Guardiola defiende su pacto con Vox en el pleno de investidura: "Este Gobierno jamás va a incumplir la ley"

La Asamblea de Extremadura celebra este martes y miércoles el Pleno para investir a la popular María Guardiola nueva presidenta del Gobierno regional. Cuatro meses después de las elecciones en la comunidad autónoma, PP y Vox han alcanzado un acuerdo para desbloquar el Ejecutivo extremeño. La de este martes es la tercera sesión de investidura tras los comicios del 21 de diciembre.

Justamente, Guardiola ha defendido desde el principio de su discurso el pacto con la ultraderecha: "Sé que el acuerdo ha generado ruido. Sé que ha habido muchas interpretaciones interesadas, advertencias y proclamas (...). Lean el acuerdo palabra por palabra. Profundicen. Este Gobierno jamás va a incumplir la ley", ha dicho, recogiendo un amplio aplauso de las filas populares en el hemiciclo.

"He alcanzando un acuerdo con Vox, y lo digo con serenidad de quien sabe lo que hace y porqué lo hace", ha asegurado, al mismo tiempo que ha dejado claro que PP y la ultraderecha son formaciones distintas. "No somos el mismo partido. Cada uno conserva sus ideas, su identidad y su manera de mirar las cosas. Eso forma parte de la democracia", ha remarcado.

Entre los primeros anuncios que ha hecho Guardiola en esta sesión de investidura figuran la rebaja del IRPF y "actuar en el resto de impuestos para aumentar el ahorro de los hogares extremeños", en sus palabras.

Toma de posesión La toma de posesión de María Guardiola como nueva presidenta de la Junta de Extremadura se prevé para este viernes 24 de abril a las 19.30 horas en el anfiteatro romano de Mérida.

"Extremadura no va a cargar con las consecuencias de un modelo migratorio roto" María Guardiola también se ha referido al reto migratorio, uno de los puntos más sensibles del acuerdo de Gobierno, y ha lanzado varios mensajes a Vox. "Extremadura no va a cargar con las consecuencias de un modelo migratorio roto", ha sostenido desde la tribuna de la Asamblea". "El inmigrante no es un culpable por defecto. Es una persona con sus derechos y con sus deberes. Pero la gestión que ha hecho el Gobierno de Sánchez ha sido un absoluto fracaso que tiene lamentables efectos a nivel político, pero sobre todo a nivel humano", ha criticado. "No vamos a ser cómplices del desorden ni del abandono. Vamos a decir la verdad, aunque incomode", ha dicho, en una declaración dirigida a la formación de ultraderecha. El candidato de Vox en Extremadura, Óscar Fernández (derecha), durante el pleno de investidura de María Guardiola, en el hemiciclo de la Asamblea de Extremadura. Jorge Armestar Jorge Armestar / Europa Press En ese sentido, ha recordado el pacto alcanzado con Vox en materia migratoria, como por ejemplo no habilitar ningún nuevo centro de acogida de inmigrantes en situación irregular ni ampliar las plazas en los que ya existen y llevar a cabo una auditoría anual de todos los gastos vinculados a inmigración ilegal, con el objetivo de reducirlos al mínimo imprescindible para el cumplimiento del marco legal vigente. Por ello, Guardiola ha enfatizado que su Gobierno tendrá una actitud "de seriedad y responsabilidad", con "la garantía de que cada euro público se destina estrictamente a cumplir las obligaciones legales y a preservar la dignidad humana". "Lo haremos vigilando que no se incentive, por ninguna vía, la irregularidad o la colaboración con quienes se lucran del drama de otros", ha resumido.

"Almaraz no es ideología, es empleo" La futura nueva presidenta de Extremadura también ha defendido a capa y espada el mantenimiento de la central nuclear de Almaraz. "Almaraz no es ideología. Es empleo. Es soberanía energética. Es tejido industrial. Son familias enteras cuyo futuro depende de que alguien en Madrid tenga el valor de no cerrar a cal y canto, y por sectarismo, lo que costó décadas construir", ha defendido desde la tribuna. La Central Nuclear de Almaraz, el centro de la campaña electoral en Extremadura Ana Vázquez Cicujano "En un mundo donde la energía se ha convertido en la principal palanca geopolítica, cerrar una central nuclear operativa y segura, es un error histórico que pagaríamos durante generaciones", ha zanjado.