Primada: la exposición que revive los 800 años de la catedral de Toledo

Con motivo de su octavo aniversario, la Catedral Primada de España acoge una muestra única con más de 330 obras de artistas como El Greco, Zurbarán, Velázquez, Goya o Luca Giordano. La mayor parte pertenece al templo, mientras que medio centenar de las mismas han sido prestadas por instituciones y museos como el del Prado, el de Salzburgo o la Galería de los Uffizi de Florencia.

Algunas de las obras se exponen por primera vez. Es el caso de la Biblia de San Luis, una obra maestra de las miniaturas medievales, compuesta por tres volúmenes con más de 4.000 ilustraciones que custodia la catedral desde el siglo XIII bajo tres llaves. También se podrán ver de cerca más de un centenar de piezas patrimoniales restauradas.

Exposición Primada en la catedral de Toledo RTVE Castilla-La Mancha

Una visita que incluye recorrido por espacios no abiertos habitualmente al público. Es el caso del balcón de la reina, desde donde Isabel la Católica escuchaba misa, o la nave de Gigantones con vistas directas a los arbotantes góticos y las vidrieras.

Pinturas, escultura y objetos de culto y devoción divididos en dos partes expositivas: la primera dedicada a la Edad Media, la segunda a la Edad Moderna. Como enlace entre ambas épocas, el cardenal Cisneros, arzobispo de Toledo de 1495 a 1515, símbolo del poder y la espiritualidad de un tiempo en transición.

Debido a la magnitud de la muestra, se ha requerido la labor de dos comisarios, ambos catedráticos de Historia del Arte de la Universidad Complutense, Javier Martínez de Aguirre y Benito Navarrete Prieto.

La exposición puede visitarse hasta el próximo 14 de octubre, de lunes a domingo en horarios de 10:00 a 18:30 horas. Solo estará cerrada al público los días 30 de mayo, 4 de junio y 15 de agosto. La entrada general tiene un precio de 12 euros.