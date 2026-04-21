No son los perfiles oficiales del portavoz militar y del ministro de Exteriores de Irán en X
- Estas fotos oficiales del nuevo líder supremo de Irán están creadas con IA
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Tres cuentas verificadas en la red social X muestran como imagen de perfil la foto del portavoz de las Fuerzas Armadas de Irán, Ebrahim Zolfaghari, y del ministro de Asuntos Exteriores de la República Islámica, Seyed Abbas Araghchi. Sin embargo, son perfiles sin vinculación oficial con el régimen.
El perfil más reciente es este que usa la foto del jefe de la diplomacia iraní y que hasta este martes por la mañana se identificaba como "Syed Abbas Araghchi", un nombre idéntico al del ministro, salvo que omite la primera e en Seyed. Esta cuenta de X ha decidido cambiar su nombre tras recibir una Nota de Comunidad de X que alerta de que no es el perfil oficial del ministro de Exteriores.
La herramienta Archive.Today permite confirmar que el perfil verificado con la imagen del ministro de Exteriores de Irán pasó de llamarse "Syed Abbas Araghchi" a identificarse como "Comentarios de Syed Abbas Araghchi" tras ese aviso de suplantación en la red social. En todo caso, este perfil se ha identificado antes y ahora en su biografía como "cuenta parodia", pero el uso de la foto del jefe de la diplomacia iraní y de un nombre muy similar ha generado confusión.
La cuenta oficial del ministro de Asuntos Exteriores es @araghchi, no tiene insignia de verificación en X y cuenta con más de 800.000 seguidores. Este perfil oficial está creado en octubre de 2013 y algunos de sus mensajes son compartidos por la cuenta oficial del Ministerio de Exteriores iraní.
Estos dos perfiles no son del portavoz militar de Irán
Otros dos perfiles verificados en X utilizan la foto y el nombre de una autoridad iraní como imagen de perfil, aunque también carecen de vinculación oficial con el régimen de los ayatolás. Son los perfiles @Irantimes01 y @Irantimes72, que muestran el nombre del portavoz de las Fuerzas Armadas, Ebrahim Zolfaghari, y su fotografía como imagen de portada.
Creadas en abril de 2026, las dos cuentas se identifican en su biografía como "cuentas de comentarios" y se encuadran en la categoría de "noticias y medios de comunicación". Acumulan, respectivamente, más de 40.000 y más de 12.000 seguidores en esta red social. A fecha de publicación de este artículo, el portavoz de las Fuerzas Armadas de Irán no dispone de cuenta oficial en X. Su imagen tiene amplia una difusión en redes porque este oficial militar es el portavoz que protagoniza los mensajes de vídeo del Centro de Mando Unificado de las Fuerzas Armadas de Irán.