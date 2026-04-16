Comienza el proceso de regularización de personas migrantes vía telemática

Ha empezado el proceso de regularización extraordinaria de personas migrantes vía telemática y requiere estar en posesión del certificado electrónico. Para realizar el trámite en persona habrá que esperar al lunes, 20 de abril, cuando se abra el plazo para las atenciones personales.

Sin embargo, ya se puede pedir cita previa a través de la página web del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Una vez se solicite la cita, el sistema asignará el lugar en función del código postal del solicitante. Desde el ministerio recuerdan que solicitar cita es un trámite gratuito y que no se atenderá sin cita previa.

En Navarra podrían beneficiarse 10.000 personas Podrán acogerse a esta regularización aquellas personas en situación administrativa irregular que hayan llegado a España antes del pasado 1 de enero y hayan estado en el país cinco meses seguidos en el momento de la solicitud, así como los solicitantes de asilo que hicieron su petición antes de la misma fecha, siempre y cuando carezcan de antecedentes penales. Said El Fahsi es una de las 10.000 personas que en Navarra podrían beneficiarse de esta regulación extraordinaria. Lleva dos años y medio residiendo aquí, y ahora por fin podrá regularizar su situación. “Estoy muy contento. Tener los papeles marca la diferencia, puedes trabajar, viajar, es muy buena noticia”. Said ha acudido al servicio de atención puesto en marcha en Comisiones Obreras para atender dudas y realizar trámites. “Vienen con el trabajo bastante adelantado, muchos ya saben qué tienen que presentar”, cuenta Matthew Noboa, técnico de Migraciones de Comisiones Obreras. “A partir del lunes les ayudaremos con el trámite presencial”.

Puntos de información oficial Toda la información relevante se puede consultar en la web del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Por su parte, el Gobierno de Navarra también recoge en su portal información sobre requisitos y puntos de información a los que se puede acudir para solventar dudas. Insisten en la importancia de consultar solo fuentes oficiales.