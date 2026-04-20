El tiempo hoy 20 de abril en España: calor en la Península y en el nordeste tormentas fuertes con granizo
- Apenas variarán las temperaturas, salvo en Canarias, donde habrá un notable descenso térmico
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La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este lunes, un nuevo día de temperaturas altas para el mes de abril en buena parte del país, aunque habrá tormentas y chubascos localmente fuertes, con probables rachas de viento muy fuertes y posibilidad de granizo en el valle del Ebro, Navarra, el sistema Ibérico y los Pirineos.
En general apenas variarán las temperaturas el lunes, salvo en Canarias, donde habrá un notable descenso térmico, de más de seis grados. Es previsible un descenso de las máximas también en el litoral gallego y en el Ampurdán. En cuanto a las mínimas, subirán en el interior del País Vasco, Cantabria, norte de Burgos y alto Ebro, y apenas variarán en el resto de zonas.
La inestabilidad en el nordeste peninsular dará lugar a nubosidad de evolución y tormentas en el valle del Ebro, Navarra, el sistema Ibérico y los Pirineos. Estas tormentas podrán venir acompañadas de granizo y rachas muy fuertes de viento, así como dejar chubascos fuertes en los Pirineos orientales.
Calima en la península
En el resto del territorio predominará un tiempo estable con cielos poco nubosos o con nubes altas. Habrá también intervalos de nubes bajas matinales en los litorales del Cantábrico y del Mediterráneo.
Se prevé una entrada de calima en la península a lo largo del día desde el oeste, mientras que en Canarias irá remitiendo. El viento soplará flojo y variable en el interior; en los litorales dominará el régimen de brisas y se espera levante moderado en el Estrecho. En Canarias, el viento será de componente oeste moderado.
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