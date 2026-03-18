Formación, deporte y empleo: así es el nuevo centro de menores abierto en Elizondo

Elizondo cuenta desde el pasado mes de diciembre con un nuevo centro de acogida para 20 chicos y chicas menores extranjeros no acompañados, enfocado a la empleabilidad e inclusión sociocomunitaria y sociolaboral.

Un equipo de 26 profesionales El centro del Gobierno de Navarra está gestionado por la Fundación Pública Gizain y es atendido por un equipo profesional de 26 personas, de las que 20 son educadoras sociales. En él conviven menores que están cursando estudios reglados en el Instituto de Educación Secundaria de Lekaroz, otros que están ya en el mercado laboral trabajando en una empresa que ofrece servicios de limpieza y cocina y otros más que reciben cursos de formación de carpintería o electricidad a través del Servicio Navarro de Empleo.

Yahia y Yassir: dos sueños, dos caminos Yahia Laib tiene 17 años, es de Argelia y lleva en España 6 meses. Dice que le gustaría ser fontanero. De momento, está formándose y acude a clases de electricidad. Yassir Adbderrahim, de Marruecos, ha optado por trabajar, y desempeña diferentes tareas en el centro Navarro de aprendizaje de Idiomas de Lekaroz. “Estoy muy contento, tengo ganas de trabajar, hace tiempo que no trabajo y me encanta la cocina”, comenta. Además, todos los residentes que lo requieren reciben clases diarias de castellano que se imparten en el mismo centro residencial.

Comisiones de convivencia, integración en la zona y práctica deportiva Meses antes de la apertura del centro, el Gobierno de Navarra impulsó en la zona la creación de una comisión de convivencia donde están presentes representantes municipales de Baztán, entidades culturales, sociales y deportivas y responsables del Gobierno de Navarra. El objetivo de estas comisiones es facilitar e intercambiar información sobre el desarrollo y evolución del centro y, sobre todo, coordinar una respuesta compartida que facilite la inclusión e integración social de los menores en la zona.