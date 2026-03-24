Nueva prórroga del reparto de menores

El Gobierno Local celebra el anuncio del ejecutivo de Pedro Sánchez de que prorrogará un año más la reforma legislativa para el traslado de los menores migrantes desde zonas tensionadas a otras autonomías. Desde la puesta en marcha de este mecanismo, más de 430 menores han abandonado la ciudad en dirección a la Península. Sin embargo, Ceuta tutela en estos momentos a más de 300 y la mayoría se encuentran en recursos de emergencia.