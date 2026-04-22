Vox se queda solo en el Congreso defendiendo la "prioridad nacional" con el voto en contra del PP

La "prioridad nacional" ha estado presente desde primera hora de la mañana en el Congreso de los Diputados, con las críticas del Gobierno y los partidos de la izquierda a este término, incluido en el pacto de investidura de María Guardiola entre el PP y Vox. La propuesta, en formato de moción para blindar esta fórmula, la ha traído la ultraderecha a la Cámara Baja y se ha topado con los votos en contra de todos los grupos; también con los votos negativos del PP y solo horas después de la investidura en Extremadura.

La propuesta de Vox que se ha debatido contaba con esa idea de la "prioridad nacional" en las prestaciones asistenciales. El PP aceptaba el término, pero con el matiz del arraigo para supeditar el acceso a ayudas y servicios públicos. Fuentes de los populares lamentan que han ofrecido a Vox "varias aportaciones para transaccionar el texto" pero que las han rechazado.

Las mismas fuentes han remarcado que el PP "no es un partido sumiso" y que para ellos el arraigo "es importante". "Ningún extranjero que tenga arraigo se quedará sin servicios públicos", insisten, ya que eso sería "ilegal" y ellos no quieren romper el marco normativo.

El debate en el hemiciclo, de hecho, ha sido intenso y ya se han visto las diferencias entre populares y la formación de Santiago Abascal. Desde la tribuna, el diputado de Vox, Ignacio Hoces, ha hecho hincapié en que lo prioritario para un político español debería de ser "defender de manera prioritaria a los españoles". "Y esto es lo que propone nuestro moción, la prioridad nacional", ha sostenido Hoces.

En este punto, Hoces se ha referido al PP para que cambie su postura y opte por eliminar el concepto de arraigo, ya que esta figura "es un coladero de entrada y además impide la expulsión del inmigrante delincuente". El diputado de ultraderecha también ha rechazado la enmienda presentada por los populares, ya que lo acordado en Extremadura "está bien, pero hoy estamos en el Congreso". Por ello, ha sostenido que Vox no accedía a renunciar " a la repatriación de los ilegales y a la deportación de las personas que cometan delitos".

En su turno en el debate, la diputada del PP, Carmen Navarro, se ha encargado de distanciarse de los postulados de Vox y ha dicho que su partido no se va a mover de lo firmado en Extremadura. Asimismo, ha advertido que sus postulados se basan en el "marco irrenunciable de la Constitución" y en "la prioridad del arraigo". "El debate de la inmigración requiere de seridad", ha zanjado.