El Gobierno acusa al PP de "hipocresía" con la regularización de migrantes mientras Feijóo alerta del "efecto llamada"
- Varios ministros acusan a los populares de estar a las órdenes de Vox y piden que rectifiquen
- El líder del PP ha pedido al Ejecutivo que no regularice a personas "con antecedentes policiales"
El Gobierno defiende a capa y espada la regularización de personas migrantes aprobada este martes en Consejo de Ministros y que ya ha entrado en vigor ante las críticas de varias formaciones políticas. En este sentido, el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha sostenido este viernes que la regularización es "justa" y ha acusado al PP de "hipocresía" por su rechazo.
Lo ha dicho en una entrevista en La Hora de La 1, donde el ministro ha recordado que en 2001 la mayoría del arco parlamentario aprobó la Iniciativa Legislativa Popular con el voto a favor del PP. Ángel Víctor Torres ha sostenido, además, que la "hipocresía" se acentúa tras anunciar varias comunidades autónomas gobernadas por los populares que recurrirán la media, excepto en Andalucía. Según el ministro, se deja al margen al andaluz Juanma Moreno Bonilla para no afectar a sus intereses electorales de cara a los comicios convocados del 17 de mayo.
A vosotras. Vamos a saludar a Ángel Víctor Torres,
ministro de Política Territorial y Memoria Democrática.
Ministro, muy buenos días
Hola, qué tal, buenos días.
Esta regularización de inmigrantes es una norma que no emana directamente de
su..
ministerio, pero usted conoce la gestión territorial.
¿Qué papel va a tener el Estado en esta regularización?
la estructura del Estado?
Bueno, va a ser capital.
El ministerio, en cualquier caso,
de política territorial, es coproponente junto a interior e
inclusión de este real decreto aprobado en el Consejo
de Ministros. Y como hemos escuchado la tertulia, es
absolutamente
necesario, es justo, por supuesto lo defiende el gobierno de España, la
mayoría del arco parlamentario que aprobó una
iniciativa legislativa popular, incluso con el voto a favor del Partido
Popular, lo defiende el Episcopado, la Iglesia y también
aunque no sean muy efusivos, la patronal y sobre todo las personas que
están en situación
irregular, los colectivos que los representan...
...y además tiene antecedentes y para ello también..
aprendiendo de los antecedentes mejorando lo que se ha hecho en otros
momentos tenemos a todas las infraestructuras y
estructuras del Estado a disposición para que se pueda hacer de manera
ágil...
...utilizando las nuevas tecnologías también..
mecanismos de cita previa para que quienes están en esa situación y
quieran regularizarse lo puedan hacer
con las plenas garantías.
Ministro, ¿dónde cree que podría estar el cuello de botella en cuanto
comience la tramitación?
Bueno, lo primero, lógicamente, hemos habilitado..
más de 600 oficinas y habilitaremos las que sean precisas.
Hoy ha comenzado ya el proceso a través
de mecanismos telemáticos, también solicitud de cita previa, que a partir
del día 20 ya lo podrán hacer presencial.
Si
quieren hacerlo de manera presencial hay horario de mañana y de tarde,
oficinas de correo, oficinas de extranjería,
oficinas de la seguridad social, también cualquier duda estamos a
disposición para poder solventarlo
y bueno, lógicamente va a haber una expectación importante, estamos
hablando de un número importante de españoles que lo
van a regularizar en una situación irregular, que además, repito, tiene
circunstancias antecedentes de las que hemos aprendido
y en las que me llaman la atención algunas cosas.
Por ejemplo, la negativa del señor
Feijoo. El señor Feijóo era presidente de
Correos en el año 2000 cuando el gobierno de Aznar regularizó entre
el año 2000 y 2001 a medio millón de irregulares y fue capital el papel
del señor Feijóo, capital, porque se vivieron las oficinas de Correos, él
era el presidente de Correos.
Y fue clave esa..
utilización de esa estructura para tener cercanía territorial a quienes
venían a regularizar
su situación. Por tanto, aprendemos de lo que ya se
hizo y lo que lamentamos es que quienes entonces estaban a favor
y colaboraban de manera activa, ahora el no por sistema
El Partido Popular, lo comentábamos hace unos minutos en la tertulia, apoyó
en el año 2024 que esta iniciativa legislativa popular
se tramitase en el Congreso.
