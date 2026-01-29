Los tractores vuelven a tomar Santander en protesta por la situación del campo: "Estamos en pie de guerra"
- Más de un centenar de vehículos agrícolas recorren las calles de la capital cántabra en la segunda gran tractorada en un mes
- Los responsables de las organizaciones agrarias censuran a las formaciones políticas que "dicen aquí una cosa y votan otra en Europa"
El campo cántabro se une a una nueva jornada de protestas en todo el país contra el tratado comercial de la Unión Europea con Mercosur. A pesar de que el acuerdo está pendiente de que el Tribunal de Justicia de la UE emita un dictamen acerca de la compatibilidad del texto con el derecho europeo, los ganaderos de la comunidad autónoma alertan de que el peligro no ha desaparecido. El secretario general de UGAM-COAG, Luis Pérez Portilla, recuerda que los productores locales se encuentran en grave desventaja respecto a Brasil, la gran potencia de ese bloque de países, que tiene "240 millones de vacas". Pérez Portilla añade la preocupación por la seguridad alimentaria de los productos que se importan de terceros países. En su opinión, el nuevo acuerdo comercial puede ser "la puntilla" para un sector que arrastra un severo declive y que se encuentra "en pie de guerra".
Nuevas y viejas reclamaciones
COAG es una de las organizaciones agrarias que ha convocado el llamado "'Súper Jueves del campo español'" junto con ASAJA, UPA y AIGAS en toda España. En Cantabria se suman, además, las cooperativas Agrocantabria y Valles Unidos del Asón y la de Comillas, así como la Asociación Frisona de Cantabria y la Federación de Razas Cárnicas, que también respaldaron la protesta del pasado 9 de enero.
El llamamiento se ha vuelto a traducir en la presencia de más de un centenar de tractores que han recorrido las calles de Santander desde la entrada de la ciudad por el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla y la Calle Alta hasta el centro.
“🔴RNE se sube en el tractor de Emilio, ganadero que nos cuenta los problemas que sufren a diario en el sector primario. pic.twitter.com/i0OAszaNUr“— RTVE Cantabria (@RTVECantabria) January 29, 2026
Esta es una escena ya conocida en la capital de Cantabria, que ha vivido numerosas protestas de este tipo desde 2024. Los argumentos que se esgrimían entonces –el control efectivo de la población de lobo, los recortes en la Política Agraria Común y la excesiva burocracia– se renuevan ahora e incorporan el tratado con Mercosur y la situación que ha provocado la dermatosis nodular contagiosa.
Críticas a los políticos
Además de la tractorada, también se ha desarrollado una marcha a pie que ha parado frente al Parlamento de Cantabria. Allí, representantes del sector primario han leído un manifiesto que han trasladado a los grupos parlamentarios. Durante esta concentración ha habido momentos de tensión tras saltarse algunos manifestantes el cordón de la Policía, informa Javier Salido.
“🔴 Los ganaderos acceden al Parlamento para "entregar sus reivindicaciones".— RTVE Cantabria (@RTVECantabria) January 29, 2026
El acuerdo con Mercosur y los "recortes" de la PAC son las principales denuncias. pic.twitter.com/K2HNMTMxw6“
“🔴 Los ganaderos leen el manifiesto en el exterior del Parlamento— RTVE Cantabria (@RTVECantabria) January 29, 2026
Clara, una joven ganadera: "Venimos porque ya no podemos más. Ya está bien de tomarnos el pelo con los presupuestos, exigimos unas cuentas reales, no parches, no titulares vacíos" pic.twitter.com/ZnY6QCQKh3“
Esta protesta también se dirige a los políticos. Tanto el responsable de UGAM-COAG como el presidente de la Asociación de Criadores de Raza Tudanca, Lorenzo González, opinan que hay partidos que "se han quitado la careta" al "decir una cosa en España y apoyar otra en Europa".