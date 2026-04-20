Irán no ha firmado un acuerdo energético y militar con los BRICS, esta foto está creada con IA
En redes sociales se difunde que Irán "acaba de firmar un pacto energético y militar de 52.000 millones con las naciones BRICS". La publicación adjunta una foto que presentan como si mostrase la firma de ese acuerdo. Es falso. No existen registros de un pacto reciente entre Irán y estos países y la imagen está elaborada con inteligencia artificial (IA).
"Urgente: Irán firma histórico pacto energético y militar de 52.000 millones de dólares con naciones BRICS - Rutas globales del petróleo ahora bajo control de Teherán en este momento", dice en inglés un mensaje de X compartido 4.000 veces desde el 16 de abril. La publicación comparte una imagen que se presenta como la emisión en directo del momento de la firma con el logo del canal de televisión de noticias Al Jazeera. De fondo, aparecen varios líderes internacionales como Vladímir Putin o Xi Jinping y se ven las banderas de los países que conforman la coalición (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica) y un cartel donde se lee "BRICS summit 2024".
La imagen que adjunta la publicación está generada con IA. En VerificaRTVE hemos analizado la foto a través de las herramientas de detección de IA, Hive Moderation y Proyecto IVERES, que nos confirman que se trata de una instantánea generada artificialmente con más de un 88% de fiabilidad. Puedes comprobar los resultados en la imagen inferior.
Es una imagen falsa: aparece el expresidente iraní fallecido hace dos años
Google Lens identifica a las personas en primer término como Luiz Inácio Lula da Silva (izq), presidente de Brasil, y el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araghchi (dcha). Detrás aparecen los presidentes de otras naciones BRICS como Vladímir Putin (Rusia), Xi Jinping, (China) o Ebrahim Raisi, que fue presidente de Irán. Sin embargo, Raisi falleció en mayo de 2024 en un accidente aéreo, meses antes de la cumbre de los BRICS de Kazán que representa la foto y que se celebró en octubre de 2024. A esa cumbre ya asistió su sucesor y actual presidente, Masoud Pezeshkian. Ni Google Lens ni PimEyes han mostrado resultados concluyentes sobre la identidad de los dos hombres negros presentes en la fotografía ni sobre el hombre que aparece a la derecha de Raisi. Aquí puedes ver la verdadera imagen de los líderes mundiales reunidos en aquella cumbre.
Irán entró a los BRICS en 2024, pero no ha firmado ningún acuerdo este año
El mensaje presenta el supuesto acuerdo como actual, a pesar de que utiliza en la imagen la iconografía de la cumbre de los BRICS de hace dos años. Además, no encontramos ningún registro ni anuncio de un acuerdo reciente entre Irán y este bloque de países emergentes en cuanto a energía y seguridad. Mediante una búsqueda por las palabras clave "Irán", "BRICS" y "pacto" no obtenemos ningún resultado en medios de comunicación ni en agencias de noticias que informen de ello. Tampoco hay resultados buscando en los perfiles de redes sociales del ministro de Exteriores iraní, quien aparece en la foto generada artificialmente con la que ilustran el falso anuncio, ni en las agencias vinculadas al régimen de los ayatolás (1, 2 y 3).
En 2023, se anunció la incorporación de Irán al grupo de economías emergentes BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica). La adhesión se hizo oficial el 1 de enero de 2024. Irán y Rusia firmaron en 2025 un tratado de Asociación Estratégica Integral, pero no incluye la asistencia militar mutua en caso de agresión. Está enfocado en convertir a ambos países en socios estratégicos en temas económicos, de energía, defensa, cultura y lucha antiterrorista.
Tras el inicio de la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán, Rusia, China y Brasil rechazaron rápidamente la agresión. Sin embargo, según medios internacionales (1 y 2) no hay consenso entre los integrantes del grupo sobre una condena unánime hacia la guerra.
*Keyling T. Romero y Patricia Dohone son alumnas del Máster de Formación Permanente de Reporterismo Internacional de la Universidad de Alcalá y el Instituto RTVE. Esta noticia ha sido supervisada por Blanca Bayo Pérez, responsable de VerificaRTVE.