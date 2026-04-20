Guerra de Irán, última hora en directo | EE.UU. ataca y captura un carguero iraní en el golfo de Omán
- Irán no enviará negociadores a Pakistán mientras siga el bloqueo de EE.UU., según Tasnim
- Trump amenaza que, sin acuerdo, se acabará lo de "ser el chico majo"
La guerra contra Irán iniciada por Estados Unidos e Israel cumple este lunes 52 días. La tregua de dos semanas entre EE.UU. e Irán se mantiene, y también, aunque con algunos incidentes, el alto el fuego en Líbano. Irán asegura que ha vuelto a imponer un "control estricto" sobre el estrecho de Ormuz, un día después de anunciar su reapertura, en respuesta al bloqueo que Estados Unidos ha mantenido contra los puertos iraníes.
Donald Trump ha anunciado que varios representantes estadounidenses viajan en estos momentos a la capital de Pakistán, Islamabad, para iniciar una posible negociación con Irán este lunes. Irán no ha tomado aún ninguna decisión sobre el envío de una delegación negociadora.
Estas son las últimas novedades:
- El ministro de Exteriores israelí carga contra Sánchez por proponer romper el acuerdo UE-Israel
- El presidente iraní defiende que Trump no tiene justificación para privar a Irán de sus derechos nucleares
- Irán repone sus lanzadores de drones y misiles a un ritmo mayor que antes de la guerra
- El Ejército libanés reabre parte de las carreteras del sur frente a la 'línea amarilla' de la ocupación israelí
- Israel mató a más de 150 terroristas de Hizbulá en las últimas 24 horas antes del alto el fuego con Líbano
- El Ejército israelí culpa a Hizbulá del ataque que mató a casco azul francés en sur de Líbano
Guerra de Irán, última hora en directo:
-
0:10
Irán acusa a EE.UU. de violar el alto el fuego y promete represalias por el ataque a un buque
El máximo mando militar conjunto de Irán, Khatam al-Anbiya, ha acusado a EE.UU. de violar el alto el fuego al disparar contra un buque mercante iraní en el Golfo de Omán, y ha prometido tomar represalias. Los medios estatales han citado a un portavoz de Khatam al-Anbiya, quien ha afirmado a primera hora del lunes que el buque se dirigía de China a Irán.
"Advertimos que las fuerzas armadas de la República Islámica de Irán pronto responderán y tomarán represalias contra esta piratería armada perpetrada por el ejército estadounidense", ha declarado el portavoz.
-
0:04
EE.UU. ataca y captura un carguero iraní de gran tonelaje en el golfo de Omán
El presidente estadounidense, Donald Trump, ha informado este domingo de que las fuerzas militares estadounidenses desplegadas en el golfo de Omán han atacado, interceptado y capturado un buque iraní de gran tonelaje cuando intentaba superar el bloqueo impuesto por Washington a los puertos iraníes.
"La tripulación iraní no respondió, así que nuestro buque de la Armada lo paró haciéndole un agujero en la sala de máquinas. Ahora mismo los marines tienen bajo custodia el buque", ha explicado Turmp en un mensaje publicado en redes sociales. El barco es el Touska, un buque de casi 275 metros de eslora y que "pesa casi como un portaaeronaves", según Trump. "Intentó pasar nuestro bloqueo naval y no le fue muy bien", ha relatado.
El buque que ha interceptado el barco iraní ha sido el destructor USS Spruance, destaca Trump, que menciona además que el Touska está en la lista de embarcaciones sancionadas del Departamento del Tesoro estadounidense por su "historial de actividad ilegal". "¡Tenemos pleno control del barco y estamos mirando qué hay a bordo!", ha concluido Trump. Buque "inutilizado".
El Mando Central de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos (CENTCOM) ha informado de que ha "inutilizado" al Touska este domingo cuando intentaba acercarse al puerto iraní de Bandar Abbas. "Después de que la tripulación del Touska no cumpliera durante seis horas con las reiteradas advertencias, el Spruance ordenó evacuar su sala de máquinas", ha relatado el CENTCOM.
"El Spruance inutilizó la propulsión del Touska disparando varios proyectiles del arma MK45 de 5 pulgadas a la sala de máquinas del Touska", ha añadido. Después, marines de la 31ª Unidad Expedicionaria de Marines abordaron el buque, que "continúa bajo custodia de Estados Unidos". "Las fuerzas estadounidenses han actuado de forma deliberada, profesional y proporcionada para garantizar el cumplimiento" del bloqueo, destaca el CENTCOM, que añade que desde el inicio del bloqueo un total de 25 buques comerciales han dado media vuelta o vuelto a puerto iraní.
-
00:00
Buenos días, continúa aquí la crónica al minuto sobre la guerra en Irán. En este enlace pueden informarse de lo sucedido en la víspera.