¿Aceptaría Feijóo la polémica prioridad nacional a cambio de conseguir gobernar?

Visto lo visto esta semana, visto que Feijóo ya ha dicho sí a Abascal sobre la 'prioridad nacional' para conservar los gobiernos de Extremadura y Aragón —ya veremos en Castilla y León— la pregunta es: ¿hasta dónde llegaría el lider del PP, hasta dónde cedería ante VOX por asegurarse la Moncloa si gana las elecciones generales pero le hace falta el apoyo de la ultraderecha?

La portavoz de Abascal en el Congreso ya advertía de que si Feijóo les necesita para gobernar "cambiaran todas las leyes necesarias para que la prioridad nacional" sea una realidad en toda España. Pepa Millán no dejaba resquicio a la duda de cuál es el objetivo de VOX. Alto y claro.

El PP intenta disimular las consecuencias de ese objetivo, calificado de xenófobo por expertos juristas, defendiendo que lo que se impondrá será el 'arraigo': pero, si así es y así lo creen, ¿cuál es el motivo por el que no se limitaron a poner negro sobre blanco el criterio del arraigo?

Discriminación por razón de origen, eso es lo que interpretan juristas constitucionalistas que es la prioridad nacional. Añaden que ese propósito va contra la Carta Magna y unas ocho o nueves leyes nacionales y europeas vigentes.

Desde el Gobierno el presidente Sánchez repetía que la prioridad nacional supone "un proyecto de involución" contra el que el Ejecutivo actuará con "toda la fuerza de la ley".

01.21 min Sánchez dice que el PP viola "el principio de igualdad y de no discriminación" tras pactar con Vox en Extremadura

Prioridad nacional que recuerda mucho al 'América Primero' de Trump: expulsiones y detenciones ilegales y desgarradoras de inmigrantes y que tanto rechazo están provocando ya en los EEUU. Una fraudulenta medida con la que Abascal sigue los pasos de su admirado presidente estadounidense.

En España, la ultraderecha ya ha ganado la conversación política y social. Ha sembrado la semilla para el debate sobre la discriminación con ciudadanos de primera y de segunda.

Prioridad nacional que VOX ya anuncia que exigirá a Moreno Bonilla si les necesita para ser reelegido presidente de Andalucía después del 17 de mayo. Y ante esa amenaza, el candidato del PP esquiva la respuesta. Ni que sí ni que no. ¿No sería el momento para que el aspirante a la reelección, Moreno Bonilla, dijera que en ningún caso firmará algo así si no sacara mayoría absoluta o que sí lo hará? ¿No sería más claro eso que limitarse a pedir a los andaluces que escojan la papeleta del PP para no necesitar a VOX?

El carrusel de elecciones autonómicas adelantadas puesto en marcha por Feijóo para desgastar al PSOE ha conseguido ese objetivo, sin duda: una derrota tras otra de los socialistas. Lo que no está tan claro es que la jugada le haya salido redonda ya que el resultado ha dejado al PP con las manos atadas a VOX. Y no solo en inmigración, los populares han cedido a la ultraderecha vicepresidencias y consejerías con competencias sobre medio ambiente, prestaciones sociales, igualdad de género... Políticas de gran trascendencia y sobre las que se conoce el rechazo de VOX al avance en esos derechos.

Más sobre prioridad nacional. No olvidemos que expulsar o cerrar la puerta a los inmigrantes, a los que hacen los trabajos que los españoles de nacimiento no queremos hacer, podría suponer un importante retroceso económico. O eso dicen los empresarios, que los extranjeros contribuyen a nuestro crecimiento económico y que necesitamos que vengan más para que sigamos creciendo. Ustedes dirán.

01.34 min Transcripción completa Azcón quería tener cerrado el acuerdo antes del Día de Aragón, que se celebra este jueves, tras días dando por hecho que el acuerdo era inminente. Las últimas horas de este gobierno en funciones. El anuncio finalmente ha llegado horas después de la investidura de Guardiola en Extremadura. Tanto PP como Vox sacan pecho de su segundo acuerdo. Estoy convencido de que hay que creer en la palabra de ambos partidos para asegurar que esta será una legislatura de cuatro años. Los aragoneses, entre otras cosas, pidieron más Vox y es lo que va a haber en este acuerdo de gobierno Va a haber más Vox incluso que en Extremadura. Azcón será presidente y Vox consigue una vicepresidencia con las competencias en desregulación y familia y las consejerías de medioambiente y agricultura foco, la prioridad nacional, que también aparece en este acuerdo, como en el de Extremadura. PP y Vox insisten en que encontrarán una fórmula legal para llevarlo a cabo. Sí que se pueden poner unos requisitos mucho más restrictivos para que finalmente esa prioridad sea nacional o para aquellas personas, como digo, pues que más han cotizado y que más han aportado a nuestro país o a nuestra comunidad autónoma. Todas y cada una de las medidas que se ponen en ese acuerdo.. son medidas que el Gobierno de Aragón puede llevar a efecto. La prioridad nacional va a ser compatible con el principio de legalidad. Vox además asegura que rechazará la llegada de menores migrantes no acompañados Ahora tienen pendiente cerrar un acuerdo en Castilla y León. Un entendimiento que hemos de propiciar y favorecer siempre. Unas negociaciones que coinciden con las elecciones en Andalucía, a la vuelta de la esquina El PP cede a Vox una vicepresidencia y tres consejerías en Aragón tras cerrar un acuerdo para investir a Azcón

El 'no' a todo de Rajoy ante el Supremo "No", "no me acuerdo", "no me consta", "no lo sé ", "ni idea", "es falso". Son las expresiones más repetidas en la cuidadosísima comparecencia del expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ante el Tribunal Supremo. Muy bien asesorado, Rajoy no se pillaba los dedos ante ninguna pregunta sabiendo que, como testigo, estaba obligado a decir verdad. El expresidente negaba conocer la contabilidad B del PP frente a la versión de su tesorero. Rechazaba que supiera de una operación policial ilegal. Bárcenas, el tesorero de Rajoy, aseguraba ante el mismo alto tribunal que vio al expresidente del Gobierno destruir las pruebas en una trituradora de papel. Dos versiones que no cuadran, parece. Rajoy y la que fuera su secretaria general en el PP, Dolores de Cospedal, negaban la "operación política", que usaran una trituradora de papel, haber hecho "encargos" al expolicía Villarejo y de aquello de " hacemos lo que podemos" a Luís Bárcenas, ni idea. Mientras, muy comentadas entre juristas, las restricciones de la jueza a las preguntas de los abogados de la acusación tanto a Rajoy como a Cospedal. 01.51 min Rajoy niega la destrucción de pruebas de la caja 'B' y se desvincula de la Kitchen