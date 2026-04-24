Los obispos españoles tachan de "injuria" la acusación de Abascal sobre el supuesto negocio con la inmigración

La Conferencia Episcopal Española (CEE) ha respondido con dureza a las recientes declaraciones del presidente de Vox, Santiago Abascal, quien acusó a la institución de "hacer negocio con la inmigración ilegal" en un tuit publicado en su perfil de la red social X. El portavoz de los obispos, Francisco César García Magán, ha calificado estas afirmaciones de "injurias" que no se basan en la verdad, sino en la "falsedad" y en una "pura posición ideológica". Según Magán, afirmar que existe un enriquecimiento donde no lo hay entra directamente en el ámbito de la calumnia.

Desde la CEE se subraya que la Iglesia no se mueve por "eslóganes" ni por políticas que busquen la polarización. "Nuestra prioridad es y será el Evangelio y la dignidad de la persona humana, que es intocable e irrenunciable", ha defendido el portavoz en respuesta a la "prioridad nacional" defendida por Vox. Asimismo, ha recordado que el concepto de "prójimo" trasciende fronteras, lenguas y religiones, situando el criterio evangélico por encima de cualquier consideración partidista.

La Santa Sede y el Valle de Cuelgamuros Respecto a la resignificación del Valle de Cuelgamuros, la Conferencia Episcopal ha querido marcar distancias con los movimientos del Gobierno. García Magán ha sido tajante al asegurar que "el Vaticano no ha sido parte firmante" de ningún acuerdo y que ningún representante de la Santa Sede ha rubricado documento alguno al respecto. La posición oficial de los obispos es que la Basílica de la Santa Cruz sigue manteniendo su estatus jurídico actual. ““ En este sentido, la CEE ha reiterado que no tiene competencias directas sobre el recinto, ya que la custodia de la basílica corresponde a los monjes benedictinos. El presidente de la CEE, Luis Argüello, ha instado a que se produzca un diálogo y un "acuerdo entre el Gobierno y los monjes" para resolver el futuro del complejo ya que la CEE no puede actuar como una "instancia superior" a la autoridad de la Santa Sede o a la autonomía de los custodios.

Balance de protección de menores La protección de menores ha ocupado un lugar central en el balance de la última Asamblea Plenaria. Durante el año 2025, las 262 oficinas establecidas por diócesis y congregaciones han recibido un total de 93 testimonios sobre abusos sexuales. Además, la Iglesia ha intensificado sus planes de prevención, formando a 465.465 personas, de las cuales más de 363.000 son menores de edad, junto a profesores, padres y agentes de pastoral. ““ El portavoz también ha aclarado que la Iglesia lleva años asumiendo indemnizaciones a las víctimas, tanto por vía judicial como mediante acuerdos extrajudiciales de reparación integral. Sobre la posibilidad de un encuentro entre el papa León XIV y las víctimas durante su próxima visita, Magán ha señalado que, aunque sería positivo, "la agenda la hace el papa, no nosotros". Por último, se ha matizado que el reciente "decreto general" aprobado no es específico para abusos, sino que afecta a diversos puntos del Derecho Penal Canónico.

Preparativos para la visita del papa León XIV España se prepara para recibir al papa León XIV del 6 al 12 de junio, un viaje que los obispos definen como "un regalo lleno de ricas oportunidades". El itinerario previsto incluye paradas en Madrid, Barcelona, Canarias y San Cristóbal de La Laguna. Aunque no se ha confirmado oficialmente una parada específica en la diócesis de Sant Feliu, el portavoz recordó que el aeropuerto de El Prat y Montserrat forman parte de ese territorio, por lo que la presencia del pontífice será efectiva en la zona. El papa dice que a los migrantes "hay que tratarlos como seres humanos, no como animales" RTVE.es La organización del viaje cuenta con la coordinación de figuras como Yago de la Cierva y Fernando Giménez Barriocanal, quienes trabajan con casi mil periodistas acreditados y miles de voluntarios. La CEE mantiene la esperanza de que el papa pueda visitar su sede en la madrileña calle Añastro con motivo de su 60 aniversario, aunque todavía se espera la confirmación oficial del programa definitivo.