Toledo abre las puertas de 46 patios para inaugurar la Semana Grande del Corpus Christi

Toledo se engalana para su Semana Grande. Este lunes arranca el programa de visitas a los patios con motivo del Corpus Christi, fiesta declarada de interés turístico internacional, que incluye música en directo y sirve de antesala a los días grandes, en un año marcado además por el octavo centenario de la Catedral Primada.

Este año podrán visitarse 46 patios: 24 privados y 22 públicos. Dos se incorporan por primera vez, uno en la calle Recoletos, número 3, y otro en la calle Alfileritos, 14. Las visitas serán de lunes a sábado de 18:00 a 22:00 horas y el sábado también por la mañana, de 12:00 a 14:00.

02.28 min Guardando cola desde la una de la madrugada para tener silla para el Corpus de Toledo

Entre los espacios destacados, el patio de la Delegación del Gobierno en Castilla-La Mancha presenta una decoración inspirada en el Corpus de Lagartera. Es conocido por sus altares en las puertas de las casas adornados con colchas y piezas textiles bordadas, muchas de ellas centenarias.

El programa incluye visitas comentadas, conciertos y actividades culturales. Este lunes actúa la Rondalla Imperial Toledana en el Centro Cultural San Clemente a las 19:30 horas; la Capilla Musical de la Diócesis de Toledo en el Convento de Santa Clara a las 20:00; y el Grupo de Percusión de la Escuela Municipal de Música en el Colegio de Arquitectos a la misma hora.