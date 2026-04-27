El petróleo sigue al alza, por encima de los 100 dólares el barril de Brent, tras el estancamiento entre EE.UU e Irán

El petróleo cotiza al alza este lunes después de que fracasaran los intentos de retomar las conversaciones de paz entre EE.UU. e Irán, alejando la esperada reanudación de los flujos de energía a través del Estrecho de Ormuz en el corto plazo. El Texas ronda los 95 dólares el barril, mientras el Brent, el crudo de referencia en Europa, supera los 106 dólares. Sube por encima del 1%, tras un repunte de casi un 17% durante la semana pasada. La falta de progreso obliga al mercado a un ajuste diario con los precios del barril de petróleo en ascenso. Los expertos señalan que hay pocas alternativas para cubrir un déficit de aproximadamente 13 millones de barriles por día.

El gas de referencia europea, el TTF, cae levemente y se queda a las puertas de 45 euros el megawatio hora. No obstante, las energéticas en general sí tiene este lunes ganancias.

Las bolsas europeas aparecen en verde, con subidas moderadas, que se acercan al 1%. El Ibex español, un 0.9% en línea con el resto.

A la espera de señales de negociación Los inversores se mantienen a la espera de nuevas señales de negociación entre EEUU e Irán para poner un fin definitivo a la guerra y desbloquear la navegación por el estrecho de Ormuz, ruta marítima por la que circula una cuarta parte del petróleo y el gas mundial. El Ejército de EEUU ha cifrado este domingo en 38 los buques a los que ha ordenado dar media vuelta o regresar a puerto "como parte del bloqueo estadounidense contra los puertos iraníes" en el estratégico Ormuz. Esta actuación ha sido calificada por Irán como una "violación del alto el fuego" acordado entre ambos países. Ya se han cumplido dos semanas desde que Washington impusiera el cierre perimetral del enclave estratégico. Mantiene la zona completamente bloqueada a la navegación con un despliegue que incluye tres portaaviones, una medida sin precedentes en más de 20 años, desde el apogeo de las guerras de Irak y Afganistán en 2003.

Goldman Sachs alerta de que el crudo puede llegar a los 120 dólares si no hay acuerdo pronto En estas circunstancias, Goldman Sachs ha revisado al alza su pronóstico para el precio del petróleo en el cuarto trimestre del año. Alerta de que para finales de 2026 si no hay acuerdo antes de agosto, puede llegar a los 120 dólares el barril de Brent. No obstante, en su escenario base considera que se elevará a 90 dólares y a 83 para el Texas, frente a los 80 y 75 dólares, respectivamente, de su previsión anterior. "Nuestra previsión del precio del crudo para el cuarto trimestre de 2026 es casi 30 dólares superior a la que existía antes del impacto en Ormuz", dicen sus expertos. El banco estadounidense retrasa a finales de junio la normalización de las exportaciones en el golfo Pérsico, cuando previamente había previsto que fuera a mediados de mayo. Habla también de una recuperación más lenta de la producción en la región y destaca que los riesgos se inclinan hacia una perturbación de la oferta más persistente y precios más altos.