Abascal critica la "oposición" de Juanma Moreno a los pactos PP-Vox y a la "prioridad nacional": "Le da la razón a Sánchez"

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha criticado este viernes que el presidente de la Junta de Andalucía y candidato del PP-A a la reelección, Juanma Moreno, se "oponga" a los pactos en otras comunidades entre PP y Vox y al concepto de "prioridad nacional".

"Le da la razón a Pedro Sánchez oponiéndose al principio de prioridad nacional y negándose a criticar el proceso de regularización masiva impulsado por Pedro Sánchez. Por eso Juanma Moreno se opone a los pactos en Extremadura y Aragón. Antes criticaba que no había pactos y ahora critica el contenido", ha dicho en declaraciones a los medios en Ayamonte (Huelva) en plena precampaña electoral de cara a las elecciones del 17 de mayo.

Abascal se ha referido también a las declaraciones de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel, Díaz Ayuso, que ha dicho este jueves que ningún extranjero deja fuera a ningún español de nada.

"Me parece muy bien que lo diga y que lo haga de una forma cada vez más clara para que lo sepan todos los votantes de la Comunidad de Madrid. Nosotros estamos diciendo lo contrario, que es lo que nos cuentan en la calle los españoles con necesidades que intentan acceder a una ayuda social y ven cómo se quedan los últimos", ha asegurado.

Garriga (Vox) afirma que la "prioridad nacional" es "distinta" en el PP de Extremadura que para Ayuso o Feijóo También se ha referido a las palabras de Ayuso el secretario general de Vox, Ignacio Garriga, quien ha defendido la legalidad: "No planteamos nada en los términos de la exclusividad, sino priorizar al español". Además, ha criticado que la idea de 'prioridad nacional' para el acceso a los servicios públicos acordado entre PP y Vox en Extremadura o Aragón sea "distinta" a la de los presidentes autonómicos del PPde Madrid o Andalucía, y hasta del líder nacional, Alberto Núñez Feijóo. "No es novedoso porque estamos acostumbrados, como por ejemplo pueden hablar una política lingüística en Galicia y otra en Cataluña, o la política del agua según esté en Aragón o en Murcia", ha dicho en una entrevista en Cafè dìdees. ““ Ha defendido que con el concepto se está planteando un debate "razonable" y, pese a que cree que la medida debe sortear muchas leyes, hay cambios normativos que pueden llevarse a cabo, como el sistema de puntos para la escolarización de menores en las escuelas públicas.

La estrategia de Vox para ampliar su concepto de "prioridad nacional" llega a Murcia y Navarra La estrategia de Vox para ampliar su concepto de "prioridad nacional" continúa. Vox ha registrado este viernes una iniciativa en la Asamblea Regional de Murcia en la que pide instar al Gobierno regional a solicitar al Gobierno de España que garantice "la prioridad nacional y la sostenibilidad del Estado de Bienestar de los españoles". El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, del PP, ha dicho que lo primero es la “prioridad legal” frente al requisito de “prioridad nacional”. "Cualquier cosa que esté al margen de la ley no se puede hacer y en eso se basa el Estado de Derecho”, ha argumentado el jefe del Ejecutivo autonómico, después de que su gobierno haya anunciado que estudiaría si esa condición de Vox para incorporarla a la Ley de Vivienda Asequible tenía “encaje en el ordenamiento jurídico”. Además, Vox ha llevado esta mañana al Parlamento de Navarra una moción sobre la "prioridad nacional". El partido de Abascal ya planteó la iniciativa este jueves en la Comunidad Valenciana y la ha formalizado esta mañana al registrar la petición. ““

Azcón (PP) responde a Sánchez: "No puede rechazar la prioridad nacional cuando privilegia a Cataluña con la financiación" El lider del PP en Arazgón, Jorge Azcón, ha cargado contra las declaraciones del presidente del Gobierno sobre la "prioridad nacional" que han incluido PP y Vox en los pactos firmados en Extremadura y Aragón. En una entrevista en 'Tele 5', ha criticado que Pedro Sánchez "se ponga a hablar de españoles de primera y de españoles de segunda", cuando es él quien "está dando un sistema de financiación privilegiado a los independentistas" para que "tengan más medios económicos". Responde así a las críticas al pacto que ha firmado con Vox con el que han acordado su investidura en la cámara regional aragonesa. Además, ha dicho que la "prioridad nacional", medida que contempla brindar ayudas primero a quien tenga más arraigo a la región, "siempre va a ser de acuerdo con la legalidad" y ha cargado contra el jefe del Gobierno por quedarse con una parte del acuerdo, "en lugar de contar el todo".