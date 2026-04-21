Un mes de detención para los dos soldados israelíes que destrozaron un Cristo en el Líbano

El Ejército israelí ha ordenado 30 días de detención militar y su separación del servicio en el frente para el soldado que destrozó a martillazos una estatua de Jesucristo una aldea del sur del Líbano y para el que fotografió el acto, del que fueron testigos otros seis militares que no impidieron ni reportaron la acción.

En un comunicado, el Ejército informa este martes de que ha concluido una investigación sobre el destrozo de la estatua, ocurrido el pasado domingo, cuando un soldado israelí golpeó la cara de Jesús crucificado, cuya figura había sido descolgada del mástil y se encontraba invertida en el suelo fuera de la iglesia de Debel.

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, reafirmó el compromiso de Israel con la tolerancia religiosa y el respeto mutuo, calificando como inaceptable el reciente daño a un ícono católico en el sur del Líbano por parte de un soldado de las FDI. Al condenar enérgicamente el acto y anunciar una investigación penal, Netanyahu contrastó la situación de los cristianos en Israel —donde aseguró que la comunidad prospera y goza de plenas libertades— con la persecución que enfrentan en otras naciones de la región. Finalmente, expresó su pesar por el incidente, subrayando que "Israel se mantiene como el único país de Oriente Medio que garantiza la libertad de culto y la igualdad para todas las fes".

Los líderes católicos exigen disciplina La Asamblea de Ordinarios Católicos de Tierra Santa (ACOHL, en inglés) exigió este lunes aplicar una "acción disciplinaria inmediata y determinante" para el soldado del Ejército israelí que destrozó a martillazos una estatua de Jesucristo en una aldea del sur de Líbano. "Este acto constituye una grave afrenta contra la fe cristiana y se suma a otros incidentes reportados de profanación de símbolos cristianos por soldados de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) en el sur de Líbano", detalló la asamblea en un comunicado. El Ejército israelí dijo en un comunicado castrense que aún está investigando lo sucedido y que se tomarán "las medidas pertinentes" contra los implicados según las conclusiones, sin detallar las posibles medidas disciplinarias. ACOHL está presidida por el patriarca latino Pierbattista Pizzaballa y agrupa a todos los obispos católicos de Tierra Santa, incluidos greco-melquitas, maronitas, armenios o siríacos. En su comunicado, expresaron igualmente su "profunda indignación y condena sin reservas", y añadieron que este ataque perpetrado por un miembro de las FDI revela una "preocupante falla en la formación moral y humana", comprometiendo, según la visión de ACOHL, el respeto más elemental "por lo sagrado y por la dignidad de los demás".