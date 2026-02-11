El Gobierno insiste en que el acuerdo con Mercosur es "positivo" y se abre a hacer "pedagogía" con los agricultores

La portavoz del Gobierno y ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha reivindicado que el acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y Mercosur es "positivo" y se ha abierto a hacer más "pedagogía" con el sector agrícola, que este miércoles ha protagonizado una gran tractorada para protestar precisamente contra los supuestos efectos perniciosos de dicho tratado.

Saiz ha expresado en una entrevista en La Noche en 24 horas su "respeto" por este tipo de movilizaciones, pero ha querido trasladar un mensaje a los agricultores: "Tienen que saber que este Gobierno les acompaña". "Defendemos y estamos con el sector", ha recalcado, enlazando este "histórico" acuerdo comercial con el bloque sudamericano con la Política Agraria Común (PAC) impulsada desde la UE.

La ministra ha reivindicado además la labor política y económica del Ejecutivo, insistiendo por ejemplo en que "los Presupuestos se van a presentar". Saiz ha deslizado en otras ocasiones que el paso llegará en el primer trimestre de 2026 y ha prometido de nuevo que, pese a las dudas que suscitan los futuros apoyos parlamentarios, el Gobierno "va a hacer su trabajo, como siempre".

En este sentido, ha recogido el testigo del presidente, Pedro Sánchez, para confirmar que la meta sigue siendo agotar la legislatura y llegar a 2027. Cuatro años, ha apostillado, es "lo normal", y según Saiz queda "mucho por hacer" aún para que España siga creciendo de forma "sostenible" y "sin dar un paso atrás" en derechos sociales.

Saiz no ha escatimado críticas contra el PP, al que ha instado a explicar "qué es lo que no el gusta" del decreto ómnibus que incluía diferentes iniciativas, entre ellas la subida de las pensiones o la protección frente a posibles desahucios de colectivos vulnerables. Un "escudo social", en palabras de la ministra, que ha recriminado al principal partido de la oposición de "desmantelar" los servicios públicos allí donde gobierna.

Una oposición dedicada a la "antipolítica" y a "hacer ruido" Saiz cree que Sánchez ha estado este miércoles "a la altura" en su comparecencia en el Congreso para dar explicaciones por los últimos incidentes ferroviarios, en contraposición al PP y a Vox, a los que ha acusado de "hacer ruido". Según la portavoz, el partido de Alberto Núñez Feijóo ha comenzado a replicar discursos de la ultraderecha hasta el punto de acercarse a una "fusión por absorción". "No hay un proyecto del país", sino que los mensajes del PP pasan por "acabar con el Gobierno sin ningún tipo de argumento", ha dicho Saiz, que ha acusado a los populares de servir de "quitanieves" para abrirles las puertas de Gobiernos "de par en par" a la ultraderecha en varias autonomías, en plenos procesos de negociaciones tanto en Extremadura como en Aragón tras las últimas elecciones. Saiz, no obstante, ha evitado valorar directamente los retrocesos del PSOE en esos mismos comicios y, en el caso de Aragón, ha apuntado que la candidata socialista, Pilar Alegría, ha pedido tiempo para la "reflexión", porque "seguramente haya múltiples causas". Asimismo, ha equiparado a PP y Vox en varios ámbitos, entre ellos la política migratoria, acusando directamente a los dos partidos de hacer "el mismo discurso racista y xenófobo" mientras que el Gobierno busca, con una regularización masiva, reconocer los derechos de cientos de miles de personas ahora "invisibilizadas". Bruselas avisa de que la regularización en España no debe tener "consecuencias negativas" en el resto de la UE Y un día después de que la Comisión Europea señalase que dicha regularización no puede tener "consecuencias negativas" para el resto del bloque, la portavoz ha negado discrepancias de tipo legal: "Todas las actuaciones siempre tienen un respeto absoluto con el marco no solamente nacional, sino también con el marco europeo".