Hacer legal lo normal, eso es la séptima regulación de inmigrantes

¿Quién no ha necesitado o conoce a gente que ha necesitado del trabajo de un inmigrante para sí mismo, o para sus padres, para sus hijos, para su empresa? ¿Quién no ha tenido un compañero de estudios o de trabajo inmigrante o hijo de inmigrante? Pues eso.

Se trata de normalizar, de legalizar, lo que ya es normal en nuestras vidas y en nuestras calles, en nuestros colegios, en nuestras empresas....

Se trata, desde el punto de vista mas egoísta, de que, al ser legal su estancia, paguen más impuestos, que rejuvenezcan nuestra envejecida población española de nacimiento, que nos aseguren las futuras pensiones, que hagan los trabajos que los españolitos ya no queremos hacer como recoger fresas en Huelva, ser trabajadores domésticos, albañil, manitas para todo o camarero, por ejemplo.

Se trata de reconocer sus derechos a quienes ya viven entre nosotros y así poder exigirles que cumplan con sus obligaciones, como todos nosotros.

Lo del "efecto llamada" no parece viable. Solo los que ya están aquí, como mínimo, desde el 1 de enero, podrán pedir los papeles. Y lo de la compra de votos no será posible ni aunque quieran. El permiso de residencia que se les concederá no les permite votar en las elecciones generales. Y una tercera polémica es si la regularización es una puerta abierta a delincuentes. No sería fácil, ya que es requisito indispensable que los aspirantes a regularizar su situación presenten el certificado de antecedentes penales.

Es la séptima regulación de inmigrantes desde la recuperada democracia. Lo hicieron antes los presidentes Felipe González, José María Aznar y José Luis Rodríguez Zapatero. Es decir, gobiernos de izquierda y de derecha. ¿Les parece que se ha roto España o se sienten ustedes invadidos? ¿Hemos perdido nuestra identidad, nuestras costumbres? Por cierto, unas señas de identidad, las españolas, que son el resultado de la mezcla entre las culturas cristiana, judía y musulmana. Si en la Edad Media pudimos convivir pacíficamente y aprender unos de otros, sacar lo mejor de cada uno para dar como resultado lo que somos en la actualidad, ¿qué motivo hay para no hacerlo ahora cuando además los necesitamos?

Nos enriquecemos desde el punto de vista económico gracias a ellos. O eso dicen los empresarios que aseguran que el crecimiento económico de España se debe en buena medida a los inmigrantes que ya viven con nosotros y, añade la patronal, que se necesitan más si queremos seguir creciendo. Y en eso también están de acuerdo los sindicatos. Representan el 10% de aportación a la Seguridad Social y solo un 1% de gasto por prestaciones. No parece que esté mal la balanza para los españoles nacidos en España.

La Iglesia católica también apoya esta regularización. De hecho, fue Caritas, la organización de la Iglesia, la que empezó a mover la regularización.

Su propuesta terminó viéndose reflejada en una Iniciativa Legislativa Popular respaldada por nada menos que 700.000 firmas. Se votó en el Congreso y consiguió el apoyo de todos los diputados, excepto los de VOX.

Pero, curiosamente, el PP se ha pasado de bando y ahora dicen que no a la regularización. Tal vez sus negociaciones con los de Santiago Abascal les condicione, ya que el decreto que sale ahora del Consejo de Ministros no difiere mucho de la ILP.

Todo a pesar de que dar papeles a los inmigrantes nos salga a cuenta a los españoles que nos creemos españoles fetén.