Guerra de Irán, última hora en directo | Irán confirma el cierre del estrecho de Ormuz hasta que EEUU levante el bloqueo
- Macron anuncia la muerte de un soldado francés en Líbano e Hizbulá niega su implicación
- Trump deja en el aire ampliar del alto el fuego y amenaza con reanudar los ataques
La guerra contra Irán iniciada por Estados Unidos e Israel cumple este domingo 51 días. La tregua de dos semanas entre EE.UU. e Irán se mantiene, y también, aunque con algunos incidentes, el alto el fuego en Líbano. Irán asegura que ha vuelto a imponer un "control estricto" sobre el estrecho de Ormuz, un día después de anunciar su reapertura, en respuesta al bloqueo que Estados Unidos ha mantenido contra los puertos iraníes. Según informan medidos nacionales, Irán ha vuelto a abrir parcialmente su espacio aéreo este sábado.
Estas son las últimas novedades:
- La Marina británica informa de un ataque de Irán a un petrolero cerca de Ormuz
- Irán vuelve a imponer las restricciones en el estrecho de Ormuz por el bloqueo de EE.UU.
- Pakistán pide una "desescalada urgente" a cuatro días de que expire la tregua
- Irán reabre parcialmente su espacio aéreo
- Trump dice que hay "noticias bastante buenas" sin dar más detalles
- Los desplazados comienzan a regresar al sur del Líbano, tras entrar en vigor la tregua con Israel
- Netanyahu advierte de que su objetivo sigue siendo desarmar a Hizbulá
Guerra de Irán, última hora en directo:
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El Secretario General de la ONU, Guterres, condena enérgicamente el ataque del sábado contra la UNIFIL, durante el cual un casco azul francés murió y otros tres resultaron heridos.
Guterres, afirma que todas las partes deben respetar el cese de hostilidades y el alto el fuego.
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Buenos días, continúa aquí la crónica al minuto sobre la guerra en Irán. En este enlace pueden informarse de lo sucedido en la víspera.