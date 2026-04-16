El Gobierno acusa al PP de "hipocresía" con la regularización de migrantes mientras Feijóo alerta del "efecto llamada"

A vosotras. Vamos a saludar a Ángel Víctor Torres,

ministro de Política Territorial y Memoria Democrática.

Ministro, muy buenos días

Hola, qué tal, buenos días.

Esta regularización de inmigrantes es una norma que no emana directamente de

su..

ministerio, pero usted conoce la gestión territorial.

¿Qué papel va a tener el Estado en esta regularización?

la estructura del Estado?

Bueno, va a ser capital.

El ministerio, en cualquier caso,

de política territorial, es coproponente junto a interior e

inclusión de este real decreto aprobado en el Consejo

de Ministros. Y como hemos escuchado la tertulia, es

absolutamente

necesario, es justo, por supuesto lo defiende el gobierno de España, la

mayoría del arco parlamentario que aprobó una

iniciativa legislativa popular, incluso con el voto a favor del Partido

Popular, lo defiende el Episcopado, la Iglesia y también

aunque no sean muy efusivos, la patronal y sobre todo las personas que

están en situación

irregular, los colectivos que los representan...

...y además tiene antecedentes y para ello también..

aprendiendo de los antecedentes mejorando lo que se ha hecho en otros

momentos tenemos a todas las infraestructuras y

estructuras del Estado a disposición para que se pueda hacer de manera

ágil...

...utilizando las nuevas tecnologías también..

mecanismos de cita previa para que quienes están en esa situación y

quieran regularizarse lo puedan hacer

con las plenas garantías.

Ministro, ¿dónde cree que podría estar el cuello de botella en cuanto

comience la tramitación?

Bueno, lo primero, lógicamente, hemos habilitado..

más de 600 oficinas y habilitaremos las que sean precisas.

Hoy ha comenzado ya el proceso a través

de mecanismos telemáticos, también solicitud de cita previa, que a partir

del día 20 ya lo podrán hacer presencial.

Si

quieren hacerlo de manera presencial hay horario de mañana y de tarde,

oficinas de correo, oficinas de extranjería,

oficinas de la seguridad social, también cualquier duda estamos a

disposición para poder solventarlo

y bueno, lógicamente va a haber una expectación importante, estamos

hablando de un número importante de españoles que lo

van a regularizar en una situación irregular, que además, repito, tiene

circunstancias antecedentes de las que hemos aprendido

y en las que me llaman la atención algunas cosas.

Por ejemplo, la negativa del señor

Feijoo. El señor Feijóo era presidente de

Correos en el año 2000 cuando el gobierno de Aznar regularizó entre

el año 2000 y 2001 a medio millón de irregulares y fue capital el papel

del señor Feijóo, capital, porque se vivieron las oficinas de Correos, él

era el presidente de Correos.

Y fue clave esa..

utilización de esa estructura para tener cercanía territorial a quienes

venían a regularizar

su situación. Por tanto, aprendemos de lo que ya se

hizo y lo que lamentamos es que quienes entonces estaban a favor

y colaboraban de manera activa, ahora el no por sistema

El Partido Popular, lo comentábamos hace unos minutos en la tertulia, apoyó

en el año 2024 que esta iniciativa legislativa popular

se tramitase en el Congreso.

Fue el origen de todo el proceso para llevar a cabo esta regularización

Pero ahora ha cambiado radicalmente su posición.

¿Qué lectura hace, ministro, de este cambio de posición

que se ha producido dentro del Partido Popular?

Un oportunismo electoral.

Ellos creen que señalar, como lo hicieron con los menores al inmigrante,

le da rédito

electoral. Esa es la razón fundamental.

Lo apoyaron, creo que era un apoyo y una apuesta..

absolutamente responsable, y ahora actúan con la irresponsabilidad

electoral.

Y hay una prueba clara de lo

que estoy diciendo.

Y cuando me decías que riesgos tiene que esto...

Oye, también necesitamos la colaboración de las comunidades

autónomas

Porque si una persona irregular precisa, por ejemplo, una tarjeta de

transporte, yo lo que le pido a la comunidad de Madrid es que no le

ponga pega y que alivie la situación de quienes están haciendo cola para poder

obtener esa

documentación. Pero hoy hemos sabido que muchas

comunidades autónomas del Partido Popular van a llevar esto a contencioso

administrativo. Lo hemos visto hoy en prensa, ¿no?

