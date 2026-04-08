Las comunidades del PP plantan al Gobierno y no acuden a la reunión sobre la reubicación de menores migrantes

Todas las comunidades presididas por el Partido Popular, excepto la Ciudad Autónoma de Ceuta, han decidido no participar en la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia prevista para este miércoles, por lo que esta no se ha celebrado por falta de quórum. La cita iba a estar presidida por la titular de la cartera, Sira Rego, que debía informar a las regiones de las plazas con las que tienen que contar para la acogida de menores migrantes no acompañados.

La ministra no ha ocultado su enfado y ha censurado el proceder de las comunidades presididas por los populares. "Es absolutamente lamentable que el PP se abrace a Vox y boicotee las políticas de Infancia", ha señalado Rego ante los periodistas, si bien ha precisado que el plante no tendrá mayores consecuencias. El nuevo Real Decreto que estipula el número de plazas y del que iba a informar la ministra sigue su trámite y será trasladado al Consejo de Ministro para su futura aprobación.

Rego ha señalado a la Comunidad de Madrid, a la que ha responsabilizado de que el resto de regiones hayan decidido abandonar la reunión. Según ha explicado, al principio del encuentro casi la totalidad de autonomías estaban conectadas, pero poco a poco las pantallas se han ido a negro.

Esta misma mañana, la consejera madrileña de Asuntos Sociales, Ana Dávila, había informado de que no iba a acudir a la reunión. "La Comunidad de Madrid no va a participar de la política migratoria temeraria de Pedro Sánchez. Por coherencia y respeto a la legalidad, hoy no asistiré a la conferencia sectorial de infancia y adolescencia convocada de forma ilegal", había avanzado Dávila.

El movimiento llega después de que el Gobierno de Madrid enviase una carta al Ministerio de Política Territorial para advertirle de que no iba a acoger a ningún menor más al considerar que los traslados no tienen cobertura legal. El ministro Ángel Víctor Torres, a través de otra carta, negó que la política de reparto no cuente con respaldo judicial y remarcó que los traslados están avalados por la Fiscalía Provincial de Madrid. Torres censuró además que el PP haya puesto siempre "palos en las ruedas" al sistema de acogida que ha permitido a Canarias, Ceuta y Melilla revertir la situación de hacinamiento en la que se encontraban sus centros de menores.

No es la primera vez que el PP y el Gobierno madrileño, que también trasladó que está dispuesto a llegar a los tribunales, y el Ejecutivo central chocan a cuenta de esta cuestión. El historial de desavenencias es largo, como demuestra el pulso judicial que mantiene el Ayuntamiento de Pozuelo, gobernado por los populares, a cuenta del centro de acogida de inmigrantes que el Ministerio de Inclusión tiene en la localidad.

"Quiero recordar que la Comunidad de Madrid no ha dejado de plantear recursos ante la justicia que ha ido perdiendo sistemáticamente hasta el día de hoy, que han decidido boicotear la reunión", ha censurado Rego, que ha remarcado que hasta ahora se han tramitado 1.700 expedientes con "éxito". "No se ha registrado ni una incidencia a pesar de los bulos y de las mentiras de la extrema derecha", ha remarcado.