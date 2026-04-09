El falso comunicado "inventado" y otros bulos sobre el acuerdo de alto el fuego entre Estados Unidos e Irán
Después de amenazar a Irán diciendo que "toda una civilización morirá", el presidente estadounidense, Donald Trump, acordó un alto el fuego de dos semanas en Oriente Medio que implicaba la reapertura del Estrecho de Ormuz, cerrado horas después del acuerdo por Irán. En este contexto, en redes sociales han circulado contenidos falsos desde las primeras horas de la tregua: desde vídeos descontextualizados a un comunicado de Irán que es real, aunque Trump asegura que es "inventado".
Este comunicado sí es del régimen iraní, no "inventado" como dice Trump
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acusó a la CNN de difundir un falso comunicado de Irán sobre el acuerdo de alto el fuego. Se refería, según un mensaje de esta cuenta de X vinculada a la Casa Blanca, al siguiente titular incluido en la página web de la cadena estadounidense: "Irán celebra su victoria y dice que ha forzado a Estados Unidos a aceptar su plan de 10 puntos".
En un mensaje de Trump en Truth Social, publicado a las 02:01 del 8 de abril, tachó de "fraude" la declaración publicada por CNN y dijo que "estaba vinculada a un sitio de noticias falsas de Nigeria". En un mensaje posterior acusó al medio de inventarse una declaración "fingiendo que provenía de las altas esferas del gobierno iraní". Según Trump, el comunicado real es el que publicó el ministro de Exteriores de Irán, Seyed Abbas Araghchi, en su cuenta de X.
Sin embargo, el comunicado sobre el que informó la cadena CNN la madrugada del 8 de abril, y también agencias internacionales como Reuters, sí procede de las autoridades iraníes y no de un sitio web falso como dice Trump. Lo firmaba el Consejo Supremo de Seguridad Nacional, la mayor institución en materia de seguridad del país. Lo encontramos difundido por la agencia estatal iraní Tasnim News, vinculada a la Guardia Revolucionaria, en su canal de Telegram a las 01:03 de la madrugada hora española, más de una hora antes del mensaje de Trump.
En el texto, difundido por primera vez en persa, leemos que Irán "obliga a la criminal América a aceptar su plan de 10 puntos, en el cual Estados Unidos se compromete en principio a garantizar la no agresión, mantener el control iraní sobre el Estrecho de Ormuz", "aceptar el enriquecimiento de uranio" y "detener la guerra en todos los frentes, incluso contra la heroica resistencia islámica libanesa". Sin embargo, el comunicado del responsable de Exteriores al que se refería Trump, menciona que las Fuerzas Armadas pondrían fin a sus "operaciones defensivas" y, durante un período de dos semanas, "será posible el paso seguro por el estrecho de Ormuz", pero no hay referencias al programa nuclear iraní.
Este miércoles, el secretario de Guerra de EE. UU., Pete Hegseth, ha asegurado que los iraníes "nunca tendrán un arma nuclear" y, tras el acuerdo, "todo el material nuclear que tengan será retirado". Como te hemos explicado en RTVE, ambos países discuten, con la mediación de Pakistán, un plan de diez puntos planteado por Teherán en el que se refleja, entre otras cuestiones, "el compromiso de Irán de no fabricar armas nucleares" pero se reconoce "el derecho de Irán a enriquecer uranio".
Este vídeo no es real y no prueba que continúen los bombardeos sobre Israel
"Según los medios estadounidenses, Israel no forma parte del acuerdo. Irán continúa el castigo inclemente, contra el sionismo, como debe ser", asegura un mensaje de X difundido el 8 de abril a las 02:44 hora española, después del anuncio de alto el fuego entre Estados Unidos e Irán. La publicación se ha compartido más de 4.000 veces e incluye un vídeo de 12 segundos que muestra explosiones en edificios y bombardeos aéreos.
El vídeo no muestra un bombardeo real. A través de una búsqueda inversa hemos comprobado que se difunde desde el 2 de marzo, apenas dos días después del inicio de la guerra en Irán. Encontramos el origen de la grabación en una cuenta de Facebook llamado "Armed Forced Archives", que lo compartió ese mismo día y cuya marca de agua aparece en la parte inferior del vídeo. En la misma descripción advierten de que "es una grabación de representación que muestra un posible escenario". Este perfil se define en su biografía como "creador digital" y explica que "renderiza imágenes de momentos militares desclasificados, máquinas de guerra legendarias y escenas olvidadas de la historia". La plataforma Iveres detecta que el audio está generado con IA con un 100% de probabilidad.
A fecha de publicación de este artículo, el Gobierno israelí sí ha aceptado el alto el fuego acordado por Estados Unidos e Irán: "Israel apoya la decisión del presidente Trump de suspender los ataques contra Irán durante dos semanas, siempre que Irán abra de inmediato los estrechos y detenga todos los ataques contra Estados Unidos, Israel y los países de la región", según un comunicado oficial difundido por la cadena británica BBC. Sin embargo, el Ejecutivo de Benjamin Netanyahu ha rechazado que esa tregua incluya a sus ataques sobre Líbano, donde combaten a la milicia chií Hizbulá. Tal y como te hemos contado en RTVE Noticias, se han producido ataques en las últimas horas que dejan 254 muertos.
Este vídeo no es actual, se grabó en Canadá en marzo
En redes se difunde un vídeo de decenas de personas congregadas en una plaza con la bandera de la oposición iraní, la que se utilizaba antes de la revolución islámica de 1979, y con fotografías del hijo del sah de Persia, Reza Pahleví. Un mensaje de X compartido más de 9.000 veces desde el 7 de abril adjunta la grabación y afirma en inglés: "¡Los iraníes están en las calles celebrando y vitoreando al presidente Trump y el colapso del brutal régimen! Tras décadas de opresión, el pueblo baila, ondea banderas y agradece a Trump que finalmente haya tomado medidas. ¡La libertad está llegando a Irán!". El vídeo no es actual ni se graba en Irán.
Las imágenes corresponden a una manifestación en contra del régimen iraní en Vancouver (Canadá). Mediante una búsqueda inversa, hemos comprobado que el vídeo se difunde desde el 8 de marzo. Lo compartió ese día una cuenta de Instagram que, según su descripción, se localiza en Vancouver. Hemos geolocalizado el vídeo junto a la Galería de Arte de Vancouver (49.2833872,-123.1195991), cuya fachada se aprecia a partir del segundo 30 del vídeo de redes. También se ven otros edificios como el Hotel Georgia o las oficinas de la empresa Microsoft. Según informó la cadena de televisión canadiense CTV el 7 de marzo, cientos de "iraní-canadienses y opositores al régimen de la República Islámica de Irán se congregaron" ese día ante la Galería de Arte.