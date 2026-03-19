El Gobierno de España prorrogará durante un año el sistema de reubicación de menores migrantes desde Melilla, Ceuta y Canarias

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha defendido en Melilla que la reforma de la Ley de Extranjería y el traslado de menores a comunidades peninsulares está funcionando, como lo demuestra el hecho de que los centros de acogida de las dos ciudades autónomas y Canarias han dejado de estar saturados. "Si el Gobierno nacional no hubiera actuado, en estos momentos, habría en Melilla 261 menores acogidos, frente a los 136 que había a 15 de enero", ha asegurado. Por ello, ha anunciado que el Real Decreto que lo ha hecho posible se va a prorrogar hasta agosto de 2027.

El ministro, que ha estado en Melilla acompañado de los delegados del Gobierno de Ceuta y Canarias y representantes de todos los ministerios implicados, ha destacado algunos datos. Según Torres, desde el 1 de septiembre de 2025, que fue cuando se empezó a materializar el Real Decreto, han sido enviados a la península unos 1.800 menores. En el caso concreto de Melilla, han sido trasladados 64 menores y 66 ya tienen los expedientes finalizados. En cuanto al mecanismo exprés, aplicado a los menores llegados desde agosto de 2025, el 81% de los expedientes están incoados. En el caso de aquellos menores que ya estaban en los territorios que habían solicitado la contingencia migratoria, los expedientes incoados ascienden al 84%.

El ministro califica de "hito histórico" que en estos momentos haya 3.800 menores y adolescentes no acompañados en Ceuta, Melilla y Canarias, la mitad que hace un año. Ángel Víctor Torres está convencido de que si esto hubiera dependido del PP, los menores seguirían en los territorios de los que partieron.

"Esto no ha sido fácil", reconocía Ángel Víctor Torres, quien ha afirmado que la situación de los menores en la actualidad es "infinitamente mejor" que hace un año.