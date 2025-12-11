El salto a la vida adulta de los menores extutelados

Al primer vistazo, al abrir la puerta, la casa grita "piso de estudiantes". Un cuadrante pegado en la pared de la cocina establece los turnos de limpieza para las cuatro personas que comparten el piso. Las habitaciones tienen camas individuales, un armario, un escritorio… Sin embargo, si se mira con atención, algo deja de cuadrar. Un extintor en el pasillo, un botiquín verde, de oficina, pegado en la pared del salón. Un enorme cartel en la entrada con teléfonos de emergencia y las normas de la casa. Esta última planta es un piso de transición para menores extutelados.

Nuria Yela, coordinadora del programa de transición a la vida adulta en ACCEM Castilla-La Mancha lo define gráficamente: "Es el puente que comunica dos montañas separadas por un barranco. Permite cruzar a otra etapa. Si no, te asomas a un abismo". Cumplir 18 años siendo menor tutelado equivale a ver desvanecerse la red de protección pública que te sostiene, que te ha facilitado un techo, comida, educación y cuidados. En algunos casos, desde la infancia. Un salto en lo material, pero también en lo emocional. Abandonan un entorno controlado, con otros menores en su situación, incluso sus propios hermanos, y se asoman a lo desconocido.

Cristina Peñafiel, técnico de autonomía, explica que las esperanzas que han alimentado rara vez se materializan: "Se enfrentan a la realidad de que están solos, piensan que van a tener un apoyo familiar y no llega. Tienen que hacer frente a sus itinerarios laborales". Los programas de transición dejan que empiecen a volar, pero sin soltarlos de la mano, si no lo desean. "Se trata de garantizarles la segunda oportunidad que la vida les arrancó cuando eran pequeños".

Bárbara García es la consejera de Bienestar Social de Castilla-La Mancha y defiende que estos programas proporcionan un futuro a quienes se han visto desamparados en su infancia. La edad media de emancipación en España está en los 30 años. Este sistema da a los menores extutelados seis años más para organizar el resto de su vida y "evitar situaciones de vulnerabilidad, porque se tienen que enfrentar a los problemas de adultos a una edad muy temprana". Problemas de adulto, pequeños y grandes, por los que ayuda a moverse Cristina Peñafiel, que tutela el piso de transición: seis meses para aprender las cartas de navegación del mundo de los mayores. Los acompaña al banco, a abrir una cuenta corriente; al centro de salud para cambiar sus datos o a la primera compra.

Es lo que ha hecho con Álex y Marta. Tutelados durante trece y cinco años respectivamente. "Sería una locura pasar de un hogar con ocho educadores constantemente encima de ti a una casa donde no hay nadie. Cuando estás en el centro llegas y tienes la comida hecha" reflexiona Marta. Esto significa que ellos no se han criado viendo organizar la compra, preparar la cena o poniendo una lavadora. Cuestiones que, dice Nuria Yela, la coordinadora del programa, "algunas personas hemos tenido la suerte de poder preguntar a nuestros padres, ellos se lo tienen que preguntar a nuestro equipo". En el caso de Álex, también tira de Youtube y "paciencia" para aprender a cocinar. "Mi especialidad son los macarrones con tomate", asegura, entre risas, y promete un bizcocho para la próxima visita.