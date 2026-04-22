Guerra de Irán, última hora en directo | Irán dice que Trump prorroga el alto el fuego para "ganar tiempo" y exige el desbloqueo naval

La guerra contra Irán iniciada por Estados Unidos e Israel cumple este miércoles 54 días. La tregua entre EE.UU. e Irán continúa después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, anunciase su prórroga hasta que Irán presente una propuesta de paz o que concluyan las negociaciones. Sin embargo, de momento se desconoce cuándo se reanudarán estas conversaciones, previstas en Islamabad, Pakistán.

Mientras, el estrecho de Ormuz permanece cerrado al tráfico normal de barcos tanto por Irán como por EE.UU.

En Líbano se mantiene la tregua entre Israel y Hizbulá.

Estas son las últimas novedades:

Trump prorroga la tregua en Irán hasta que presente un acuerdo de paz

Irán rechaza conversaciones con EE. UU. bajo presión y que tienen miras a la rendición

La guerra en Irán está provocando la mayor crisis energética de la historia y afectará a los fertilizantes y las cosechas