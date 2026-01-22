Los ganaderos de Cantabria celebran que el Parlamento Europeo lleve el acuerdo con Mercosur ante los tribunales

Los ganaderos de Cantabria celebran la decisión del Parlamento Europeo de llevar el acuerdo de la Unión Europa con Mercosur ante los tribunales por las dudas de su compatibilidad con el Derecho comunitario.

Las organizaciones profesionales agrarias de la comunidad autónoma han recibido la noticia con alegría pero con cautela porque, si bien la decisión de la Eurocámara suspende el proceso de ratificación del pacto, no necesariamente su aplicación provisional, que depende de la Comisión Europea. El secretario general de UGAM-COAG, Luis Pérez Portilla, señala a RNE que la CE "puede poner en marcha el acuerdo sin tener el informe final del TJUE", lo cual quieren evitar para que no suceda como con el tratado con Marruecos. "No queremos eso", zanja el responsable de UGAM-COAG.