Toledo abre las puertas de 46 patios para inaugurar la Semana Grande del Corpus Christi
- El programa de esta fiesta de interés turístico internacional incluye visitas comentadas, conciertos y actividades culturales
- El jueves se celebra el día del Corpus con una misa en rito hispanomozárabe en la Catedral, seguida de la procesión
Toledo se engalana para su Semana Grande. Este lunes arranca el programa de visitas a los patios con motivo del Corpus Christi, fiesta declarada de interés turístico internacional, que incluye música en directo y sirve de antesala a los días grandes, en un año marcado además por el octavo centenario de la Catedral Primada.
Este año podrán visitarse 46 patios: 24 privados y 22 públicos. Dos se incorporan por primera vez, uno en la calle Recoletos, número 3, y otro en la calle Alfileritos, 14. Las visitas serán de lunes a sábado de 18:00 a 22:00 horas y el sábado también por la mañana, de 12:00 a 14:00.
Entre los espacios destacados, el patio de la Delegación del Gobierno en Castilla-La Mancha presenta una decoración inspirada en el Corpus de Lagartera. Es conocido por sus altares en las puertas de las casas adornados con colchas y piezas textiles bordadas, muchas de ellas centenarias.
El programa incluye visitas comentadas, conciertos y actividades culturales. Este lunes actúa la Rondalla Imperial Toledana en el Centro Cultural San Clemente a las 19:30 horas; la Capilla Musical de la Diócesis de Toledo en el Convento de Santa Clara a las 20:00; y el Grupo de Percusión de la Escuela Municipal de Música en el Colegio de Arquitectos a la misma hora.
La procesión del Corpus Christi
El jueves será la festividad del Corpus Christi. Habrá una misa en la Catedral Primada, en rito hispanomozárabe, que comenzará a las 10:00 horas. Después tendrá lugar la procesión, durante la cual, en la Plaza de Zocodover, el arzobispo de Toledo, Francisco Cerro, ofrecerá una alocución y la bendición.
El recorrido procesional de la Custodia de Arfe contará con más de 6.000 elementos decorativos a lo largo de 1.700 metros del Casco Histórico. Habrá faroles de gran tamaño, piezas de forja, recipientes metálicos con motivos florales, reposteros, estandartes, pendones, balconeras, vidrieras, panoplias, incensarios y otros elementos ornamentales. En la decoración floral participarán 70 floristas de la provincia de Toledo, con apoyo de profesionales de Andalucía, Murcia, Pamplona y Palencia.