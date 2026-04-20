Danza, pintura, música, poesía y cante: así fue el espectacular y sentido homenaje de Miguel Poveda a Lorca en La Revuelta

En este 2026 se cumplen 90 años del asesinato de Federico García Lorca y el cantaor Miguel Poveda está haciendo todo lo posible por rendirle tributo a su figura. En su nuevo documental, Enlorquecido: Solo el misterio nos hace vivir, emprende un viaje en la búsqueda de un faro que afecta a su forma "de entender el arte y la vida”, y presenta uno de los dos últimos grandes hallazgos sobre la figura del poeta. El otro, un poema descubierto por el propio cantaor en el reverso de un manuscrito que adquirió recientemente. Y, dado que sus restos permanecen todavía en paradero desconocido, “por lo que es tan importante tenerle aquí”, ha dejado sobre el escenario de La Revuelta una imagen de Lorca y nos ha regalado una actuación que aúna poesía, pintura, danza y música.

Lorca, el faro que guía a Miguel Poveda

David Broncano ha propiciado el encuentro entre Miguel Poveda y Diego Armando Maradona Jr., hijo de la leyenda del fútbol, y el cantaor ha explicado que coincidió con el astro argentino en una ocasión en un restaurante en Roma. Y, si Maradona fue lo más cercano a un dios del fútbol, Camarón de la Isla bien podría ser considerado el Maradona del flamenco, o Paco de Lucía, quien incorporó al género el cajón procedente de la música peruana: “Genios que vivieron la vida de forma intensa y nos regalaron gloria bendita”, reflexionaba el artista catalán invitado a La Revuelta.

18.57 min La Revuelta | Miguel Poveda: "Lorca era un activista cultural"

Sin embargo, Federico García Lorca “es punto y aparte”. Además de “un genial poeta y un gran dramaturgo, y también músico”, fue un “activista cultural”, apuntaba Miguel Poveda, que lamentaba su asesinato en 1936. “Era un agitador cultural, me inspira y me motiva, me sirve como faro para saber cómo tengo que comportarme en el arte”, subrayaba. Uno de los grandes hallazgos recientes sobre la figura de Lorca se revela en el documental Enlorquecido: Solo el misterio nos hace vivir, que estrena Miguel Poveda este 21 de abril. El otro es un poema que se encontraba en el reverso de un manuscrito original de “La raíz amarga”, incluido en el libro “El diván del Tamarit”, que estuvo pegado a un cuadro durante muchos años y que el propio cantaor adquirió. Ese escrito inédito que descubierto por Poveda termina con los siguientes versos: “Yo no estoy aquí, es la señal de carne que dejé al irme para saber mi sitio al regresar”. Por si fuera poco, Miguel Poveda ha interpretado en La Revuelta “Alma ausente”, basada en un poema de Lorca, con una emotiva actuación que no te puedes perder.