Fue el origen de todo el proceso para llevar a cabo esta regularización
Pero ahora ha cambiado radicalmente su posición.
¿Qué lectura hace, ministro, de este cambio de posición
que se ha producido dentro del Partido Popular?
Un oportunismo electoral.
Ellos creen que señalar, como lo hicieron con los menores al inmigrante,
le da rédito
electoral. Esa es la razón fundamental.
Lo apoyaron, creo que era un apoyo y una apuesta..
absolutamente responsable, y ahora actúan con la irresponsabilidad
electoral.
Y hay una prueba clara de lo
que estoy diciendo.
Y cuando me decías que riesgos tiene que esto...
Oye, también necesitamos la colaboración de las comunidades
autónomas
Porque si una persona irregular precisa, por ejemplo, una tarjeta de
transporte, yo lo que le pido a la comunidad de Madrid es que no le
ponga pega y que alivie la situación de quienes están haciendo cola para poder
obtener esa
documentación. Pero hoy hemos sabido que muchas
comunidades autónomas del Partido Popular van a llevar esto a contencioso
administrativo. Lo hemos visto hoy en prensa, ¿no?
Pero no lo va a hacer la Junta de Andalucía.
¿Por qué?
Por una cuestión electoral, porque hay elecciones, porque sabe el señor Moreno
Bonilla que
eso es ir en contra de algo muy importante para Andalucía y por tanto
está utilizando la hipocresía política
Aquí, según el interés electoral, unos hacen una cosa en el Partido Popular y
otra. Estamos hablando de seres humanos,
otros
estamos hablando de muchas familias, estamos hablando de algo necesario para
la estructura social y económica de
nuestro país. Estamos ante algo que está dando
muchísima alegría a centenares de miles de personas y
a muchísimas familias en el conjunto del país y que además partidos de
Estado..
así se manifiesta, que gobernaron en el pasado, lo entendieron, lo apoyaron y
lo llevaron a
que se consiguiera, año 2000, 2001, era Aznar presidente del gobierno de España
y ahora, como digo,
porque es otro gobierno que lo plantea, a poner palos en las ruedas.
Hay dos comunidades autónomas en concreto
que son Madrid y la Comunidad Valenciana, que avisan de que se va a
producir una presión sobre los servicios públicos a cuenta de esta
regularización
¿Usted qué le responde, ministro?
Que es una absoluta falsedad.
Los servicios básicos
esenciales, la sanidad universal en nuestro país.
Y si bien, como hemos escuchado, creo que
se llama David, que ha sido entrevistado esta mañana en el programa
tuyo, Silvia, que tuvo dificultades cuando fue a un centro de salud,
también él reconocía que una situación de una persona irregular no impide que
pueda ser atendido en urgencia, porque
nuestra sanidad es universal.
Eso sí, es mucho más sencillo si estás regularizado.
Eso
es verdad. Si estás regularizado y has puesto el
ejemplo de las relaciones laborales, es más sencillo todo
Y por tanto lo que estamos haciendo también es blanqueando una situación
que no puede ser, una situación en negro y en
B. Y es fundamental, lo dicen incluso el
Consejo Económico y Social.
España
necesita cada año entre 200 y 300 mil inmigrantes para mantener su estatus de
estado del
bienestar, con cualquier gobierno de España, con cualquiera, lo que pasa es
que hay gobiernos que son, como digo, responsables y lo
llevan adelante y otros que están en la oposición y hacen todo lo contrario
Hace una semana, ministro, hubo varias comunidades del Partido Popular que
plantaron al gobierno, en concreto en
la reunión, sobre menores migrantes.
¿A usted qué le revela este choque que se está produciendo con las comunidades
autónomas?
Primero fue un hecho vergonzoso, antidemocrático.
Si algo tenemos los representantes públicos que tenemos el honor de
representar a los ciudadanos...
...que han depositado su confianza en nosotros es defender..
en los foros democráticos nuestras propuestas y nuestros planteamientos.
