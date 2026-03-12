La Diputación de Álava hace un llamamiento a familias para acoger a menores

La Diputación de Álava presenta la campaña 'Acoger te resultará familiar'. La iniciativa busca aumentar el número de familias de acogida para los menores tutelados por la institución foral. Gorka Urtaran, exalcalde de Vitoria y actual diputado foral, ha hecho especial hincapié en los menores de seis años.

Más allá de los más pequeños, que se encuentran en el centro de acogida de urgencias Hazaldi de Vitoria-Gasteiz, son muchos los menores en situación de desprotección. Solo veintidós están por debajo de la edad de seis años. Los demás, el grupo mayoritario, tienen desde los 7 hasta los 18 años.

Acogida de hermanos Para la Diputación resulta primordial que se mantengan unidos los menores que tienen lazos familiares. Cada menor tiene su propia historia y algunos la han vivido siempre acompañados de sus hermanos. De ahí, que se subraye la necesidad de preservar esas relaciones a través de acogidas conjuntas. La acogida conjunta de hermanos tiene dos objetivos: evitar la separación de los menores y garantizar su derecho a crecer juntos. Acoger de manera conjunta permite mantener el vínculo afectivo, ayuda a reducir traumas y proporciona estabilidad emocional dando mayor seguridad a un entorno nuevo y desconocido. Además, los hermanos pueden tener ese apoyo recíproco en el proceso de adaptación, así como en el resto de sus vidas.