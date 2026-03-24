Nueva prórroga del reparto de menores
- El Gobierno de España aprobará en los próximos meses un nuevo Real Decreto
- El sistema de reparto de menores se prolongará así hasta agosto de 2027
MANUEL MORENO GUTIÉRREZ / RTVE CEUTA
El Gobierno Local celebra el anuncio del ejecutivo de Pedro Sánchez de que prorrogará un año más la reforma legislativa para el traslado de los menores migrantes desde zonas tensionadas a otras autonomías. Desde la puesta en marcha de este mecanismo, más de 430 menores han abandonado la ciudad en dirección a la Península. Sin embargo, Ceuta tutela en estos momentos a más de 300 y la mayoría se encuentran en recursos de emergencia.