La Bolsa española abre con una mínima caída mientras el petróleo roza los 100 dólares

La Bolsa española ha abierto con una leve caída este viernes, al igual que cerró en la víspera, en un contexto que sigue marcado por el desarrollo de la guerra en Irán. El estrecho de Ormuz sigue bloqueado y el petróleo se acerca a los 100 dólares, pese a registrar un retroceso del 0,5% en las últimas horas.

El principal selectivo español, el IBEX 35, se ha dejado un 0,06% en los primeros compases de la sesión, hasta situarse en los 18.075,6 puntos. Las ganancias del año, no obstante, son del 4,4%.

Lo cierto es que el optimismo acerca del fin de la guerra en Irán se va diluyendo entre los inversores, a pesar de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, considera que Washington e Irán podrían alcanzar pronto un acuerdo de paz.