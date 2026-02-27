Bruselas anuncia la aplicación provisional del acuerdo comercial entre la UE y Mercosur

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha anunciado este viernes que la Unión Europea aplicará provisionalmente el acuerdo comercial con los países del Mercosur, después de que Argentina y Uruguay hayan completado sus respectivos procesos de ratificación en las últimas horas. No obstante, no ha aclarado la fecha exacta en que prevé su entrada en vigor, que ha señalado que es provisional a la espera de que el Parlamento Europeo ratifique el pacto.

"Es una excelente noticia, ya que demuestra la confianza y el entusiasmo de nuestros socios por impulsar nuestra relación y lograr que este acuerdo histórico funcione", ha señalado la presidenta en una breve declaración sin preguntas en la sede de la institución en Bruselas, después de incidir en que el Consejo ya dio luz verde en enero para proceder a la aplicación temporal cuando fuera posible.

Unos días más tarde, sin embargo, el Parlamento Europeo votó a favor de remitir el polémico acuerdo al Tribunal de Justicia de la Unión (TJUE), para que revise si es compatible con los tratados comunitarios. "La aplicación provisional es, por su propia naturaleza, provisional. Lo dice su nombre. De conformidad con los Tratados de la UE, el Acuerdo solo podrá concluirse plenamente una vez que el Parlamento Europeo haya dado su aprobación", ha añadido.

Países como España o Alemania apoyan el acuerdo, que califican como esencial para compensar la pérdida de negocio debido a los aranceles estadounidenses y reducir la dependencia de China para el suministro de minerales críticos. "En un mundo más incierto, Europa no puede permitirse quedarse atrás. El acuerdo con Mercosur es un gran paso en la hoja de ruta de la UE para ser más autónoma y resiliente", ha señalado el ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo.

Enfrente se sitúan otros como Polonia o Francia, el mayor productor agrícola de la UE, quienes creen que el acuerdo aumentará drásticamente las importaciones de carne de vacuno, azúcar y aves de corral a precios baratos, perjudicando a los agricultores nacionales, que han organizado reiteradas protestas desde que comenzaron las conversaciones.

Una entrada en vigor parcial La conservadora alemana ha recordado que, desde la firma del pacto, dejó claro que la UE "estaría lista cuando los países de Mercosur lo estuvieran" y que el ritmo de ratificaciones por parte de los socios iberoamericanos permite ya poner en marcha el proceso del lado europeo. De esta forma, la parte comercial de competencia exclusiva de la UE puede entrar en vigor de manera interina desde el momento en el que al menos un país del bloque del Cono Sur complete su propio proceso de ratificación, lo que ocurrió este jueves en Uruguay y Argentina. Sin embargo, la entrada en vigor definitiva para el conjunto de los acuerdos requiere de un proceso de ratificación más complejo que pasa por la adopción por parte de los Veintisiete y del consentimiento del Parlamento Europeo, que puede aprobarlo o tumbarlo, pero ya no modificarlo. En el caso de la Eurocámara, ese voto está en el aire hasta que el TJUE resuelva el recurso. "La Comisión seguirá colaborando estrechamente con todas las instituciones de la UE, los Estados miembros y las partes interesadas para garantizar un proceso fluido y transparente", ha recalcado Von der Leyen.