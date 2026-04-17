Irán anuncia la reapertura de Ormuz durante la tregua de diez días en Líbano

El Gobierno de Irán ha proclamado que el estrecho de Ormuz queda "completamente abierto" durante el alto el fuego de diez días que pactaron la víspera las administraciones del Líbano y de Israel, un hito que se ha apresurado a celebrar el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aclarando no obstante que el "bloqueo naval" impuesto por el país norteamericano seguirá en vigor hasta que haya un acuerdo con Teherán.

"En línea con el alto el fuego en el Líbano, declaramos completamente abierto el paso de todos los buques comerciales por el estrecho de Ormuz", ha anunciado en un inicio el ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, que ha matizado que este gesto se limita por ahora al "periodo" de duración de la tregua.

Trump, por su parte, ha recogido el guante y ha subrayado que "Irán acaba de anunciar que el estrecho de Irán está completamente abierto y listo para pasar", también en un mensaje público. En su primera reacción, ha avisado de que "el bloqueo naval seguirá aplicándose por completo en lo que respecta a Irán", dando a entender que Estados Unidos seguirá sin permitir el tránsito de buques que zarpen desde puertos iraníes o quieran atracar en ellos.

Washington no levantará la mano hasta que la "transacción" con Teherán esté completa "al cien por cien", ha advertido Trump, que confía en poder avanzar "rápido" porque "la mayoría de los puntos ya están negociados".

El estrecho de Ormuz se ha convertido para ambas partes en una herramienta de presión política y económica. Por este angosto paso transita alrededor del 20% del petróleo mundial, por lo que el cierre, decretado en un inicio por Teherán, se tradujo de manera casi inmediata en una subida de precios que ha terminado por revertir en última instancia en el precio de productos finales como la gasolina o el diésel.

El alto el fuego de dos semanas entre Irán y Estados Unidos no ha implicado plenas garantías para la navegación, a la espera de que las partes se citen supuestamente para una segunda cita en Pakistán y alrededor de medio centenar de países se han citado a una cumbre virtual impulsada por el presidente francés, Emmanuel Macron, y el primer ministro británico, Keir Starmer, centrada en Ormuz.

El Elíseo ha servido de sede y hasta allí han acudido también el canciller de Alemania, Friedrich Merz, y la jefa del Gobierno de Italia, Giorgia Meloni. Por parte española, ha participado por videoconferencia el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares. Al término de la cita, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha proclamado: "restaurar la plena y permanente libertad de navegación en el estrecho de Ormuz es una prioridad urgente y compartida".