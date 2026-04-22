Vox se queda solo en el Congreso defendiendo la "prioridad nacional" con el voto en contra del PP
- Fuentes del PP insisten que no son "un partido sumiso" y que para ellos el arraigo "es importante"
- El Gobierno y los socios de investidura critican la medida al considerarla "racista y excluyente"
La "prioridad nacional" ha estado presente desde primera hora de la mañana en el Congreso de los Diputados, con las críticas del Gobierno y los partidos de la izquierda a este término, incluido en el pacto de investidura de María Guardiola entre el PP y Vox. La propuesta, en formato de moción para blindar esta fórmula, la ha traído la ultraderecha a la Cámara Baja y se ha topado con los votos en contra de todos los grupos; también con los votos negativos del PP y solo horas después de la investidura en Extremadura.
La propuesta de Vox que se ha debatido contaba con esa idea de la "prioridad nacional" en las prestaciones asistenciales. El PP aceptaba el término, pero con el matiz del arraigo para supeditar el acceso a ayudas y servicios públicos. Fuentes de los populares lamentan que han ofrecido a Vox "varias aportaciones para transaccionar el texto" pero que las han rechazado.
Las mismas fuentes han remarcado que el PP "no es un partido sumiso" y que para ellos el arraigo "es importante". "Ningún extranjero que tenga arraigo se quedará sin servicios públicos", insisten, ya que eso sería "ilegal" y ellos no quieren romper el marco normativo.
El debate en el hemiciclo, de hecho, ha sido intenso y ya se han visto las diferencias entre populares y la formación de Santiago Abascal. Desde la tribuna, el diputado de Vox, Ignacio Hoces, ha hecho hincapié en que lo prioritario para un político español debería de ser "defender de manera prioritaria a los españoles". "Y esto es lo que propone nuestro moción, la prioridad nacional", ha sostenido Hoces.
En este punto, Hoces se ha referido al PP para que cambie su postura y opte por eliminar el concepto de arraigo, ya que esta figura "es un coladero de entrada y además impide la expulsión del inmigrante delincuente". El diputado de ultraderecha también ha rechazado la enmienda presentada por los populares, ya que lo acordado en Extremadura "está bien, pero hoy estamos en el Congreso". Por ello, ha sostenido que Vox no accedía a renunciar " a la repatriación de los ilegales y a la deportación de las personas que cometan delitos".
En su turno en el debate, la diputada del PP, Carmen Navarro, se ha encargado de distanciarse de los postulados de Vox y ha dicho que su partido no se va a mover de lo firmado en Extremadura. Asimismo, ha advertido que sus postulados se basan en el "marco irrenunciable de la Constitución" y en "la prioridad del arraigo". "El debate de la inmigración requiere de seridad", ha zanjado.
Críticas del Gobierno y la izquierda a la "prioridad nacional"
"Racista" y "xenófobo" són los términos que más se han escuchado este miércoles en el Congreso sobre el término de "prioridad nacional". La mayoría de las críticas han llegado del Gobierno y de varios de los partidos de izquierda del hemiciclo. Una de las primeras en pronunciarse en los pasillos del Congreso ha sido la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz. "Es día para analizar la preocupante deriva del PP en esta cámara, nos avergüenza", ha asegurado.
"Quieren quitar la sanidad a las personas migrantes cuando aquí hay sanidad universal. El PP atenta contra dos artículos de la Constitución. Estaremos vigilantes", ha advertido, ahondando en la idea de que el Gobierno recurrirá aquellas normas que considere que recortan derechos y libertades en Extremadura.
¿Quieren limitar el acceso a la sanidad?
a las personas migrantes cuando en este país hay sanidad universal?
¿Quieren discriminar aún más a
las personas migrantes en el acceso a la vivienda, quieren segregar
nuestros barrios, nuestros colegios, los hospitales.
El Partido Popular se ha convertido en un partido anticonstitucional
Estaremos vigilantes.
vigilantes
No es un debate entre arraigo y prioridad nacional, es un debate entre
racismo y xenofobia.
Están ahí viendo a ver cuál de los dos es más racista y más xenófobo.
Lo que están hablando es del
racista no debería ser ni tan solo decente o legal o como se le quiera
llamar,
porque son unos racistas.
España, igual que muchos otros países, es la cuna o fue la
cuna de mucha mezcla y gente que se parece más a Derramen II que a
Cicampeador
Yo creo que está muy claro lo que quiere decir Vox, ¿no?
No sé si el Partido Popular lo tiene tan claro
Durante el debate de la moción propuesta por Vox, el diputado del PNV, Mikel Legarda, ha remarcado que ellos no comparten la idea de "prioridad nacional" ya que son políticas que "chocan con los principios humanistas del cristianismo". Des de los Comuns, Candela López, ha dicho que este miércoles los de Abascal "han vuelto a mostrar lo peor de la condición humana".