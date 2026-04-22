Guerra de Irán, última hora en directo | Irán dice que Trump prorroga el alto el fuego para "ganar tiempo" y exige el desbloqueo naval
- Trump extiende el alto el fuego hasta que Irán presente una propuesta de paz o concluyan las negociaciones
La guerra contra Irán iniciada por Estados Unidos e Israel cumple este miércoles 54 días. La tregua entre EE.UU. e Irán continúa después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, anunciase su prórroga hasta que Irán presente una propuesta de paz o que concluyan las negociaciones. Sin embargo, de momento se desconoce cuándo se reanudarán estas conversaciones, previstas en Islamabad, Pakistán.
Mientras, el estrecho de Ormuz permanece cerrado al tráfico normal de barcos tanto por Irán como por EE.UU.
En Líbano se mantiene la tregua entre Israel y Hizbulá.
Estas son las últimas novedades:
- Trump prorroga la tregua en Irán hasta que presente un acuerdo de paz
- Irán rechaza conversaciones con EE. UU. bajo presión y que tienen miras a la rendición
- La guerra en Irán está provocando la mayor crisis energética de la historia y afectará a los fertilizantes y las cosechas
Guerra de Irán, última hora en directo:
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El primer ministro de Pakistán celebra la prórroga del alto el fuego entre Irán y EE.UU.
Shehbaz Sharif, en un mensaje publicado en X, ha agradecido a Donald Trump la extensión del alto el fuego, una medida solicitida precisamente por Pakistán.
"Agradezco sinceramente al Presidente Trump por aceptar con gracia nuestra solicitud de extender el alto el fuego para permitir que los esfuerzos diplomáticos en curso sigan su curso", ha señalado.
"Espero sinceramente que ambas partes continúen respetando el alto el fuego y puedan concluir un Acuerdo de Paz integral durante la segunda ronda de conversaciones programada en Islamabad para un fin permanente del conflicto", ha añadido.
“On my personal behalf and on behalf of Field Marshal Syed Asim Munir, I sincerely thank President Trump for graciously accepting our request to extend the ceasefire to allow ongoing diplomatic efforts to take their course.— Shehbaz Sharif (@CMShehbaz) April 21, 2026
With the trust and confidence reposed in, Pakistan…“
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Irán exige el desbloqueo del estrecho de Ormuz y considera la prórroga una estrategia de EE.UU. para ganar tiempo
El embajador permanente de Irán ante la ONU, Amir-Saeid Iravani, ha sido tajante sobre el anuncio de Trump: "En cuanto rompan este bloqueo, creo que tendrá lugar la próxima ronda de negociaciones". El diplomático ha calificado además el cerco naval de "una violación del alto el fuego" acordado hace dos semanas, y ha advertido: "Estamos preparados si quieren sentarse a la mesa a dialogar y encontrar una solución política, y nos encontrarán preparados si quieren ir a la guerra".
Desde Teherán, el asesor del presidente del Parlamento y jefe negociador Mohammad Baqer Qalibaf ha acusado a Trump de utilizar la prórroga como una "maniobra para ganar tiempo" antes de un ataque sorpresa, y ha advertido de que el bloqueo de los puertos iraníes "no es diferente a un bombardeo y debe recibir una respuesta militar".
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Trump prorroga el alto el fuego hasta que Irán presente una propuesta
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado este martes que Pakistán le ha pedido suspender el ataque previsto contra Irán y que, en consecuencia, prolongará el alto el fuego vigente hasta que Teherán presente una propuesta formal y concluyan las negociaciones en curso. El anuncio se produce justo antes del final de la tregua de dos semanas entre EE.UU. e Irán, que expiraba este miércoles.
La respuesta de Teherán no se ha hecho esperar, y ha condicionado una nueva ronda de negociaciones a que el presidente Trump levante el bloqueo naval del estrecho de Ormuz, mientras un asesor del principal negociador iraní ha calificado la prórroga de "maniobra para ganar tiempo" antes de un ataque sorpresa.
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Buenos días, continúa aquí la crónica al minuto sobre la guerra en Irán. En este enlace pueden informarse de lo sucedido en la víspera.