Y si estaban en contra, votar
en contra pero lo que hicieron fue organizar el partido Popular el que no
fueran para que no hubiera
quórum y, por ejemplo, no se aprobara medidas para ayudar frente a la
situación de vulnerabilidad infantil
Y era un punto. U otro, el tema de los menores no
acompañados es algo lamentable
que deja a esos menores absolutamente a su suerte y una actuación del Partido
Popular, que también los miembros del Partido Popular de Ceuta, Melilla y
Canarias.
Yo
dejo fuera el de Ceuta, que sí fue y se mantuvo en esa reunión, Melilla y
Canarias, que por
cuestiones de seguidismo y sumisión partidaria aceptan lo que hace Isabel
Díaz Ayuso y sus compañeros del
PP, lamentable, no estamos hablando de niños, de menores, idénticos niños y
menores, 15 años, 16 años
tengan el color de piel que tengan.
A unos se les abren las puertas, a otros se les ponen muros
¿Usted cree que este debate, el debate migratorio en nuestro país, se está
gestionando con altura de Estado?
o cree que está absolutamente atravesado por los cálculos
partidistas?
El gobierno de España actúa con responsabilidad, aún a sabiendas que
esto puede llevar consigo el que haya..
xenofobia en distintos lugares y que podamos ser señalados incluso perdiendo
ciertos apoyos
electorales. Nosotros tenemos unos principios y el
principal de ellos es el de los derechos humanos
y por tanto cuando llegamos a acción de gobierno tenemos que ejercerlos y lo
lamentable es que otros
por rédito electoral miran a otro lado vulneran los derechos humanos y
pretenden
llegar a cualquier costa al poder a través del oportunismo pertinente
primero somos
seres humanos y lo que estamos haciendo con esta regularización es responder a
una cuestión de humanidad y también con los menores y con el
fenómeno migratorio que es permanente, lo conozco bien, vengo de un lugar que
es territorio frontera.
Sin embargo,
repito hoy está por encima en muchos casos el rédito electoral también creo
que quien hace eso y señaló directamente al señor
Fijó, repito, en el año 2000-2001 no solamente lo apoyó, sino que fue parte
activa de la regularización en nuestro país
Hoy, por simplemente beneficio partidario, pues no a Pedro Sánchez y
al gobierno de España
Ministro, vamos a abordar otro de los asuntos del día, que fue, bueno, es una
escena que nos ha dejado el Congreso y que
nos resulta insólita.
Ese diputado de Vox que invadió la presidencia del Congreso
ayer ya no fue a su escaño, en cumplimiento de la semana de expulsión
que le ha sido impuesta por parte de la Cámara al
Cámara
ese episodio en la Cámara.
No quieren que José María Sánchez se vaya así como así.
A mí me expulsaron
Me expulsaron por no sentarme.
Que apliquen el reglamento y que la sanción sea contundente
El artículo 106 permitiría expulsar un mes a Sánchez.
Porque se llama Sánchez, siendo de Vox.
Así es la vida
Bueno, lo pensaremos.
Pensaremos y lo estudiaremos.
La semana que viene la Mesa verá qué pasó.
Sánchez, el de Vox
pidió la palabra, que el DRC lo había llamado nazi, asesino y gilin...
Señor presidente...
No tiene la
palabra, señoría, siéntese.
Si le dice se siente en vez de siéntese, igual le hubiera hecho caso.
Ni Tejero
subió tan arriba. Me iba a terminar agrediendo.
Sánchez, el de Vox, ya no estuvo ayer.
Sus compañeros, cuando paraban,
lo defendían. Los que se equivocan son la presidencia
de la Cámara no ejerciendo su función de control y de orden en la Cámara.
Está el gobierno
de Esquerra
Vox. ¿Usted insulta al diputado?
Salvador, sí habló con Sánchez, el de
No. Y sus vecinas acusan al otro.
Increpa desde el escaño, grita, insulta y humilla
Ese señor fue el que llamó bruja a una diputada del PSOE.
Dejemos la hemeroteca
que Borrell dijo que Salvador le había escupido en un pleno.
Fijo, no sabe, no contesta.
Yo me voy a trabajar
partidos firmaron un texto de condena para ser leído en la Cámara.
Vox y el PP no firmaron, pero el PP
sí propuso correcciones en rojo.
