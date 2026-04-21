Guerra de Irán, última hora en directo | JD Vance no viajará hasta el martes a Pakistán para retomar las negociaciones con Irán

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Araqchi intensifica las gestiones diplomáticas con conversaciones con Pakistán y Rusia

El ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, ha mantenido este lunes nuevos contactos diplomáticos, concretamente en forma de conversaciones telefónicas con sus homólogos de Pakistán, Muhamad Ishaq Dar, y ruso, Sergéi Lavrov.

"Araqchi y el vice primer ministro y ministro de Exteriores de Pakistán, Muhamad Ishaq Dar, han tratado y mantenido consultas en la llamada telefónica de hoy sobre los acontecimientos regionales y cuestiones relacionadas con el alto el fuego", ha informado el propio Araqchi en redes sociales. Además, el jefe de la diplomacia iraní ha "tratado e intercambiado puntos de vista" con el ruso Lavrov "sobre los últimos acontecimientos regionales e internacionales".

El Gobierno ruso ha dado algunos detalles más, como la mención de Araqchi a las "violaciones del alto el fuego cometidas por Estados Unidos, incluido el bloqueo naval ilegal del estrecho de Ormuz o la captura de un buque de contenedores iraní". Lavrov, por su parte, ha señalado la necesidad de que se mantenga el alto el fuego "dentro de los parámetros pactados inicialmente" con mediación de Pakistán y de impulsar la diplomacia para "evitar una escalada descontrolada".

Por su parte, el presidente del Parlamento iraní y miembro de la delegación negociadora de Irán en Pakistán, Mohamad Baqer Qalibaf, ha advertido de que Trump "quiere convertir la mesa de negociación en una mesa de rendición". "No aceptamos negociaciones bajo la sombra de la amenaza. En las últimas dos semanas nos hemos preparado y tenemos nuevas cartas para el campo de batalla", ha resaltado el responsable iraní.

Estos contactos diplomáticos están relacionados con la iniciativa estadounidense para mantener nuevas negociaciones directas el martes en Islamabad, la capital paquistaní. El vicepresidente estadounidense, JD Vance se desplazará a Pakistán para intentar retomar las negociaciones mantenidas hace diez días.

Entonces fueron más de 21 horas de reunión. Los contactos directos no tienen precedentes desde la Revolución Islámica pero no han logrado por el momento cerrar la brecha para que dos de estos grandes antagonistas internacionales puedan salvar más de 40 años de rivalidad e Irán ni siquiera ha confirmado su intención de participar en esta segunda ronda de contactos.