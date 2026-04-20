La Conferencia Episcopal estudia un decreto para sancionar a los clérigos que cometan abusos

La Conferencia Episcopal (CEE) estudiará en su Asamblea Plenaria un decreto general para sancionar a los clérigos "causantes de delitos", una vía interna que abre la puerta a castigos al margen de los procedimientos penales que puedan adoptarse, según ha anunciado el presidente del órgano de gobierno de los obispos, Luis Argüello, quien ha acusado al Gobierno de no reconocer la labor de "reparación" emprendida ya por la Iglesia al margen del acuerdo político más reciente.

Argüello ha explicado que con el decreto, sujeto a posible aprobación, "la Iglesia ha querido dar un paso más en el compromiso de situar a las víctimas en el centro". "Somos conscientes de que, más allá del número, los abusos realizados por personas consagradas a Dios en el servicio a los hermanos son de una enorme gravedad, rompen una confianza sagrada y hieren la fe de los pequeños", ha dicho en el discurso inaugural de la Asamblea Plenaria.

Los abusos representan "un escándalo gravísimo", en palabras del presidente de la CEE, que ha apelad a una "obligación espiritual y moral" más allá de la potencial prescripción de los delitos o del fallecimiento de la víctimas de "cualquier exceso". En este sentido, ha reivindicado el "trabajo de prevención, formación y regulación canónica" realizado en los últimos años y los contactos abiertos con el Defensor del Pueblo y el Gobierno.

El pasado 30 de marzo, el Gobierno, la CEE, la Confederación Española de Religiosos (Confer) y el Defensor del Pueblo pactaron un mecanismo que contempla reparaciones simbólicas y compensaciones económicas a cargo de la Iglesia, sin tope a las indemnizaciones. A Argüello, le "preocupa" la "insistencia" del Ejecutivo por "no reconocer las reparaciones ya realizadas e insistir en que todo comienza ahora", con la creación de una nueva oficina para canalizar estas quejas, así como por "reducir toda la reparación a indemnización económica".

El jefe de los obispos españoles ha señalado directamente al ministro de Justicia, Félix Bolaños, a quien ha reprochado que dijese: "El Gobierno decide y la Iglesia paga". "La Iglesia, en la persona de muchos responsables institucionales, ha escuchado y acogido a las víctimas, ha puesto en marcha caminos de reparación, de justicia restaurativa, y ha indemnizado, en muchos casos, sin necesidad de que ningún gobierno ni sentencia se lo haya impuesto", ha remachado en este arranque.

Críticas al Gobierno Con el Gobierno, la CEE mantiene una "colaboración respetuosa y crítica". En este último frente, el de la crítica, ha lamentado que el único frente en el que el Gobienro "ha querido forzar acuerdos" haya sido el asunto de los abusos y la resignificación del antiguo Valle de los Caídos, cuando también habrían hablado estos últimos meses "de inmigración, de vivienda, de educación". ““ La CEE y el Ejecutivo han coincidido en temas como la regulación masiva de migrantes, pero no así en otros que Argüello circunscribe dentro de la "materia antropológica" y donde la administración pública estaría adoptando "posturas confesionales" pese a tratarse de un Estado "aconfesional". En concreto, ha aludido de forma velada a la ley de eutanasia, "la definición del matrimonio y de la familia" o el "significado de la sexualidad humana"; fruto, en su opinión, de "un deseo desmedido" que le lleva a intervenir a la sociedad civil y a "controlar las instituciones". Argüello ha llegado a advertir de una ruptura de la separación de poderes, con ecos en el ámbito político y también en el económico. El Gobierno aplica, según el presidente de la CEE, "una doble vara de medir, según a quién afecten los asuntos de abuso de poder o de corrupción" y "todo ello queriendo asegurar el control sobre los medios de comunicación". Argüello sí ha admitido que "varias de estas características valdrían para casi todos los gobiernos" y ha aludido al pecado original que recoge la Biblia para apuntar que "el poder y el dinero son tentaciones muy fuertes".