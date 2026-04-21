Las diferencias por el término "prioridad nacional": el PP habla de "arraigo" y Vox piensa en los "españoles"

El PP ha matizado este martes el concepto de "prioridad nacional" en el acuerdo con Vox en Extremadura como principio de acceso a las ayudas sociales, y su vínculo al "arraigo real, duradero y verificable con el territorio". Las diferencias entre ambos partidos en esta materia se han evidenciado este martes después de que la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso haya puesto en duda su encaje legal y el presidente andaluz Juanma Moreno haya marcado distancia y haya asegurado que Vox "no tiene equipos preparados para gobernar". La portavoz del partido de Santiago Abascal en el Congreso, Pepa Millán, ha insistido en que "nadie ha pensado en los españoles" hasta que ellos han llegado, tras hacer hincapié el secretario general del PP, Miguel Tellado, en el arraigo y que no podrá suponer discriminación para ningún extranjero en situación legal.

La prioridad nacional, que establece el punto 7 del acuerdo entre el PP y Vox, establece que el acceso "a todas las ayudas, subvenciones y prestaciones públicas se inspirará en el principio de prioridad nacional, que procure la asignación prioritaria de los recursos públicos a quienes mantienen un arraigo real, duradero y verificable con el territorio".

El vicesecretario general de Hacienda del PP, Juan Bravo, ha señalado este martes en Las Mañanas de RNE que "se utilizan muchos conceptos y no el texto literal de lo que dice la norma, el acuerdo habla de arraigo y de respetar las leyes, con lo cual no debería generar ningún conflicto".

Y en relación con otro punto del acuerdo, la supresión de las subvenciones a ONGs que favorezcan la inmigración ilegal, después de que Tellado haya anunciado que Cáritas recibirá las ayudas, Bravo ha señalado que este punto del acuerdo que "lo que dice es que no reciban subvenciones aquellos que promuevan la inmigración irregular e ilegal" y ha asegurado asegurar que la ONG cuenta "con el respaldo de todas las comunidades autónomas" y ha agregado que en este caso, "da igual el color que tenga" el gobierno.

Millán denuncia el "boicot" de líderes regionales del PP "Nos parece una falta de respeto que haya líderes regionales del PP que se dediquen a boicotear a una compañera de partido por llegar a un acuerdo que era el que estaban demandando los extremeños en las urnas", ha respondido Millán en rueda de prensa tras la Junta de Portavoces del Congreso sobre las declaraciones de Ayuso y del presidente andaluz, Juanma Moreno. Ante las críticas de Moreno a Vox asegurando que no tiene "equipos preparados", Millán ha dicho que eso es "una hipótesis". En el caso del PP considera que es "evidente" que en Andalucía "no ha sido capaz con toda la maquinaria que tiene" de "revertir ni una sola política socialista", y ha puesto como ejemplo el sistema sanitario en Andalucía "para evitar episodios tan lamentables como los del cribado del cáncer". Además, ha insistido en que todas las medidas incluidas del acuerdo van orientadas a "garantizar la prioridad nacional" y ha advertido a los 'populares' de "consecuencias" si no cumplen con el concepto de "prioridad nacional". Las leyes van a tener "un desarrollo administrativo y reglamentario", según Millán, para que en la concesión de todas las ayudas sociales y en la prestación asistencial del Estado se establezca la "prioridad nacional" por medio de diferentes criterios, como el de la residencia que en el caso de Extremadura será de diez años. El PP "debería ser más responsable y más respetuoso con un acuerdo que no es ni más ni menos que la voluntad popular de los extremeños", la posición del partido de Alberto Núñez Feijóo les parece "una estrategia bastante extraña pero sobre todo es muy mala para todos los españoles que esperan que haya una alternativa al PSOE".

Todavía pendientes los acuerdos en Aragón y Castilla y León Las diferencias entre el PP y Vox sobre la "prioridad nacional" en la concesión de ayudas amenazan con obstaculizar las negociaciones para alcanzar un acuerdo todavía pendiente entre ambas formaciones en Aragón y Castilla y León. La portavoz de Vox ha insistido en sus críticas hacia la dirección del PP por su papel en las negociaciones en Extremadura y y ha dicho que "no es que el PP se haya avenido" a la petición de Vox, sino que ha habido "un entendimiento con el PP de Extremadura, porque la dirección del PP de Génova se ha dedicado a poner trabas" En Castilla y León, el portavoz de Vox en las Cortes, Carlos Pollán, ha reaccionado también a las declaraciones del presidente de la Junta Alfonso Fernández Mañueco, después de que este afirmara que el pacto en Extremadura no sería vinculante para Castilla y León. El dirigente de Vox ha explicado que no se puede calcar el acuerdo de Extremadura en Castilla y León pero que sí hay materias troncales para seguir trabajando y que se aplicará el "cumplimiento de la legalidad" al desarrollar el concepto introducido por Vox sobre la "prioridad nacional" y ha defendido que se atienda "primero los españoles" y que haya una "lucha contra la inmigración ilegal". Precisamente, Mañueco ha apelado al "entendimiento" entre las fuerzas políticas tras la decisión de los castellanos y leoneses en las urnas. Lo ha hecho en su discurso en los Premios de Castilla y León. "La política, amigos, es vida y la vida implica discrepancia y debate, que nunca debe convertirse en descrédito personal", ha señalado. Un "entendimiento" que ha instado a "hablar de un proyecto de futuro que ilusione y que ensalce la nobleza del trabajo político: el que sirve a las personas con serenidad, esfuerzo y resultados".

El Gobierno: "Estaremos vigilantes" La ministra portavoz del Gobierno, Elma Saiz, ha asegurado en rueda de prensa tras la reunión del Consejo de Ministros, que el acuerdo de gobierno entre el PP y Vox va "contra los intereses" de Extremadura, contra el "propio ser" de la comunidad autónoma y sus "intereses económicos e industriales". "Estaremos vigilantes en lo que tiene que ver con el cumplimiento del artículo 13 y 14 de la Constitución Española, en lo que tiene que ver con la igualdad, ese principio básico en nuestro país", ha advertido la ministra, que ha comparado este pacto que "menoscaba las oportunidades" para esta comunidad autónoma con el alcanzado por PSOE y Sumar para el Gobierno de coalición. Saiz ha lamentado este pacto "anti agenda verde" después de que Extremadura haya visto el despliegue de las energías renovables como una "grandísima oportunidad de presente y futuro".