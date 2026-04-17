La Bolsa española abre con una mínima caída mientras el petróleo roza los 100 dólares
- El optimismo acerca del fin de la guerra en Irán se va diluyendo entre los inversores
- Guerra de Irán, última hora en directo
La Bolsa española ha abierto con una leve caída este viernes, al igual que cerró en la víspera, en un contexto que sigue marcado por el desarrollo de la guerra en Irán. El estrecho de Ormuz sigue bloqueado y el petróleo se acerca a los 100 dólares, pese a registrar un retroceso del 0,5% en las últimas horas.
El principal selectivo español, el IBEX 35, se ha dejado un 0,06% en los primeros compases de la sesión, hasta situarse en los 18.075,6 puntos. Las ganancias del año, no obstante, son del 4,4%.
Lo cierto es que el optimismo acerca del fin de la guerra en Irán se va diluyendo entre los inversores, a pesar de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, considera que Washington e Irán podrían alcanzar pronto un acuerdo de paz.
El petróleo Brent roza los 100 dólares el barril
En el mercado de la energía, el Brent -el crudo de referencia de Europa-, que este jueves se disparó el 4,6%, cae levemente este viernes, el 0,56%, hasta los 98,83 dólares, mientras el estrecho de Ormuz permanece bloqueado, y ha aumentado el miedo a una escasez de suministro.
La moderación del precio del Brent en las primeras horas de este viernes se produce tras el alto el fuego de diez días en el Líbano acordado con Israel, aunque el primero ha denunciado violaciones pocas horas después de su entrada en vigor.
En este contexto, los principales mercados europeos han abierto mixtos: Fráncfort sube el 0,04%, París el 0,22% y Milán el 0,24%, mientras que Londres cede el 0,08%.
En Asia, las principales Bolsas han registrado descensos, aunque estos se han ido moderando a lo largo de la sesión. Y, a la espera de lo que sucede este viernes, Wall Street cerró en verde en la víspera, mientras que el selectivo S&P 500 y el tecnológico Nasdaq volvieron a marcar récord animados por las palabras de Trump.