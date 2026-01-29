Los tractores vuelven a tomar Santander en protesta por la situación del campo: "Estamos en pie de guerra"

El campo cántabro se une a una nueva jornada de protestas en todo el país contra el tratado comercial de la Unión Europea con Mercosur. A pesar de que el acuerdo está pendiente de que el Tribunal de Justicia de la UE emita un dictamen acerca de la compatibilidad del texto con el derecho europeo, los ganaderos de la comunidad autónoma alertan de que el peligro no ha desaparecido. El secretario general de UGAM-COAG, Luis Pérez Portilla, recuerda que los productores locales se encuentran en grave desventaja respecto a Brasil, la gran potencia de ese bloque de países, que tiene "240 millones de vacas". Pérez Portilla añade la preocupación por la seguridad alimentaria de los productos que se importan de terceros países. En su opinión, el nuevo acuerdo comercial puede ser "la puntilla" para un sector que arrastra un severo declive y que se encuentra "en pie de guerra".

Nuevas y viejas reclamaciones COAG es una de las organizaciones agrarias que ha convocado el llamado "'Súper Jueves del campo español'" junto con ASAJA, UPA y AIGAS en toda España. En Cantabria se suman, además, las cooperativas Agrocantabria y Valles Unidos del Asón y la de Comillas, así como la Asociación Frisona de Cantabria y la Federación de Razas Cárnicas, que también respaldaron la protesta del pasado 9 de enero. El llamamiento se ha vuelto a traducir en la presencia de más de un centenar de tractores que han recorrido las calles de Santander desde la entrada de la ciudad por el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla y la Calle Alta hasta el centro. “🔴RNE se sube en el tractor de Emilio, ganadero que nos cuenta los problemas que sufren a diario en el sector primario. pic.twitter.com/i0OAszaNUr“ — RTVE Cantabria (@RTVECantabria) January 29, 2026 Esta es una escena ya conocida en la capital de Cantabria, que ha vivido numerosas protestas de este tipo desde 2024. Los argumentos que se esgrimían entonces –el control efectivo de la población de lobo, los recortes en la Política Agraria Común y la excesiva burocracia– se renuevan ahora e incorporan el tratado con Mercosur y la situación que ha provocado la dermatosis nodular contagiosa.