La Revuelta de David Broncano, en directo hoy 20 de abril, con Diego Maradona Jr. y Miguel Poveda como invitados
- El cantaor y el hijo de la leyenda del fútbol visitan La Revuelta a partir de las 21:45 en La 1 y RTVE Play
- Vuelve a ver el programa completo de La Revuelta con CA7RIEL y Paco Amoroso
Arranca una semana emocionante en La Revuelta con ‘La petanca del año’ en el horizonte, y lo hace con Diego Maradona Jr., hijo del histórico futbolista, y el cantaor Miguel Poveda como invitados de David Broncano. Puedes seguir el programa en directo y en abierto a partir de las 21:45 en La 1 y RTVE Play, donde también puedes volver a disfrutar bajo demanda y de forma totalmente gratuita todas las entrevistas, actuaciones, secciones y programas completos de La Revuelta.
Además, recuerda que puedes conseguir gratis las entradas para ir como público a la grabación de La Revuelta, en el teatro Príncipe de Gran Vía de Madrid, rellenando el formulario que encontrarás a través del siguiente enlace.
Diego Maradona Sinagra, el hijo que 'El Pelusa' tardó en reconocer
Aunque inicialmente no fue reconocido como hijo por parte de ‘El Pelusa’, Diego Armando Maradona Sinagra conoció por fin a su padre a los 17 años de edad. Y no fue hasta 2016, cuando tenía ya 30 años, que la leyenda del fútbol habló por primera vez públicamente de él como su hijo, aunque ya lo habría reconocido como tal varios años antes. Diego Maradona Jr. nació en Italia en 1986, fruto de una relación extramatrimonial de ‘El Diego’ durante su estancia en el Napoli. Como no podía ser de otro modo, el invitado de hoy en La Revuelta heredó de su padre la pasión por el fútbol, llegando a dedicarse de forma semiprofesional al deporte rey, incluso profesionalizándose y alcanzando la escena internacional en la modalidad de fútbol playa.
CA7RIEL y Paco Amoroso sorprenden en La Revuelta
Los artistas argentinos CA7RIEL y Paco Amoroso, que ya habían visitado La Revuelta para ofrecer una actuación espectacular, volvieron al programa de David Broncano para presentar su nuevo disco, FREE SPIRITS. Un álbum que viene acompañado de un nuevo concepto, una nueva “era” en sus carreras en la que afrontan la vida con un enfoque renovado, entre la realidad y la ficción, centrándose en su salud después de haber pasado por la supuesta clínica de rehabilitación de Sting, que apadrinó el disco.
Más allá del surrealismo y lo cómico de sus personajes artísticos, su talento musical volvió a quedar de manifiesto cuando CA7RIEL protagonizó una “batalla de guitarras” con Grison, intercambiando punteos y riffs pertenecientes a algunas de las canciones más conocidas de la historia del rock.
Además, Lalachus protagonizó uno de los grandes momentos de lo que llevamos de año 2026 en La Revuelta ofreciendo una auténtica clase magistral sobre los síntomas físicos y emocionales por los que transitan las mujeres a lo largo de las cuatro fases del ciclo menstrual.