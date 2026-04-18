Muere un soldado francés de la ONU en el Líbano y otros tres resultan heridos en un ataque en el sur del país

Un soldado francés de la fuerza de la ONU desplegada en el Líbano (FINUL) ha muerto este sábado y otros tres han resultado heridos, dos de ellos de gravedad, en un ataque registrado en el sur del país.

"Todo apunta a que la responsabilidad de este ataque incumbe a Hizbulá. Francia exige a las autoridades libanesas que detengan inmediatamente a los culpables y afronten sus responsabilidades junto a la FINUL", ha indicado el presidente, Emmanuel Macron en un mensaje en redes sociales.

La ministra de Defensa, Catherine Vautrin, ha explicado que el soldado cayó en una emboscada cuando participaba en una misión de la FINUL que despejaba artefactos explosivos en una carretera y ha acusado a "un grupo armado" que le disparó "a corta distancia".

"Herido por un disparo con arma ligera, fue socorrido inmediatamente en medio del tiroteo por sus camaradas, que no lograron reanimarle", ha añadido la ministra, que ha rendido homenaje al soldado y ha asegurado que "Francia no olvidará".

Se trata del sargento Florian Montorio, del 17 regimiento de paracaidistas de Montauban, enrolado en el Ejército desde hace 18 años, comprometido "con fuerza y determinación para servir a su país, defender la paz, luchar contra el terrorismo y proteger a sus compatriotas", ha destacado Vautrin.

El sargento Florian Montorio, del 17 regimiento de paracaidistas de Montauban. Cuenta de X del Ministerio de Defensa de Francia/AFP

Macron ha precisado que los tres soldados heridos han sido evacuados, mientras que el Ministerio de Exteriores ha señalado en un comunicado que dos de ellos están graves, sin dar más detalles al respecto.

Según medios franceses, los dos heridos graves han sido trasladados a un hospital de Beirut, mientras que el tercero ha sido tratado en un centro sanitario del sur del Líbano.

Macron ha mantenido contactos telefónicos con su homólogo libanés, Joseph Aoun, además del primer ministro, Nawaf Salam, a quienes ha exigido que garanticen la seguridad de los cascos azules que trabajan por la paz en el país.

Las autoridades libanesas, por su parte, han expresado sus condolencias, condenado el ataque y rechazado toda violencia contra la FINUL.

También España ha trasladado su pésame a Francia. "Nuestro pésame a las Fuerzas Armadas francesas por el fallecimiento de uno de sus desplegados en Líbano y nuestro deseo de pronta recuperación a los heridos", reza un comunicado del Ministerio de Defensa publicado en su cuenta de X. La ministra de Defensa, Margarita Robles ha trasladado su solidaridad a su homóloga francesa y al subsecretario general de la ONU para Operaciones de Paz, Jean-Pierre Lacroix, ha añadido el Ministerio.