La Catedral de Toledo restaura un tesoro oculto de Juan de Borgoña tras siglos tras unos armarios

Nadie esperaba la magnitud del tesoro oculto tras los armarios de la Antesala Capitular de la Catedral de Toledo. Al retirar el mobiliario del siglo XVII, quedó al descubierto un "huerto cerrado de la Virgen" pintado por Juan de Borgoña hacia 1511. Aunque se habían realizado catas previas con sondas, el hallazgo sorprende por su increíble nivel de detalle, que incluye flores, pájaros volando al amanecer y ángeles. Esta obra, realizada mediante la técnica de óleo sobre yeso, ha recuperado ahora todo su esplendor tras una compleja restauración.

El deán de la catedral de Toledo, Juan Pedro Sánchez Gamero, ha definido este martes en una presentación a los medios la recuperación de las pinturas como una "alegría". La decisión de retirar los armarios surgió durante la restauración, cuando comprobaron que en la parte superior aún se conservaban restos visibles de pintura.

Aunque sabían que existían decoraciones murales detrás, desconocían tanto su extensión como el estado de conservación en el que se encontraban. El deán destaca que, al descubrir las pinturas, comprobaron que merecía la pena restaurarlas íntegramente.

El proyecto ha costado unos 390.000 euros y ha implicado a cinco empresas y numerosos especialistas. El resultado final es, según el deán, de una "belleza propia del primer renacimiento que tenemos en España". La sala estará abierta al público desde este martes por la tarde.

Pinturas murales de Juan de Borgoña RTVE.es