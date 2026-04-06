La Comunidad de Madrid anuncia que dejará de acoger menores migrantes no acompañados

La Comunidad de Madrid ha anunciado que dejará de acoger a menores migrantes no acompañados. Así lo ha expresado la consejera madrileña de Asuntos Sociales, Ana Dávila, en una carta al ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres.

En ella rechaza los nuevos traslados de menores no acompañados sin que haya cobertura jurídica, al haber expirado los plazos previstos, y advierte que emprenderá acciones legales si el Gobierno central intenta prolongar de facto el sistema extraordinario de reparto entre comunidades.

La Comunidad de Madrid asegura además en dicha carta, que en las reubicaciones de menores migrantes en las distintas regiones se han dado casos de "separar a grupos de hermanos y trasladar a Madrid a menores que manifestaban tener familiares en otras comunidades".

El Gobierno ha declarado en marzo que el Consejo de Ministros aprobará antes del 30 de agosto una modificación legislativa del Real Decreto-Ley 2/2025, que fija un mecanismo obligatorio de reubicación de menores en casos de "contingencia migratoria extraordinaria", para hacer efectiva la prórroga de un año más, que llegará hasta agosto de 2027.

Según expresa la consejera en su carta, fechada este 6 de abril, cualquier intento de promover "nuevos traslados o reubicaciones al margen de los procedimientos previstos en los protocolos vigentes supondrá una actuación contraria a derecho".

Además de responsabilizar al Gobierno de la situación de emergencia migratoria sufrida sobre todo en Canarias, Ceuta y Melilla, Dávila subraya que el Ejecutivo "ha pasado del silencio y la inacción a la imposición", sustituyendo la cooperación por "decisiones unilaterales que ponen en riesgo las capacidades de las comunidades e invaden sus competencias".