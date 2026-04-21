Guerra de Irán, última hora en directo | JD Vance no viajará hasta el martes a Pakistán para retomar las negociaciones con Irán
- Trump amenaza que, sin acuerdo, se acabará lo de "ser el chico majo"
La guerra contra Irán iniciada por Estados Unidos e Israel cumple este martes 53 días. La tregua de dos semanas entre EE.UU. e Irán se mantiene, y también, aunque con algunos incidentes, el alto el fuego en Líbano. Irán asegura que ha vuelto a imponer un "control estricto" sobre el estrecho de Ormuz, un día después de anunciar su reapertura, en respuesta al bloqueo que Estados Unidos ha mantenido contra los puertos iraníes.
Donald Trump ha anunciado que varios representantes estadounidenses viajan a la capital de Pakistán, Islamabad, para iniciar una posible negociación con Irán. El régimen de los ayatolás no ha tomado aún ninguna decisión sobre el envío de una delegación negociadora.
Estas son las últimas novedades:
- Teherán evalúa positivamente participar en las conversaciones con EE.UU. pero aún no ha tomado una decisión
- El presidente estadounidense afirma que Israel no le persuadió para ir a la guerra contra Irán
- Irán advierte a Pakistán que las violaciones del alto el fuego por parte de EE.UU. obstaculizan la negociación
- Israel y el Líbano tendrán una segunda ronda de negociaciones el jueves en Washington
Guerra de Irán, última hora en directo:
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Araqchi intensifica las gestiones diplomáticas con conversaciones con Pakistán y Rusia
El ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, ha mantenido este lunes nuevos contactos diplomáticos, concretamente en forma de conversaciones telefónicas con sus homólogos de Pakistán, Muhamad Ishaq Dar, y ruso, Sergéi Lavrov.
"Araqchi y el vice primer ministro y ministro de Exteriores de Pakistán, Muhamad Ishaq Dar, han tratado y mantenido consultas en la llamada telefónica de hoy sobre los acontecimientos regionales y cuestiones relacionadas con el alto el fuego", ha informado el propio Araqchi en redes sociales. Además, el jefe de la diplomacia iraní ha "tratado e intercambiado puntos de vista" con el ruso Lavrov "sobre los últimos acontecimientos regionales e internacionales".
El Gobierno ruso ha dado algunos detalles más, como la mención de Araqchi a las "violaciones del alto el fuego cometidas por Estados Unidos, incluido el bloqueo naval ilegal del estrecho de Ormuz o la captura de un buque de contenedores iraní". Lavrov, por su parte, ha señalado la necesidad de que se mantenga el alto el fuego "dentro de los parámetros pactados inicialmente" con mediación de Pakistán y de impulsar la diplomacia para "evitar una escalada descontrolada".
Por su parte, el presidente del Parlamento iraní y miembro de la delegación negociadora de Irán en Pakistán, Mohamad Baqer Qalibaf, ha advertido de que Trump "quiere convertir la mesa de negociación en una mesa de rendición". "No aceptamos negociaciones bajo la sombra de la amenaza. En las últimas dos semanas nos hemos preparado y tenemos nuevas cartas para el campo de batalla", ha resaltado el responsable iraní.
Estos contactos diplomáticos están relacionados con la iniciativa estadounidense para mantener nuevas negociaciones directas el martes en Islamabad, la capital paquistaní. El vicepresidente estadounidense, JD Vance se desplazará a Pakistán para intentar retomar las negociaciones mantenidas hace diez días.
Entonces fueron más de 21 horas de reunión. Los contactos directos no tienen precedentes desde la Revolución Islámica pero no han logrado por el momento cerrar la brecha para que dos de estos grandes antagonistas internacionales puedan salvar más de 40 años de rivalidad e Irán ni siquiera ha confirmado su intención de participar en esta segunda ronda de contactos.
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Irán asegura que no acepta "negociaciones bajo la sombra de la amenaza"
El presidente del Parlamento iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, que lidera la delegación de Teherán en las conversaciones con Estados Unidos, ha advertido la madrugada del martes que su país no acepta "negociaciones bajo la sombra de la amenaza", ante la posibilidad de nuevas reuniones en Pakistán con Washington.
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Qalibaf ha vuelto a denunciar violaciones del alto el fuego actual por parte de EE.UU. y su cerco naval a los puertos iraníes, además de asegurar que Irán está preparando nuevas estrategias de cara a reanudar la confrontación bélica. "Al imponer un bloqueo y violar el alto el fuego, Trump quiere convertir la mesa de negociaciones en una mesa de rendición y justificar nuevas hostilidades a su antojo", ha escrito el líder negociador iraní en un mensaje en X.
Qalibaf ha afirmado que Irán no acepta "negociaciones bajo la sombra de la amenaza" y que mientras ha durado el alto el fuego Teherán se ha "preparado para mostrar nuevas cartas en el campo de batalla". La posibilidad de una nueva ronda de conversaciones entre Irán y EE.UU. en Islamabad, Pakistán, sigue en el aire, pese a que el presidente estadounidense, Donald Trump, había afirmado que su vicepresidente, JD Vance, ya estaba de camino a la capital pakistaní.
Posteriormente, varios medios estadounidenses y fuentes cercanas a Vance han negado la información y han precisado que el vicepresidente, que lidera la delegación de la Casa Blanca, no viajará hasta el martes para la cita del miércoles, coincidiendo con el fin de la tregua de dos semanas.
Por la parte iraní, el portavoz de Exteriores del país, Ismail Bagaei, ha enfriado las expectativas al afirmar que Irán no tiene planes de acudir el martes. El presidente Masud Pezeshkian ha denunciado que Estados Unidos busca la rendición de su país y avisó que "los iraníes no se someten a la fuerza".
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Buenos días, continúa aquí la crónica al minuto sobre la guerra en Irán. En este enlace pueden informarse de lo sucedido en la víspera.