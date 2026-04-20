La Revuelta de David Broncano, en directo hoy 20 de abril, con Diego Maradona Jr. y Miguel Poveda como invitados

Arranca una semana emocionante en La Revuelta con ‘La petanca del año’ en el horizonte, y lo hace con Diego Maradona Jr., hijo del histórico futbolista, y el cantaor Miguel Poveda como invitados de David Broncano. Puedes seguir el programa en directo y en abierto a partir de las 21:45 en La 1 y RTVE Play, donde también puedes volver a disfrutar bajo demanda y de forma totalmente gratuita todas las entrevistas, actuaciones, secciones y programas completos de La Revuelta.

Además, recuerda que puedes conseguir gratis las entradas para ir como público a la grabación de La Revuelta, en el teatro Príncipe de Gran Vía de Madrid, rellenando el formulario que encontrarás a través del siguiente enlace.

Diego Maradona Sinagra, el hijo que 'El Pelusa' tardó en reconocer Aunque inicialmente no fue reconocido como hijo por parte de ‘El Pelusa’, Diego Armando Maradona Sinagra conoció por fin a su padre a los 17 años de edad. Y no fue hasta 2016, cuando tenía ya 30 años, que la leyenda del fútbol habló por primera vez públicamente de él como su hijo, aunque ya lo habría reconocido como tal varios años antes. Diego Maradona Jr. nació en Italia en 1986, fruto de una relación extramatrimonial de ‘El Diego’ durante su estancia en el Napoli. Como no podía ser de otro modo, el invitado de hoy en La Revuelta heredó de su padre la pasión por el fútbol, llegando a dedicarse de forma semiprofesional al deporte rey, incluso profesionalizándose y alcanzando la escena internacional en la modalidad de fútbol playa. Maradona, el dios argentino y napolitano que trasciende el fútbol SANTIAGO RIESCO PÉREZ