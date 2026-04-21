No son los perfiles oficiales del portavoz militar y del ministro de Exteriores de Irán en X

Tres cuentas verificadas en la red social X muestran como imagen de perfil la foto del portavoz de las Fuerzas Armadas de Irán, Ebrahim Zolfaghari, y del ministro de Asuntos Exteriores de la República Islámica, Seyed Abbas Araghchi. Sin embargo, son perfiles sin vinculación oficial con el régimen.

El perfil más reciente es este que usa la foto del jefe de la diplomacia iraní y que hasta este martes por la mañana se identificaba como "Syed Abbas Araghchi", un nombre idéntico al del ministro, salvo que omite la primera e en Seyed. Esta cuenta de X ha decidido cambiar su nombre tras recibir una Nota de Comunidad de X que alerta de que no es el perfil oficial del ministro de Exteriores.

La herramienta Archive.Today permite confirmar que el perfil verificado con la imagen del ministro de Exteriores de Irán pasó de llamarse "Syed Abbas Araghchi" a identificarse como "Comentarios de Syed Abbas Araghchi" tras ese aviso de suplantación en la red social. En todo caso, este perfil se ha identificado antes y ahora en su biografía como "cuenta parodia", pero el uso de la foto del jefe de la diplomacia iraní y de un nombre muy similar ha generado confusión.

La cuenta oficial del ministro de Asuntos Exteriores es @araghchi, no tiene insignia de verificación en X y cuenta con más de 800.000 seguidores. Este perfil oficial está creado en octubre de 2013 y algunos de sus mensajes son compartidos por la cuenta oficial del Ministerio de Exteriores iraní.