Le salió una condena omnibus, lo mismo hecha la culpa al de Esquerra, que
se queja porque el Congreso veta las reformas del Senado.
La condena dicha la dijo García
Lo básico es el respeto.
Era tentador meter un pero.
Pero claro, cuando tenemos...
Se cortó. No voy a justificar la actitud, me
parece..
totalmente bochornosa.
Así que al final la culpa para Sánchez
El Sánchez de Vox tampoco.
Esta semana le toca en el rincón de pensar
Vamos a detenernos, ministro, en ese episodio inédito subrayaba en nuestro
Congreso.
¿A usted qué le dice del clima institucional que estamos viviendo aquí
en España?
Bueno, que estamos en una situación de crecimiento absolutamente
exacerbado de la violencia física y verbal.
Lo que ocurrió el pasado martes
hubiese hecho en una situación normal que ese señor hoy hubiese dimitido.
Que su partido se lo hubiese
hecho. Estoy recordando casos del Partido
Socialista que concejales o consejeros
nuestros han dejado de estar en las asambleas o en los ayuntamientos ante
hechos que perdieron los nervios
mucho menos grave que este.
Este señor ya tenía antecedentes, lo hemos visto y
llamaba a una diputada, incluso en una interpelación que yo defendí,
presentada por Esquerra Republicana
para la defensa de la ley de memoria, se me acercó a mí al escaño para
defender cómo era posible que fuéramos contra los símbolos del
franquismo. Lo que no tenía ni idea, que no
conocía, le dije que corriera al aire.
Lo que vimos el martes fue un hecho de fascismo
absoluto, absoluto, y las cosas hay que llamarlas por su nombre.
El presidente del Congreso
de los Diputados es una autoridad, la segunda de este país.
En el Congreso de los Diputados estaba Gómez Selic
Por cierto, su actitud ejemplar.
Difícil, ¿eh? Porque se le hace
acercó, se le colocó a su lado y se le increpó de una manera absolutamente
inaceptable.
El problema está en que, por supuesto..
Vox lo va a defender, ya lo sabíamos, porque ese partido lo que practica en
la Cámara son posturas
absolutamente antidemocráticas, pero lo lamentable, lo penoso, lo vergonzoso,
hay que sumarlo a lo de
Vox, es que el Partido Popular no lo condena de manera inmediata, aunque no
vote en el Senado a favor de la iniciativa de..
repudiar y que esto no se vuelva a dar nunca y que se asuman las
responsabilidades.
Yo me avergüenzo
porque nos costó mucho recuperar la democracia, muchísimas vidas, años de
dictadura, de totalitarismo
una transición con sus luces, sus sombras y resulta que vemos estas
actitudes.
Yo pido
sinceramente que se baje la violencia verbal y física, pero para eso hay que
eliminar a quienes la..
realizan o la profieren como ocurrió esta semana.
¿Usted por qué cree que el Partido Popular no ha querido..
sumarse expresamente a esa declaración de condena que han suscrito 10 partidos
políticos?
Porque está entregado la ultraderecha, no hay otra razón.
En estos momentos depende de Vox para
gobiernos autonómicos, convocaron elecciones anticipadas para salir peor,
más dependientes de la ultraderecha y está atado el señor fijó que ha
pretendido
ser presidente de cualquier manera y que desde el primer minuto ha sido una
oposición férrea contra el gobierno
de España poniendo por delante los intereses de partido que los intereses
de los ciudadanos, en estos momentos es un preso
absoluto de la ultraderecha y por eso ellos no pueden condenarlo.
La pregunta es, habría
que hacerle que piensan en sus conciencias porque no votan a favor de
esto cómo pueden justificar un
partido que fue fundamental como Alianza Popular, que luego germinó lo
que fue, los partidos de entonces, del año 76,
77, 78, también los partidos de la izquierda, para evitar que hubiese otro
conflicto, que
acabara la violencia en nuestro país y caminara hacia las primeras elecciones
legislativas, hacia la constitución del 78?
hacia la victoria que hicimos frente a un golpe de estado del 81, quienes
decían que no habían visto una imagen igual
a la que vimos el martes, si no se remontaban al 23 de febrero del 81,
tienen todas las
razón del mundo. Y por tanto aquello salió a la calle
los españoles y españolas a decir
queremos democracia.
