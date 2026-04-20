La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este lunes, un nuevo día de temperaturas altas para el mes de abril en buena parte del país, aunque habrá tormentas y chubascos localmente fuertes, con probables rachas de viento muy fuertes y posibilidad de granizo en el valle del Ebro, Navarra, el sistema Ibérico y los Pirineos.

En general apenas variarán las temperaturas el lunes, salvo en Canarias, donde habrá un notable descenso térmico, de más de seis grados. Es previsible un descenso de las máximas también en el litoral gallego y en el Ampurdán. En cuanto a las mínimas, subirán en el interior del País Vasco, Cantabria, norte de Burgos y alto Ebro, y apenas variarán en el resto de zonas.

El tiempo hoy 20 de abril en España: calor en la Península y en el nordeste tormentas fuertes con granizo RTVE.es

La inestabilidad en el nordeste peninsular dará lugar a nubosidad de evolución y tormentas en el valle del Ebro, Navarra, el sistema Ibérico y los Pirineos. Estas tormentas podrán venir acompañadas de granizo y rachas muy fuertes de viento, así como dejar chubascos fuertes en los Pirineos orientales.