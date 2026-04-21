No se dan pensiones no contributivas “a inmigrantes que llevan menos de 3 meses en España”, es falso

Mientras se tramita la regularización extraordinaria de extranjeros, en redes sociales difunden que “estamos pagando pensiones no contributivas a inmigrantes que llevan menos de 3 meses en España". Es falso. Para recibir la pensión no contributiva se exige haber residido en el país diez años, o cinco años para personas con discapacidad.

“Estamos pagando pensiones no contributivas a inmigrantes que llevan menos de 3 meses en España", leemos en un mensaje en la red social X. La publicación adjunta un vídeo de la cuenta de TikTok de un despacho de abogados que explica el procedimiento para conseguir la pensión no contributiva para mayores de 65 años. Otro perfil de X difunde la misma grabación y añade: “Si eres español te dan por cvulo (sic)” en un post compartido más de 2.000 veces.