Pues que oiga el clamor, esto no es democracia, lo que ha hecho este señor
es
antidemocrático y por tanto no tiene ninguna razón para que el PP no sea
contundente, pero está preso, ese es el problema
Una cuestión más, ministro, hay un diputado de Vox en Murcia que en
público ha
llamado literalmente a combatir con violencia la aberración moral del
aborto de la
eutanasia
¿Qué lectura política saca usted de esto?
Gravísimo, absolutamente muy grave, inaceptable, porque nosotros cuando
tenemos la oportunidad y
el honor de poder dirigirnos en espacios públicos, como lo estoy
haciendo yo ahora, y
hablamos de violencia ante un derecho que está aprobado con respecto a lo que
es el derecho
a abortar de una mujer, podemos quizás no hacerlo nosotros, pero estamos
llamando a la violencia de otros
y por tanto es una irresponsabilidad inaceptable.
Esto es Vox, esto es Vox
Y la gente lo tiene que saber.
¿Por qué? Porque costó mucho la convivencia y no
podemos..
dar un paso atrás para que se resquebraje.
Y por tanto estos mecanismos tienen que salir
de la vida pública.
No pertenecen al comportamiento democrático de las instituciones, ni de
las familias,
ni de la convivencia en las calles de la gente de nuestro país y por tanto
lamentarlo y
por supuesto, este señor no debería ser ya hoy representante público de ninguna
manera
Ministro Ángel Víctor Torres, gracias por habernos acompañado hoy en la hora
de la UNO.
Gracias a ustedes, un abrazo.
Hasta luego, buen día
"Estamos hablando de seres humanos, estamos hablando de muchas familias", ha remarcado el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática. En los mismos términos se ha pronunciado también este viernes la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, quien ha pedido tener en cuenta que "este proceso es para personas en situación irregular, no personas delincuentes".
"Unir inmigración y delincuencia es un marco que yo no voy a comprar ni por un segundo y esto es lo que está haciendo el Partido Popular que esta preso no solamente en política migratorias", ha dicho sobre la formación de Alberto Núñez Feijóo. Además, ha afeado que los populares "tienen todos los posicionamientos de Vox". Por ello, Elma Saiz ha pedido al PP "que deje de embarrar" porque "no boicotea al Gobierno, boicotea a los ciudadanos".
Del Ejecutivo se suma la voz de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. "El señor Feijóo es un barrio de Vox. Está completamente dirigido por la extrema derecha de nuestro país", ha afirmado en una atención a medios en Madrid.
"En esta materia está completamente transmutado. Y hoy tenemos a un Feijoo, a un PP, desbaratado y basado completamente en Vox. Debe rectificar", ha asegurado Díaz. Al mismo tiempo, ha pedido al dirigente de los populares "que escuche a la conferencia episcopal, que está defendiendo esta medida".
Feijóo acusa a Sánchez de "traicionar" a la UE con la regularización
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha participado este viernes por la mañana en un desayuno informativo en la capital en el que ha acusado al presidente Pedro Sánchez de "traicionar" pilares básicos de la Unión Europea con la regularización de migrantes y ha alertado del "efecto llamada" en nuestro país.
Sobre esta cuestión, Feijóo ha lamentado que el Gobierno "acepte que se puede regularizar a una persona que ha entrado ilegalmente en España, aún teniendo antecedentes policiales". Por ello, ha asegurado que "el efecto llamada está produciendo una regularización indiscriminada de todas las personas que hayan entrado regularmente en nuestro país". Por ello, ha pedido al Ejecutivo que rectifique y que "no se pueda regularizar a una persona que tenga antecedentes policiales".
El presidente del PP también se ha pronunciado sobre el anuncio de varias comunidades autónomas que recurrirán esta medida a la justicia. "Es evidente que las comunidades autónomas, la mayoría, ya han anunciado que van a recurrir y otras tienen su tiempo y me parece muy bien. Cada uno tiene sus calendario", ha remarcado.
Fuentes del partido han querido puntualizar que en ningún caso el PP nacional interpondrá recurso, y lo deja todo en manos de los territorios que gobiernan.