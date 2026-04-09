El falso comunicado "inventado" y otros bulos sobre el acuerdo de alto el fuego entre Estados Unidos e Irán

Después de amenazar a Irán diciendo que "toda una civilización morirá", el presidente estadounidense, Donald Trump, acordó un alto el fuego de dos semanas en Oriente Medio que implicaba la reapertura del Estrecho de Ormuz, cerrado horas después del acuerdo por Irán. En este contexto, en redes sociales han circulado contenidos falsos desde las primeras horas de la tregua: desde vídeos descontextualizados a un comunicado de Irán que es real, aunque Trump asegura que es "inventado".

Este vídeo no es real y no prueba que continúen los bombardeos sobre Israel "Según los medios estadounidenses, Israel no forma parte del acuerdo. Irán continúa el castigo inclemente, contra el sionismo, como debe ser", asegura un mensaje de X difundido el 8 de abril a las 02:44 hora española, después del anuncio de alto el fuego entre Estados Unidos e Irán. La publicación se ha compartido más de 4.000 veces e incluye un vídeo de 12 segundos que muestra explosiones en edificios y bombardeos aéreos. Mensaje que difunde un vídeo falso de un ataque en Israel X El vídeo no muestra un bombardeo real. A través de una búsqueda inversa hemos comprobado que se difunde desde el 2 de marzo, apenas dos días después del inicio de la guerra en Irán. Encontramos el origen de la grabación en una cuenta de Facebook llamado "Armed Forced Archives", que lo compartió ese mismo día y cuya marca de agua aparece en la parte inferior del vídeo. En la misma descripción advierten de que "es una grabación de representación que muestra un posible escenario". Este perfil se define en su biografía como "creador digital" y explica que "renderiza imágenes de momentos militares desclasificados, máquinas de guerra legendarias y escenas olvidadas de la historia". La plataforma Iveres detecta que el audio está generado con IA con un 100% de probabilidad. Resultado del análisis de audio con el modelo Loccus en proyecto IVERES VerificaRTVE. VerificaRTVE A fecha de publicación de este artículo, el Gobierno israelí sí ha aceptado el alto el fuego acordado por Estados Unidos e Irán: "Israel apoya la decisión del presidente Trump de suspender los ataques contra Irán durante dos semanas, siempre que Irán abra de inmediato los estrechos y detenga todos los ataques contra Estados Unidos, Israel y los países de la región", según un comunicado oficial difundido por la cadena británica BBC. Sin embargo, el Ejecutivo de Benjamin Netanyahu ha rechazado que esa tregua incluya a sus ataques sobre Líbano, donde combaten a la milicia chií Hizbulá. Tal y como te hemos contado en RTVE Noticias, se han producido ataques en las últimas horas que dejan 254 muertos.