Más de 25.000 agricultores se movilizan en España contra el acuerdo de la UE con el Mercosur y los recortes de la PAC

El sector agrario ha movilizado a más de 25.000 agricultores y 15.000 tractores, según datos de los convocantes, en una jornada de protestas para rechazar el acuerdo comercial entre la Unión Europea (UE) y el Mercosur (actualmente paralizado tras haberlo enviado al Tribunal de Justicia de la UE) y el recorte previsto de los fondos de la Política Agraria Común (PAC).

Las organizaciones agrarias convocantes (Asaja, COAG y UPA) han valorado la "gran respuesta" del campo, sobre todo teniendo en cuenta las inclemencias meteorológicas que han provocado la suspensión de actos en Sevilla y en Madrid. Los manifestantes se han concentrado en diversos puntos de España.

Tractoradas desde Murcia y Valencia hasta Canarias y Galicia

En Murcia, más de 2.500 camiones y tractores han participado en una movilización, según datos de las organizaciones agrarias, en defensa del relevo generacional y del acceso al agua para asegurar la supervivencia del sector. También se han dado protestas en La Rioja, donde se han producido cortes intermitentes en municipios como Briones, Calahorra, Nájera y Agoncillo, según la DGT.

El campo andaluz también se ha sumado y unos 96 tractores han iniciado protestas en Granada acompañados a pie por más de un centenar de representantes del sector. Piden medidas que eviten una competencia desleal a raíz del acuerdo entre la UE y el Mercosur, rechazan la nueva PAC y reivindican opciones para facilitar el relevo generacional. También ha habido movilizaciones de agricultores en Almería, Málaga, Huelva y Cádiz.

Agricultores en una movilización en Málaga este jueves. EFE/Jorge Zapata

En Galicia, decenas de ganaderos y tractores se han movilizado en el centro de Lugo y en Santiago de Compostela. A estas movilizaciones se suman los 200 tractores y vehículos agrícolas que han recorrido varios puntos de la provincia de Alicante y también ha habido manifestaciones en Valencia capital, mientras que otros 400 tractores han salido a las calles de la ciudad de Salamanca. En País Vasco, decenas de tractores han llevado hasta Bilbao sus quejas y han hecho sonar sus bocinas, y en Pamplona (Navarra) las movilizaciones han empezado pasadas las 17.00 horas.

Marcha de agricultores este jeues en León. EFE/ J. Casares

Unos 130 tractores mallorquines con numerosos "payeses" han acudido hasta la protesta organizada en la localidad de Ariany y en la propia capital de la isla. Por otro lado, en Canarias los tractores han recorrido el centro de Las Palmas y los representantes del sector del plátano se han concentrado frente a la Delegación del Gobierno, según la asociación de productores Asprocan. En Castilla-La Mancha, numerosos tractores han tomado las calles de Toledo para exigir que no haya "más mentiras" con la PAC y el Mercosur.

En el caso de Madrid, las organizaciones agrarias han aplazado la protesta que tenían prevista en la Puerta del Sol, aunque las organizadoras se han reunido con el Gobierno de la comunidad para comentarles sus reivindicaciones.

Varios bloquean las carreteras en Murcia. DIMA DIMA / Europa Press

Estas protestas forman parte de una semana de movilizaciones en el sector agrario para rechazar el acuerdo comercial de la UE y el Mercosur, ya que consideran que las concesiones al bloque latinoamericano amenazan su actividad. Los productores también defienden un presupuesto suficiente para la PAC, en medio de las negociaciones de la UE de los fondos para 2028-2034, con una propuesta de Bruselas sobre la mesa que plantea recortes y diluir la dotación agrícola dentro de un fondo de gran tamaño.