Pero no lo va a hacer la Junta de Andalucía.

¿Por qué?

Por una cuestión electoral, porque hay elecciones, porque sabe el señor Moreno

Bonilla que

eso es ir en contra de algo muy importante para Andalucía y por tanto

está utilizando la hipocresía política

Aquí, según el interés electoral, unos hacen una cosa en el Partido Popular y

otra. Estamos hablando de seres humanos,

otros

estamos hablando de muchas familias, estamos hablando de algo necesario para

la estructura social y económica de

nuestro país. Estamos ante algo que está dando

muchísima alegría a centenares de miles de personas y

a muchísimas familias en el conjunto del país y que además partidos de

Estado..

así se manifiesta, que gobernaron en el pasado, lo entendieron, lo apoyaron y

lo llevaron a

que se consiguiera, año 2000, 2001, era Aznar presidente del gobierno de España

y ahora, como digo,

porque es otro gobierno que lo plantea, a poner palos en las ruedas.

Hay dos comunidades autónomas en concreto

que son Madrid y la Comunidad Valenciana, que avisan de que se va a

producir una presión sobre los servicios públicos a cuenta de esta

regularización

¿Usted qué le responde, ministro?

Que es una absoluta falsedad.

Los servicios básicos

esenciales, la sanidad universal en nuestro país.

Y si bien, como hemos escuchado, creo que

se llama David, que ha sido entrevistado esta mañana en el programa

tuyo, Silvia, que tuvo dificultades cuando fue a un centro de salud,

también él reconocía que una situación de una persona irregular no impide que

pueda ser atendido en urgencia, porque

nuestra sanidad es universal.

Eso sí, es mucho más sencillo si estás regularizado.

Eso

es verdad. Si estás regularizado y has puesto el

ejemplo de las relaciones laborales, es más sencillo todo

Y por tanto lo que estamos haciendo también es blanqueando una situación

que no puede ser, una situación en negro y en

B. Y es fundamental, lo dicen incluso el

Consejo Económico y Social.

España

necesita cada año entre 200 y 300 mil inmigrantes para mantener su estatus de

estado del

bienestar, con cualquier gobierno de España, con cualquiera, lo que pasa es

que hay gobiernos que son, como digo, responsables y lo

llevan adelante y otros que están en la oposición y hacen todo lo contrario

Hace una semana, ministro, hubo varias comunidades del Partido Popular que

plantaron al gobierno, en concreto en

la reunión, sobre menores migrantes.

¿A usted qué le revela este choque que se está produciendo con las comunidades

autónomas?

Primero fue un hecho vergonzoso, antidemocrático.

Si algo tenemos los representantes públicos que tenemos el honor de

representar a los ciudadanos...

...que han depositado su confianza en nosotros es defender..

en los foros democráticos nuestras propuestas y nuestros planteamientos.

Y si estaban en contra, votar

en contra pero lo que hicieron fue organizar el partido Popular el que no

fueran para que no hubiera

quórum y, por ejemplo, no se aprobara medidas para ayudar frente a la

situación de vulnerabilidad infantil

Y era un punto. U otro, el tema de los menores no

acompañados es algo lamentable

que deja a esos menores absolutamente a su suerte y una actuación del Partido

Popular, que también los miembros del Partido Popular de Ceuta, Melilla y

Canarias.

Yo

dejo fuera el de Ceuta, que sí fue y se mantuvo en esa reunión, Melilla y

Canarias, que por

cuestiones de seguidismo y sumisión partidaria aceptan lo que hace Isabel

Díaz Ayuso y sus compañeros del

PP, lamentable, no estamos hablando de niños, de menores, idénticos niños y

menores, 15 años, 16 años

tengan el color de piel que tengan.

A unos se les abren las puertas, a otros se les ponen muros

¿Usted cree que este debate, el debate migratorio en nuestro país, se está

gestionando con altura de Estado?

o cree que está absolutamente atravesado por los cálculos

partidistas?

