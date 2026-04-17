Petróleo, alimentos y productos químicos: claves de la relación comercial entre España y Brasil

España es el segundo mayor inversor extranjero en Brasil, con más de 41.600 millones de euros invertidos, y destaca como socio comercial estratégico. Brasil es la mayor economía de Latinoamérica y ambos países, están entre las trece más grandes del mundo. Mantienen lazos sólidos, con sectores clave como combustibles, maquinaria, vehículos y productos farmacéuticos.

En 2025, España exportó al país sudamericano bienes por un total de 3.091 millones de euros, mientras le compró productos por valor de de 8.317 millones. resulta una balanza comercial negativa para España de 5.226 millones, según datos provisionales de la Secretaría de Estado de Comercio. Pero, ¿cuáles son los productos que lideran ambos lados de la balanza comercial entre ambos países?

Importación de petróleo y exportación de productos químicos Tal y como reflejan las cifras de Comercio de 2025, el petróleo y sus derivados fue la categoría de bienes que más compró España al país sudamericano, por un valor superior a 3.600 millones de euros. Por detrás se situaron alimentos, bebidas y tabaco, con más de 2.800 millones de euros, y dentro de este segmento destacaron las semillas y frutos oleaginosos, y el azúcar, café y cacao. Otra partida importante fue la importación de materias primas por un total de 1.000 millones de euros. Al otro lado de la tabla, el de las exportaciones, destacan los más de 1.300 millones de euros en semimanufacturas que España vendió a Brasil, especialmente productos químicos y, en menor medida, medicamentos. También fueron relevantes los 719 millones en exportaciones de bienes de equipo a Brasil