bellisimas ilustraciones que nos recuerdan a las de la propia Beatrix Potter, las autoras narran cómo la pequeña protagonista va descubriendo y amando todas esas cosas que se convertiran en el centro de su obra literaria y cómo se va forjando su espíritu rebelde. Un precioso cómic que es ideal para regalar y que, al igual que le pasa a la protagonista, despertará la curiosidad de los lectores jóvenes y adultos. La traducción es de Regina López Muñoz. Portada de 'Miss Charity' 5

'El Dorado. El delirio de Lope de Aguirre' La leyenda de El Dorado, ese fabuloso tesoro precolombino de las leyendas, llevó a muchos conquistadores españoles a buscar fortuna en el Nuevo Mundo. Uno de los más famosos fue Lope de Aguirre (1510-1561), que, en su intento de lograr ese tesoro, comandó una expedición que acabó en desastre, fomentó un botín contrar el rey Felipe II y arrastró a sus compañeros en una búsqueda de poder quimérica, matando a todo aquel que se le oponía. Una poderosa historia que el cine ha reflejado en películas como Aguirre, la cólera de dios (Werner Herzog, 1972), o El Dorado (Carlos Saura, 1988). Pero una de las mejores versiones de esta historia es el cómic El Dorado. El delirio de Lope de Aguirre (Astiberri), de Carlos Albiac y Alberto Breccia, que formaba parte de la colección Relatos del Nuevo Mundo (1992), un encargo del comité para la celebración del Quinto Centenario del descubrimiento de América. Este fue uno de los títulos más destacados gracias al estupendo guion de Albiac, que nos muestra a un padre cruel, consumido por sus demonios e impulsado por su sed de poder y venganza, pero, sobre todo, gracias a los dibujos de un Breccia en la cima de su arte, que firma unas páginas casi abstractas en las que el color es el gran protagonista. Unas viñetas espectacualres que reflejan, mejor que cualquier dibujo realista, esa locura, esos sentimientos desatados, que llevaron a Lope de Aguirre a cometer todas esas tropelías. Una lección de historia y de arte que demuestra el poder visual del cómic. Portada de 'El dorado. El delirio de Lope de Aguirre' 5

'Garras de ángel' Tras Los ojos del gato, Norma editorial publica en el mismo gran formato otra de las grandes obras de Alejandro Jodorowsky y Moebius: Garras de ángel, lo que nos permite apreciar debidamente el arte del genial dibujante. Una mezcla de poesía y arte de dos autores que revolucionaron el cómic en los años 70 y 80 del siglo pasado y cuya obra nos sigue pareciendo hoy tan rupturista como entonces. A través de espectaculares ilustraciones a página completa, combinadas con la prosa poética de Jodorowsky, Garras de ángel nos cuenta la historia de una joven que, tras la muerte de su padre, inicia un camino de autodescubrimiento sexual sin límites, a través del que alcanzará nuevas formas de trascendencia. Unas páginas en las que Jodorowsky da rienda suelta al psicoanálisis y al misticismo que recorre toda su obra, de forma que nos parece estar ante un relato casi religioso sobre la iniciación sexual y la liberación de una joven oprimida. Sin duda la obra más atrevida y provocadora de ambos autores que, a pesar de contener imágenes muy inquietantes y sexualmente explicitas (algunas rozan el sadomasoquismo), son realmente bellas y artísticas. Y nos demuetran por qué Moebius sigue siendo uno de los mejores dibujantes de la historia. La edición de Norma es impresionante y también destacamos la traducción de Daniel Cortés Coronas. Portada de 'Garras de ángel' 5

'Historicómics: Antiguo Egipto y Alejandría' Los cómics educativos para los chavales están de moda y nuestros favoritos son los de Jordi Bayarri, ya sea la colección Científicos o la más reciente Historicómics, que nos presenta dos nuevos volúmenes: Antiguo Egipto y Alejandría. Aventuras históricas que nos permiten aprender, mientras nos divertimos, sobre cosas tan interesantes como la construcción de las pirámides, las momias o la importancia del papiro para difundir textos y conocimientos en el Antiguo Egipto. Y en el caso de Alejandría, las aventuras nos permitirán descubrir su legendario faro (una de las siete maravillas del mundo antiguo, o su famosa biblioteca. Sin olvidar a figuras históricas como el filósofo Eratóstenes, que calcuó la circunferencia de la Tierra. Unos cómics en los que Jordi vuelve a contar con la inestimable colaboración de Tayra Lanuza (historiadora de la ciencia e investigadora), Jesús Huguet, Puzy, Dani Seijas o Elena Domingo. Y que deberían formar parte de las bibliotecas de todos los centros escolares. Portadas de los nuevos volúmenes de 'Historicómics' Por cierto, que Bayarri también acaba de publicar una adaptación de Viaje al centro de la tierra, de Julio Verne, que también está genial. Hablamos con él en un reciente programa de Viñetas y Bocadillos (Radio 5) Viñetas y bocadillos Viñetas y bocadillos - Jordi Bayarri, 'Viaje al centro de la tierra y nuevos Historicomics' - 30/03/26 Escuchar audio

