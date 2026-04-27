Guerra de Irán, última hora en directo | Trump: "No se puede permitir que Irán posea armas nucleares bajo ninguna circunstancia"

La guerra contra Irán iniciada por Estados Unidos e Israel cumple este lunes 60 días. La tregua entre EE.UU. e Irán continúa después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, anunciase el martes su prórroga hasta que Irán presente una propuesta de paz o que concluyan las negociaciones. Tras un sábado en el que se esperaba una nueva ronda de contactos, esta finalmente no se ha producido. El ministro de Exteriores iraní tiene previsto regresar en las próximas horas a Islamabad después de que este sábado marchara a Teherán para consultas. La delegación de Estados Unidos ha cancelado este domingo su viaje a Pakistán.

Estas son las últimas novedades:

Teherán afirma que ha propuesto a los mediadores pakistaníes un "marco viable" para el fin de la guerra con EE.UU.

El presidente de Irán dice que Washington practica una "retórica amenazante" y cuestiona su compromiso real