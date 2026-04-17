Líbano denuncia violaciones del alto el fuego con Israel pocas horas después de su entrada en vigor

El alto el fuego entre Israel y el Líbano, que entró en vigor anoche, se tambalea apenas unas horas después de su inicio. El ejército libanés ha denunciado este viernes bombardeos israelíes en el sur del país. En un comunicado, ha reportado “varios ataques israelíes, además de bombardeos intermitentes que han afectado a una serie de pueblos”, que califican como “violaciones del acuerdo”. A raíz de estos incidentes, ha pedido a la población que se abstenga de regresar a las localidades del sur del país.

El alto el fuego de 10 días entre el Líbano e Israel ha entrado en vigor en la medianoche local tras negociaciones mediadas por Washington. La tregua fue anunciada este jueves por el presidente estadounidense, Donald Trump, después de mantener “excelentes” llamadas telefónicas con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y el presidente libanés, Joseph Aoun, en conversaciones en las que no participó el grupo chií Hizbulá.

Pero la tregua podría verse amenazada. La agencia estatal de noticias del Líbano, NNA, ha informado de que Israel ha continuado bombardeando zonas del sur del Líbano apenas unos 30 minutos después de la entrada en vigor del alto el fuego.

El ejército israelí mantiene tropas en el sur de Líbano Antes de que comenzara el alto el fuego, Benjamin Netanyahu rechazaba retirarse del territorio libanés y advertía de que mantendría una zona ocupada. El ejército israelí ha reconocido que mantiene sus tropas desplegadas en el sur del Líbano, aunque no ha confirmado si ha continuado abriendo fuego. Además, ha instado a los residentes del sur del Líbano a no desplazarse al sur del río Litani hasta nuevo aviso por motivos de seguridad. Trump ha expresado este viernes su deseo de que Hizbulá se comporte “bien” durante el alto el fuego entre Líbano e Israel. "Espero que Hizbulá se comporte bien durante este periodo importante. Será un gran momento para ellos si lo hacen. Basta de matanzas. Por fin debemos tener la paz", ha afirmado en la plataforma Truth Social. Publicación de Trump en la red Truth Social El servicio de alertas de Israel ha registrado un posible ataque en el norte del país, cerca de la frontera con el Líbano, una hora después del inicio de la tregua, según varias agencias de noticias. Ni Hizbulá ha reivindicado el bombardeo ni el Ejército israelí se ha pronunciado al respecto.