El gobierno de España actúa con responsabilidad, aún a sabiendas que

esto puede llevar consigo el que haya..

xenofobia en distintos lugares y que podamos ser señalados incluso perdiendo

ciertos apoyos

electorales. Nosotros tenemos unos principios y el

principal de ellos es el de los derechos humanos

y por tanto cuando llegamos a acción de gobierno tenemos que ejercerlos y lo

lamentable es que otros

por rédito electoral miran a otro lado vulneran los derechos humanos y

pretenden

llegar a cualquier costa al poder a través del oportunismo pertinente

primero somos

seres humanos y lo que estamos haciendo con esta regularización es responder a

una cuestión de humanidad y también con los menores y con el

fenómeno migratorio que es permanente, lo conozco bien, vengo de un lugar que

es territorio frontera.

Sin embargo,

repito hoy está por encima en muchos casos el rédito electoral también creo

que quien hace eso y señaló directamente al señor

Fijó, repito, en el año 2000-2001 no solamente lo apoyó, sino que fue parte

activa de la regularización en nuestro país

Hoy, por simplemente beneficio partidario, pues no a Pedro Sánchez y

al gobierno de España

Ministro, vamos a abordar otro de los asuntos del día, que fue, bueno, es una

escena que nos ha dejado el Congreso y que

nos resulta insólita.

Ese diputado de Vox que invadió la presidencia del Congreso

ayer ya no fue a su escaño, en cumplimiento de la semana de expulsión

que le ha sido impuesta por parte de la Cámara al

Cámara

ese episodio en la Cámara.

No quieren que José María Sánchez se vaya así como así.

A mí me expulsaron

Me expulsaron por no sentarme.

Que apliquen el reglamento y que la sanción sea contundente

El artículo 106 permitiría expulsar un mes a Sánchez.

Porque se llama Sánchez, siendo de Vox.

Así es la vida

Bueno, lo pensaremos.

Pensaremos y lo estudiaremos.

La semana que viene la Mesa verá qué pasó.

Sánchez, el de Vox

pidió la palabra, que el DRC lo había llamado nazi, asesino y gilin...

Señor presidente...

No tiene la

palabra, señoría, siéntese.

Si le dice se siente en vez de siéntese, igual le hubiera hecho caso.

Ni Tejero

subió tan arriba. Me iba a terminar agrediendo.

Sánchez, el de Vox, ya no estuvo ayer.

Sus compañeros, cuando paraban,

lo defendían. Los que se equivocan son la presidencia

de la Cámara no ejerciendo su función de control y de orden en la Cámara.

Está el gobierno

de Esquerra

Vox. ¿Usted insulta al diputado?

Salvador, sí habló con Sánchez, el de

No. Y sus vecinas acusan al otro.

Increpa desde el escaño, grita, insulta y humilla

Ese señor fue el que llamó bruja a una diputada del PSOE.

Dejemos la hemeroteca

que Borrell dijo que Salvador le había escupido en un pleno.

Fijo, no sabe, no contesta.

Yo me voy a trabajar

partidos firmaron un texto de condena para ser leído en la Cámara.

Vox y el PP no firmaron, pero el PP

sí propuso correcciones en rojo.

Le salió una condena omnibus, lo mismo hecha la culpa al de Esquerra, que

se queja porque el Congreso veta las reformas del Senado.

La condena dicha la dijo García

Lo básico es el respeto.

Era tentador meter un pero.

Pero claro, cuando tenemos...

Se cortó. No voy a justificar la actitud, me

parece..

totalmente bochornosa.

Así que al final la culpa para Sánchez

El Sánchez de Vox tampoco.

Esta semana le toca en el rincón de pensar

Vamos a detenernos, ministro, en ese episodio inédito subrayaba en nuestro

Congreso.

¿A usted qué le dice del clima institucional que estamos viviendo aquí

en España?

Bueno, que estamos en una situación de crecimiento absolutamente

exacerbado de la violencia física y verbal.

Lo que ocurrió el pasado martes

hubiese hecho en una situación normal que ese señor hoy hubiese dimitido.

Que su partido se lo hubiese

hecho. Estoy recordando casos del Partido

Socialista que concejales o consejeros

nuestros han dejado de estar en las asambleas o en los ayuntamientos ante

hechos que perdieron los nervios

mucho menos grave que este.

Este señor ya tenía antecedentes, lo hemos visto y

llamaba a una diputada, incluso en una interpelación que yo defendí,

presentada por Esquerra Republicana

para la defensa de la ley de memoria, se me acercó a mí al escaño para

defender cómo era posible que fuéramos contra los símbolos del

franquismo. Lo que no tenía ni idea, que no

conocía, le dije que corriera al aire.

