El IBEX 35 regresa a las caídas y el crudo se dispara a los 95 dólares por la tensión en Irán

La alegría bursátil del viernes se ha evaporado durante el fin de semana. El IBEX 35 ha abierto con una caída del 1% y se sitúa en el entorno de los 18.280 puntos. El selectivo español marcó los 18.484 durante su última jornada tras anunciar Irán que abría al tráfico marítimo el estrecho de Ormuz. Encadenaba así su cuarta mejor racha semanal desde el ciclo de ocho semanas al alza enero pasado.

El barril de Brent también ha acusado la incertidumbre internacional y se encuentra ya casi en los 96 dólares. Su último cierre fue de 90 dólares.

Este lunes, Irán ha anunciado que no enviará negociadores a Pakistán mientras siga el bloqueo de Estados Unidos. Su presidente, Donald Trump, ha afirmado que varios representantes de su gobierno viajan en estos momentos a la capital de Pakistán, Islamabad, para iniciar una posible negociación con Irán este lunes.

Esta madrugada, el republicano informó de que las fuerzas militares estadounidenses desplegadas en el golfo de Omán han atacado, interceptado y capturado un buque iraní de gran tonelaje cuando intentaba superar el bloqueo impuesto por Washington a los puertos iraníes. "La tripulación iraní no respondió, así que nuestro buque de la Armada lo paró haciéndole un agujero en la sala de máquinas. Ahora mismo los marines tienen bajo custodia el buque", ha explicado Turmp en un mensaje publicado en redes sociales. El barco es el Touska, un navío de casi 275 metros de eslora y que "pesa casi como un portaaeronaves", según Trump. "Intentó pasar nuestro bloqueo naval y no le fue muy bien", ha relatado.