El papa León XIV presidirá en Madrid una vigilia con jóvenes en la plaza de Lima y la misa del Corpus en Cibeles

El comité organizador del viaje apostólico del papa León XIV a España ha oficializado este jueves los actos centrales de su agenda, que se desarrollará entre el 6 y el 12 de junio.

Según han informado fuentes del Arzobispado de Madrid con el aval de la Santa Sede, la capital española será el primer escenario de la visita, donde se esperan dos grandes encuentros multitudinarios en zonas emblemáticas de la ciudad.

La actividad oficial comenzará el sábado 6 de junio, coincidiendo con la llegada del Pontífice. A las 20:00 horas, la Plaza de Lima acogerá una gran vigilia de oración dirigida especialmente a los jóvenes.

““

Previamente, León XIV realizará un recorrido en papamóvil por las áreas aledañas para saludar a los peregrinos. El acto culminará con una adoración eucarística y un mensaje del santo padre.

El domingo 7 de junio, festividad del Corpus Christi, la actividad se trasladará a la Plaza de Cibeles. Allí, a las 9:30 horas, el Papa presidirá la Santa Misa, a la que seguirá una procesión eucarística por el centro de Madrid.