'Zoe Carrington' Zoe Carrington (Cartem Cómics), de Jim (Thierry Terrasson), es un estupendo cómic europeo de suspense que nos cuenta la historia de Simon, un treintañero que vive en Londres y que está obsesionado por el recuerdo de un amor de universidad, Zoe Carrington, una joven que entró como un vendaval en su vida y salió de ella con la misma rápidez al enamorarse de un joven millonario que lo tenía todo. Tras años intentando olvidarla, sin conseguirlo, recibe una invitación para celebrar un cumpleaños en París y allí volverá a encontrarse con ella. Entonces, Zoe le hará una confesión que cambiará su vida. Un relato tan aparentemente liviano como poderoso, que comienza con las locuras de un grupo de veinteañeros dispuestos a comerse el mundo y continúa con esos treintañeros que afrontan el fracaso de sus sueños, a pesar de que, aparantemente, han conseguido triunfar en la vida. Y es que la sombra del duelo planea sobre aquellos que se creían invencibles. Un cómic que su autor concebió como una película y que tardó más de diez años en concluir, porque no encontraba el final. Hasta que se le ocurrió una genial idea que lo cambiaba todo. Una idea que solo descubriréis si leéis este tebeo. La traducción es de Inés Mesonero. Portada de 'Jim'

'Varicela' Si nos seguís habitualmente ya sabéis que somos muy fans de la colección de novelas gráficas juveniles de Maeva Young, en la que destacan series superventas como El club de las canguro o Caty, la cuidadora de gatos, y que ahora nos ofrece dos nuevos títulos: Varicela y Heidi. Varicela, de la dibujante indonesia Remy Lai, se basa en la propia experiencia de la autora como hermana mayor de otros cuatro niños. Y en el cómic narra las aventuras de Abby, una jovencita de 12 años que solo quiere divertirse con sus amigas. Pero la vida tiene otros planes para ella, ya que sufre constantemente las travesuras de sus cuatro hermanos pequeños, que la llevan al borde del colapso. Y todo empeorará cuando, uno tras otro, contraigan la varicela y tengan que pasar dos semanas encerrados juntos en casa. Justo cuando ella ha conocido a un chico que le gusta. Un cómic emocionante y divertidísimo, sobre el paso de la niñez a la adolescencia, la convivencia entre hermanos y la importancia de dar y recibir amor y comprensión. Sin olvidar que los errores forman parte del proceso de crecimiento emocional. Un cómic para toda la familia (sobre todo en las que haya varios hermanos) y que ha sido traducido por Iris Mogollón Gonzalez. Portada de 'Varicela' 'Heidi' Para mi generación Heidi siempre será la de Isao Takahata y Hayao Miyazaki para la famosa serie de animación de 1974. Pero está bien que los jóvenes actuales puedan acercarse a versiones más modernas de la inmortal obra de de la escritora suiza Johanna Spyri. Como la novela gráfica Heidi (Maeva Young), adaptada por Maria Marsden (responsable de adaptar otros clásicos en esta misma colección, como Ana de las tejas verdes o El jardín secreto), y dibujada por Ofride (Elena Bia). La historia es la que todos conocemos: Heidi es envíada a una cabaña en los Alpes Suizos junto a su abuelo, un anciano solitario y gruñón. Pero Heidi enseguida conseguirá derretir el corazón del anciano y hará amigos inolvidables como Pedro o Clara. Un cómic que destaca por las ilustraciones de estilo folk de Ofride, por la vida que insufla a los personajes y por la belleza de los paisajes de los Alpes. Una historia sobre la bondad y el optimismo que es más necesaria que nunca en este mundo actual tan crispado. La traducción es de Xavier Beltrán Palomino. Portada de 'Heidi'

'Lo mejor de Susanita' Cualquier excusa es buena para recomendar las tiras de Mafalda, una de las obras maestras del cómic mundial. Ahora, la editorial Lumen está publicando una serie de volúmenes en los que recoge las mejores tiras de cada personaje secundario, como el imaginativo Felipe o la práctica Susanita, que protagoniza el tomo más reciente: Lo mejor de Susanita. En estas páginas asistiremos a la primera aparición de Susanita, que ya desde sus primeras apariciones manifestaba sus sueños: "¡Hijitos! Eso es lo único que le pido a la vida". Quizá el personaje más opuesto a Mafalda, ya que mientras Mafalda duda sobre todo y se hace preguntas sobre el sentido de la vida, Susanita tiene muy claro que su mayor aspiración es casarse, tener muchos hijos y poder dedicarse a cotillear sobre los demás. Un personaje que tiene todos los defectos que le faltan a Mafalda: egoismo, ambición, prejuicios... y que, precisamente por ello, la convierten en el mejor contrapunto de la protagonista. Mafalda y Susanita son como el Ying y el Yang, como el pasado y el futuro. Pero eso no evita que Susanita resulte tan adorable como el soñador Felipe o el práctico Manolo. Porque en el fondo todos tenemos algo de cada uno de esos personajes. Y es que Quino era un maestro del humor pero, sobre todo, de la idiosincrasia humana. Portada de 'Lo mejor de Susanita'