Lo que vimos el martes fue un hecho de fascismo

absoluto, absoluto, y las cosas hay que llamarlas por su nombre.

El presidente del Congreso

de los Diputados es una autoridad, la segunda de este país.

En el Congreso de los Diputados estaba Gómez Selic

Por cierto, su actitud ejemplar.

Difícil, ¿eh? Porque se le hace

acercó, se le colocó a su lado y se le increpó de una manera absolutamente

inaceptable.

El problema está en que, por supuesto..

Vox lo va a defender, ya lo sabíamos, porque ese partido lo que practica en

la Cámara son posturas

absolutamente antidemocráticas, pero lo lamentable, lo penoso, lo vergonzoso,

hay que sumarlo a lo de

Vox, es que el Partido Popular no lo condena de manera inmediata, aunque no

vote en el Senado a favor de la iniciativa de..

repudiar y que esto no se vuelva a dar nunca y que se asuman las

responsabilidades.

Yo me avergüenzo

porque nos costó mucho recuperar la democracia, muchísimas vidas, años de

dictadura, de totalitarismo

una transición con sus luces, sus sombras y resulta que vemos estas

actitudes.

Yo pido

sinceramente que se baje la violencia verbal y física, pero para eso hay que

eliminar a quienes la..

realizan o la profieren como ocurrió esta semana.

¿Usted por qué cree que el Partido Popular no ha querido..

sumarse expresamente a esa declaración de condena que han suscrito 10 partidos

políticos?

Porque está entregado la ultraderecha, no hay otra razón.

En estos momentos depende de Vox para

gobiernos autonómicos, convocaron elecciones anticipadas para salir peor,

más dependientes de la ultraderecha y está atado el señor fijó que ha

pretendido

ser presidente de cualquier manera y que desde el primer minuto ha sido una

oposición férrea contra el gobierno

de España poniendo por delante los intereses de partido que los intereses

de los ciudadanos, en estos momentos es un preso

absoluto de la ultraderecha y por eso ellos no pueden condenarlo.

La pregunta es, habría

que hacerle que piensan en sus conciencias porque no votan a favor de

esto cómo pueden justificar un

partido que fue fundamental como Alianza Popular, que luego germinó lo

que fue, los partidos de entonces, del año 76,

77, 78, también los partidos de la izquierda, para evitar que hubiese otro

conflicto, que

acabara la violencia en nuestro país y caminara hacia las primeras elecciones

legislativas, hacia la constitución del 78?

hacia la victoria que hicimos frente a un golpe de estado del 81, quienes

decían que no habían visto una imagen igual

a la que vimos el martes, si no se remontaban al 23 de febrero del 81,

tienen todas las

razón del mundo. Y por tanto aquello salió a la calle

los españoles y españolas a decir

queremos democracia.

Pues que oiga el clamor, esto no es democracia, lo que ha hecho este señor

es

antidemocrático y por tanto no tiene ninguna razón para que el PP no sea

contundente, pero está preso, ese es el problema

Una cuestión más, ministro, hay un diputado de Vox en Murcia que en

público ha

llamado literalmente a combatir con violencia la aberración moral del

aborto de la

eutanasia

¿Qué lectura política saca usted de esto?

Gravísimo, absolutamente muy grave, inaceptable, porque nosotros cuando

tenemos la oportunidad y

el honor de poder dirigirnos en espacios públicos, como lo estoy

haciendo yo ahora, y

hablamos de violencia ante un derecho que está aprobado con respecto a lo que

es el derecho

a abortar de una mujer, podemos quizás no hacerlo nosotros, pero estamos

llamando a la violencia de otros

y por tanto es una irresponsabilidad inaceptable.

Esto es Vox, esto es Vox

Y la gente lo tiene que saber.

¿Por qué? Porque costó mucho la convivencia y no

podemos..

dar un paso atrás para que se resquebraje.

Y por tanto estos mecanismos tienen que salir

de la vida pública.

No pertenecen al comportamiento democrático de las instituciones, ni de

las familias,

ni de la convivencia en las calles de la gente de nuestro país y por tanto

lamentarlo y

por supuesto, este señor no debería ser ya hoy representante público de ninguna

manera

Ministro Ángel Víctor Torres, gracias por habernos acompañado hoy en la hora

de la UNO.

Gracias a ustedes, un abrazo.

Hasta luego, buen día