El papa León XIV presidirá en Madrid una vigilia con jóvenes en la plaza de Lima y la misa del Corpus en Cibeles
- La agenda incluye dos grandes eventos en el archipiélago canario y una visita a la Sagrada Familia en Barcelona
- El himno oficial de la visita del papa, "Alza la mirada" reúne 1.700 voces e impulsa la música católica en España
El comité organizador del viaje apostólico del papa León XIV a España ha oficializado este jueves los actos centrales de su agenda, que se desarrollará entre el 6 y el 12 de junio.
Según han informado fuentes del Arzobispado de Madrid con el aval de la Santa Sede, la capital española será el primer escenario de la visita, donde se esperan dos grandes encuentros multitudinarios en zonas emblemáticas de la ciudad.
La actividad oficial comenzará el sábado 6 de junio, coincidiendo con la llegada del Pontífice. A las 20:00 horas, la Plaza de Lima acogerá una gran vigilia de oración dirigida especialmente a los jóvenes.
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Previamente, León XIV realizará un recorrido en papamóvil por las áreas aledañas para saludar a los peregrinos. El acto culminará con una adoración eucarística y un mensaje del santo padre.
El domingo 7 de junio, festividad del Corpus Christi, la actividad se trasladará a la Plaza de Cibeles. Allí, a las 9:30 horas, el Papa presidirá la Santa Misa, a la que seguirá una procesión eucarística por el centro de Madrid.
Inscripciones y etapa en Canarias
Para garantizar la seguridad y el orden en estos eventos, la organización ha habilitado el canal de inscripción oficial. Según detalla el comité organizador a través de la web conelpapa.es, el proceso de registro ya se encuentra abierto para todos los fieles que deseen asistir a los actos confirmados tanto en Madrid como en el archipiélago canario.
Tras su paso por la capital y una visita a la Sagrada Familia en Barcelona el 10 de junio, el Pontífice se desplazará a Canarias.
Según la información facilitada por la organización, el jueves 11 de junio se celebrará una misa multitudinaria en el Estadio Gran Canaria, en Las Palmas, mientras que el viernes 12 de junio el encuentro tendrá lugar en el Puerto de Santa Cruz de Tenerife.
"Alza la mirada", el himno oficial moviliza 1.700 voces
La comunidad digital VIVAFE, en colaboración con las archidiócesis de Madrid y Barcelona, ha presentado los detalles de "Alza la mirada", el himno oficial de la visita papal.
La obra ha sido coordinada por Javier Llano y cuenta con la participación de artistas como Pablo Cebrián, Toño Casado, Javi Caño y Marcos Richoud. El proyecto busca profesionalizar la música católica en España mediante una producción de alta calidad técnica y artística.
La grabación de la pieza ha supuesto un hito al reunir a más de 1.700 voces en escenarios icónicos como la Catedral de la Almudena, la Sagrada Familia y las catedrales de Tenerife y Las Palmas.
La presentación oficial de la canción está programada para este jueves 16 de abril en la Fundación Pablo VI, donde se darán a conocer todos los pormenores de esta iniciativa que une fe y cultura musical.