Petróleo, alimentos y productos químicos: claves de la relación comercial entre España y Brasil
- Ambos países buscan buscan reforzar la relación de comercial y de cooperación
- España, con más de 41.600 millones, es el segundo mayor inversor extranjero en Brasil
España es el segundo mayor inversor extranjero en Brasil, con más de 41.600 millones de euros invertidos, y destaca como socio comercial estratégico. Brasil es la mayor economía de Latinoamérica y ambos países, están entre las trece más grandes del mundo. Mantienen lazos sólidos, con sectores clave como combustibles, maquinaria, vehículos y productos farmacéuticos.
En 2025, España exportó al país sudamericano bienes por un total de 3.091 millones de euros, mientras le compró productos por valor de de 8.317 millones. resulta una balanza comercial negativa para España de 5.226 millones, según datos provisionales de la Secretaría de Estado de Comercio. Pero, ¿cuáles son los productos que lideran ambos lados de la balanza comercial entre ambos países?
Importación de petróleo y exportación de productos químicos
Tal y como reflejan las cifras de Comercio de 2025, el petróleo y sus derivados fue la categoría de bienes que más compró España al país sudamericano, por un valor superior a 3.600 millones de euros.
Por detrás se situaron alimentos, bebidas y tabaco, con más de 2.800 millones de euros, y dentro de este segmento destacaron las semillas y frutos oleaginosos, y el azúcar, café y cacao. Otra partida importante fue la importación de materias primas por un total de 1.000 millones de euros.
Al otro lado de la tabla, el de las exportaciones, destacan los más de 1.300 millones de euros en semimanufacturas que España vendió a Brasil, especialmente productos químicos y, en menor medida, medicamentos. También fueron relevantes los 719 millones en exportaciones de bienes de equipo a Brasil
España, el segundo mayor inversor en Brasil
España es el segundo mayor inversor extranjero en Brasil, con más de 41.600 millones de euros. Así lo confirmó la Secretaría de Estado de Comercio en el contexto de la primera Comisión Bilateral Permanente entre España y Brasil, celebrada en febrero de 2025.
Son varias las empresas que tienen su negocio asentado en el país sudamericano: Iberdrola opera allí desde hace más de dos décadas bajo el nombre de Neoenergia, y Telefónica hace lo mismo con la marca comercial Vivo. Por su parte, Aena gestiona 17 aeropuertos en Brasil, lo que supone el 20% del tráfico aéreo del país. También desarrollan allí su negocio Banco Santander, BBVA y la aseguradora Mapfre.
Ahora, el foco está puesto en el acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur, que se aplicará de forma provisional desde el próximo 1 de mayo, tal y como estableció la Comisión Europea a finales de marzo. La entrada en vigor provisional del tratado garantiza, entre otras cosas, la eliminación de los aranceles en productos concretos desde el primer día, y habrá que ver cuáles son sus efectos en la balanza comercial en los próximos meses.
En este escenario, cumbres como la de este viernes buscan reforzar la relación entre ambos países con acuerdos de calado económico, agenda social, innovación, tecnológica y digital.
La última vez que Lula da Silva visitó España fue en 2023, cuando fue recibido por Sánchez en Madrid. No obstante, ambos líderes se han visto en más ocasiones, por ejemplo, en el viaje que hizo el presidente del Gobierno a América Latina en 2024.