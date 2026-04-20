Irán no ha firmado un acuerdo energético y militar con los BRICS, esta foto está creada con IA

En redes sociales se difunde que Irán "acaba de firmar un pacto energético y militar de 52.000 millones con las naciones BRICS". La publicación adjunta una foto que presentan como si mostrase la firma de ese acuerdo. Es falso. No existen registros de un pacto reciente entre Irán y estos países y la imagen está elaborada con inteligencia artificial (IA).

"Urgente: Irán firma histórico pacto energético y militar de 52.000 millones de dólares con naciones BRICS - Rutas globales del petróleo ahora bajo control de Teherán en este momento", dice en inglés un mensaje de X compartido 4.000 veces desde el 16 de abril. La publicación comparte una imagen que se presenta como la emisión en directo del momento de la firma con el logo del canal de televisión de noticias Al Jazeera. De fondo, aparecen varios líderes internacionales como Vladímir Putin o Xi Jinping y se ven las banderas de los países que conforman la coalición (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica) y un cartel donde se lee "BRICS summit 2024".

La imagen que adjunta la publicación está generada con IA. En VerificaRTVE hemos analizado la foto a través de las herramientas de detección de IA, Hive Moderation y Proyecto IVERES, que nos confirman que se trata de una instantánea generada artificialmente con más de un 88% de fiabilidad. Puedes comprobar los resultados en la imagen inferior.