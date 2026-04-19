Guerra de Irán, última hora en directo | Irán confirma el cierre del estrecho de Ormuz hasta que EEUU levante el bloqueo

La guerra contra Irán iniciada por Estados Unidos e Israel cumple este domingo 51 días. La tregua de dos semanas entre EE.UU. e Irán se mantiene, y también, aunque con algunos incidentes, el alto el fuego en Líbano. Irán asegura que ha vuelto a imponer un "control estricto" sobre el estrecho de Ormuz, un día después de anunciar su reapertura, en respuesta al bloqueo que Estados Unidos ha mantenido contra los puertos iraníes. Según informan medidos nacionales, Irán ha vuelto a abrir parcialmente su espacio aéreo este sábado.

Estas son las últimas novedades:

La Marina británica informa de un ataque de Irán a un petrolero cerca de Ormuz

Irán vuelve a imponer las restricciones en el estrecho de Ormuz por el bloqueo de EE.UU.

Pakistán pide una "desescalada urgente" a cuatro días de que expire la tregua

Irán reabre parcialmente su espacio aéreo

Trump dice que hay "noticias bastante buenas" sin dar más detalles

Los desplazados comienzan a regresar al sur del Líbano, tras entrar en vigor la tregua con Israel

Netanyahu advierte de que su objetivo sigue siendo desarmar a Hizbulá