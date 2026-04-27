Guerra de Irán, última hora en directo | Trump: "No se puede permitir que Irán posea armas nucleares bajo ninguna circunstancia"
- La delegación de Estados Unidos ha cancelado este domingo su viaje a Pakistán
La guerra contra Irán iniciada por Estados Unidos e Israel cumple este lunes 60 días. La tregua entre EE.UU. e Irán continúa después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, anunciase el martes su prórroga hasta que Irán presente una propuesta de paz o que concluyan las negociaciones. Tras un sábado en el que se esperaba una nueva ronda de contactos, esta finalmente no se ha producido. El ministro de Exteriores iraní tiene previsto regresar en las próximas horas a Islamabad después de que este sábado marchara a Teherán para consultas. La delegación de Estados Unidos ha cancelado este domingo su viaje a Pakistán.
Estas son las últimas novedades:
- Teherán afirma que ha propuesto a los mediadores pakistaníes un "marco viable" para el fin de la guerra con EE.UU.
- El presidente de Irán dice que Washington practica una "retórica amenazante" y cuestiona su compromiso real
Guerra de Irán, última hora en directo:
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El petróleo sube más de un 2% ante el estancamiento de las negociaciones de EE. UU. e Irán
Los precios del petróleo han subido este lunes por el bloqueo en las conversaciones de paz ¿entre ¿EE. UU. ¿e Irán. Según recoge Reuters, los futuros (contratos de compra-venta a un precio determinado) del crudo Brent subieron 2,22 dólares, o un 2,11 %, ¿hasta los 107,55 dólares por barril, y el West Texas Intermediate estadounidense se situó en 96,42 dólares ¿por barril, con un alza de 2,02 dólares, o ¿un 2,14 %. El aumento se produce después de que la delegación de la Administración Trump haya cancelado su viaje a Pakistán, en un contexto en el que los envíos a través del estrecho de Ormuz ¿siguen siendo limitados.
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Buenas noches, continúa aquí la crónica al minuto sobre la guerra en Irán. En este enlace pueden informarse de lo sucedido en la víspera.