Segunda jornada de la investidura de María Guardiola en Extremadura, en directo: el pleno sigue con los grupos y la votación

El pleno de investidura de la candidata del PP a la Presidencia de la Junta de Extremadura, María Guardiola, se reanuda este miércoles con las intervenciones de los grupos parlamentarios y la votación. En su discurso, la presidenta en funciones de la Junta defendió el pacto con Vox, dijo que "genera ruido" y denunció que ha habido "interpretaciones interesadas", pero aseguró: "Este Gobierno jamás va a incumplir la ley".

La sesión en la Asamblea extremeña se retoma a partir de las 9:30 horas de este miércoles después de que la sesión quedara suspendida, tras la intervención de la candidata que se prolongó por más de una hora.

En concreto, la sesión de este miércoles se abrirá con la intervención del Grupo Parlamentario Socialista, al que seguirán Vox, Unidas por Extremadura y el Grupo Popular, con un tiempo de 30 minutos cada uno, y a los que la candidata podrá responder de forma conjunta o por separado, sin límite de tiempo.