Betis - Real Madrid, en directo hoy el partido de la jornada 32 de Liga

El Real Betis recibe al Real Madrid en la jornada 32 de la Liga en el estadio de La Cartuja. Sigue aquí la narración, minuto a minuto, del duelo que abre un apasionante fin de semana liguero, dos días después de la jornada que se ha disputado entre semana y que cerró el Barcelona con una victoria ante el Celta por 1-0.

Por su parte, Álvaro Arbeloa, que en su etapa como futbolista estuvo a las órdenes del chileno en la temporada 2009/2010, presenta esta alineación, con la baja de última hora de Tchouameni y la vuelta a la titularidad de Pitarch: Lunin; Trent, Rüdiger, Huijsen, Mendy; Valverde, Thiago Pitarch, Brahim Díaz, Bellingham; Vinícius y Mbappé.

La previa:

El de los azulgrana este miércoles complica aún más el último intento que tiene el Madrid por no despedirse definitivamente de la lucha por el liderato. Ahora mismo, el Barça aventaja en 9 puntos a los blancos, a los que cada vez les quedan menos balas para no acabar su segunda temporada seguida sin lograr ni un solo título.

Los futbolistas de Arbeloa se enfrentaron este pasado martes al examen de su afición en el Santiago Bernabéu tras la eliminación en los cuartos de final de la Champions League por segundo año consecutivo, esta vez a manos del Bayern de Múnich.

El Real Madrid fue capaz de sacar el choque ante el Alavés adelante con goles de Mbappé y Vinícius (2-1). Además, al final del partido, Camavinga dio una vuelta al terreno de juego reclamando el perdón de la afición, como el gran señalado de la eliminación de su equipo en la Copa de Europa tras ser expulsado en el tramo final, cuando la eliminatoria estaba empatada y apuntaba a la prórroga.

Ahora, los 'merengues' tienen una nueva prueba de fuego lejos de casa, ante un Betis que llega de vencer en la última jornada de liga al Girona por 2-3, con la gran noticia del regreso de un exmadridista, Isco Alarcón. Los andaluces también afrontaban el regreso a la competición de casa tras ser eliminados contra pronóstico de la Europa League en los cuartos de final, tras dejar escapar la renta de goles ante el Braga (2-4), al que llegó ir ganando por 2-0 en casa.

El Madrid necesita sumar los tres puntos para intentar meter presión al Barcelona, que este sábado se mide al Getafe, un equipo en plena racha, y sin Lamine Yamal, que se lesionó tras lanzar el penalti de la victoria ante el Celta.