El alto el fuego de Trump pasa de largo para el IBEX 35: cae a los 18.134 puntos aunque ha abierto al alza.

La Bolsa española se desmarca del anuncio de la extensión de la tregua entre Estados Unidos e Irán y se tiñe de rojo tras iniciar la jornada con una leve subida. El selectivo nacional ronda los 18.154 puntos cuando ayer cerró en 18.164.

El barril de Brent ha llegado a situarse a menos de 98 dólares tras anunciar el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que prolongaba el alto el fuego entre EE.UU. e Irán. El barril de crudo West Texas Intermediate (WTI) de referencia en EE.UU. se negociaba sobre los 88,8 dólares tras retroceder un 1%.

Continuación del alto el fuego El anuncio se ha conocido justo antes del final de la tregua de dos semanas entre EE.UU. e Irán que expiraba esta medianoche. El republicano ha afirmado que la prolongará hasta que Teherán presente una propuesta formal y concluyan las negociaciones en curso. El país norteamericano continuará con el bloqueo de los puertos de Irán. Trump ha insistido que Irán "no quiere" que "se cierre" el estrecho de Ormuz, principal ruta de transporte de petróleo y gas del mundo por la que transita el 20% del crudo y gas licuado mundial, porque pierde alrededor de 500 millones de dólares al día. "Irán se está hundiendo económicamente", ha afirmado y, por eso, "quieren que se abra el estrecho de Ormuz de inmediato" porque están "desesperados por dinero". Por su parte, el régimen teocrático ha advertido a sus países vecinos en Oriente Próximo que si reciben ataques desde sus territorios dirán "adiós a la producción de petróleo". El cierre de Ormuz abre la puerta al purín español para abonar los campos